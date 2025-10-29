Na Slovensku nově může člověk dostat pokutu za rychlost, pokud poběží na autobus. Po chodníku se teď musí chodit a jezdit nanejvýš 6 km/h

Už v srpnu se na Slovensku začalo hovořit o možnosti zavést maximální rychlost na chodnících. Zní to jako vtip, ale tamní parlament včera tento návrh schválil. Informovala o tom slovenská média, jako například web ta3. Oficiálně je tak u našich východních sousedů zakázáno pohybovat se po chodnících rychlostí vyšší než 6 kilometrů v hodině.
Má se zvýšit bezpečnost
Návrh z dílny Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) zavádí maximální rychlost na chodnících kvůli bezpečnosti. Jde o reakci na střety chodců například s jezdci na koloběžkách. Zatímco jinde se tato problematika řeší zákazem jízdy na vybraných prostředcích po chodníku, na Slovensku zavedli obecnou maximální rychlost.
Tato obecná rychlost ale platí pro všechny. Teoreticky tak člověk může dostat pokutu za překročení rychlosti tehdy, pokud prostě půjde moc rychle. Pokud bude dobíhat autobus, patrně bude pokuta jistotou. Web ta3 píše, že tato novinka způsobila nejen vlnu kritiky, ale také na sociálních sítích začaly kolovat na toto téma nejrůznější vtipy. Otázkou pochopitelně je, jak chtějí v praxi policisté tyto přestupky dokazovat a zda opravdu budou stát s radarem někde na chodníku.
Podle slovenského ministerstva vnitra ale tato novinka není dobrým nápadem. V praxi by podle tohoto rezortu bylo jednodušší zakázat jízdu na některých dopravních prostředcích.
V platnost vstoupí nové slovenské opatření příští rok. Další detaily, zejména co se týká měření a toho, jak k maximální rychlosti na chodnících policisté budou přistupovat, zatím známy nejsou.
Zdroj: ta3