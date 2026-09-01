Nejdřív plošný zákaz dieselů, potom raději opatření v MHD. V Itálii nečekaně dostali rozum

Původní plán počítal s tím, že od října 2026 začne v severoitalských regionech Pádské nížiny platit přísnější omezení pro dieselová auta emisní normy Euro 5. V Piemontu by se zákaz dotkl především metropolitní oblasti Turína a města Novara. A rozhodně by nešlo jen o pár starých aut. Samotný region uvádí, že by opatření zasáhlo více než 307 000 vozidel používaných místními obyvateli a firmami.
Zákaz měl platit od října
Důvodem plánovaných omezení je dlouhodobě špatná kvalita ovzduší v Pádské nížině. Právě sever Itálie má opakovaně problémy s vysokými koncentracemi některých škodlivin, a proto se zde už dnes uplatňují různá dopravní omezení.
Diesely Euro 5 měly být další na řadě. Pokud by Piemont nepřišel s jiným řešením, od 1. října 2026 by začal platit zákaz jejich provozu. Vztahoval by se mimo jiné právě na oblast Turína a Novary. Jenže regionální politici se nakonec rozhodli, že místo zákazu stovek tisíc automobilů zkusí požadovaného snížení emisí dosáhnout jinak.
Na konci července regionální rada definitivně schválila aktualizovaný plán kvality ovzduší. Ten plošné odstavení dieselů Euro 5 ruší a nahrazuje ho souborem jiných opatření.
Místo zákazu dostane peníze MHD
Piemont chce zasáhnout na několika frontách. Jen na podporu biopaliv má v příštích dvou letech vyčlenit 14 milionů eur, tedy zhruba 340 milionů Kč. Peníze mají pomoci rozšířit používání obnovitelných dieselových paliv v prostředcích veřejné dopravy, ale také v soukromých automobilech.
Další investice mají směřovat do carsharingu, cyklistické infrastruktury nebo systémů pro sdílení jízdních kol. Region počítá také s modernější regulací dopravy. K plynulejšímu řízení provozu chce využívat systémy pracující s umělou inteligencí. A opatření nekončí u automobilů. Součástí balíku jsou například změny v zemědělství, modernizace vytápění nebo energetické úspory budov.
Piemont tvrdí, že výsledný dopad alternativních opatření na emise má být srovnatelný se scénářem, při kterém by jednoduše zakázal diesely Euro 5.
Přes 307 000 aut může jezdit dál
Pro majitele dotčených aut je výsledek jednoduchý. Plošný zákaz dieselů Euro 5, který měl od října začít platit, v Piemontu jednoduše nebude. Nebo alespoň prozatím. Region se tak stal první ze čtyř oblastí Pádské nížiny, které původně měly přísnější omezení zavádět, ale kde se nakonec úřady rozhodly požadovaného snížení emisí dosáhnout alternativní cestou.
Neznamená to ovšem, že by v Turíně a okolí zmizela všechna omezení automobilové dopravy. Piemont používá také současná plošná a dočasná protismogová opatření a při zhoršení kvality ovzduší může pravidla provozu dále zpřísňovat.
Jinde v Itálii takové štěstí mít nemusí
Řidiči dieselů Euro 5 by si rozhodně neměli myslet, že je téma v celé severní Itálii vyřešené. Původní plán se týkal také Lombardie, Emilia-Romagna a Benátska a jednotlivé regiony nyní postupují rozdílně. Například v Lombardii se podle aktuálních informací stále počítá s tím, že od 1. října 2026 budou diesely Euro 5 omezeny v Miláně, Brescii, Monze a Bergamu. Piemont se tedy vydal vlastní cestou.
Pro italské majitele více než 307 000 vozidel (ale také pro dojíždějící turisty) je to každopádně podstatná změna. Místo jednoduchého zákazu jejich aut se region rozhodl investovat do veřejné dopravy, alternativních paliv, cyklistiky nebo chytřejšího řízení provozu. A teprve praxe ukáže, jestli taková cesta dokáže přinést stejný výsledek. Pro turisty je to ovšem v kontextu celé Itálie spíše změna k horšímu, protože postupné zavádění a následné rušení různých opatření v různých částech země dělá z celé této problematiky jeden velký chaos. Ale na to jsme možná v Itálii už asi zvyklí.
Zdroj: Regione Piemonte, ADAC