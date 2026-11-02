Na dálnicích jen 80 km/h. V Evropě se zvažuje drastické omezení rychlosti kvůli nedostatku paliva

Švýcarsko je známé přísnými dopravními předpisy a vysokými pokutami za překročení rychlosti. Teď se tam ale diskutuje o omezení, které by cestování autem výrazně zpomalilo. Kvůli problémům s dodávkami paliv totiž tamní úřady zvažují, že na dálnicích sníží nejvyšší povolenou rychlost ze současných 120 na pouhých 80 km/h. Nejde přitom o další opatření kvůli bezpečnosti nebo emisím. Hlavním cílem je ušetřit pohonné hmoty. Podle německého autoklubu ADAC už příslušný návrh prochází připomínkováním ve švýcarské státní správě. K jeho zavedení by ale došlo pouze v případě vážného nedostatku paliv.
Švýcarsko už čerpá nouzové zásoby
Situace se zásobováním není ve Švýcarsku úplně jednoduchá. K problémům na světovém trhu s ropou se přidaly také komplikace v dopravě. Nízká hladina Rýna omezuje lodní přepravu a dodávky potrubím narušilo nepříznivé počasí ve Francii. Švýcarský Spolkový úřad pro hospodářské zásobování proto povolil čerpání nafty z povinných rezerv. Od 23. října do 22. listopadu 2026 mohou dodavatelé využít až 45 milionů litrů nafty. Už dříve stát uvolnil také rezervy leteckého paliva.
To ovšem neznamená, že by švýcarské čerpací stanice byly bez paliva. Zásobování zatím funguje, jenže celé to začíná být trochu napínavé a úřady se připravují na scénář, kdy by se situace dále zhoršovala. Právě tehdy by mohla přijít na řadu dálniční osmdesátka. Podle švýcarské veřejnoprávní televize SRF by však nejprve musela být vyčerpána významná část povinných zásob a nestačila by dobrovolná úsporná opatření.
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Pomalejší jízda znamená výraznou úsporu
Důvod, proč úřady uvažují právě o snížení rychlosti, je jednoduchý. Čím rychleji auto jede, tím větší odpor vzduchu musí překonávat. A zejména při dálničních rychlostech se to výrazně projevuje na spotřebě. Podle propočtu odborníka ze švýcarského výzkumného institutu Empa může moderní naftové auto při rychlosti 120 km/h spotřebovat přibližně 6,2 litru na 100 kilometrů. Při osmdesátce už jen 3,6 litru. Rozdíl tedy představuje 2,6 litru nafty, což není vůbec málo.
Řidiči by za úsporu ovšem zaplatili časem. Sto kilometrů při konstantní rychlosti 120 km/h trvá 50 minut. Při osmdesátce už hodinu a čtvrt. Na 300 kilometrech tak rozdíl vychází na hodinu a patnáct minut. Jde samozřejmě o teoretický výpočet. V běžném provozu se jezdí různou rychlostí a výsledná úspora závisí také na konkrétním automobilu. V praxi navíc platí, že důležitější než rychlost samotná je plynulost provozu. Té by mohlo snížení rychlosti pomoci.
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Omezení by platilo i pro české řidiče
Pokud by Švýcarsko opatření skutečně zavedlo, dotklo by se samozřejmě také českých motoristů. Například těch, kteří přes zemi projíždějí při cestě do Itálie nebo Francie. Zatím není jasné, zda by případná osmdesátka platila také pro elektromobily. Ty sice žádnou naftu ani benzin nespotřebovávají, ale úřady případné výjimky dosud neupřesnily.
Podstatné je, že žádné nové omezení zatím neplatí. Na švýcarských dálnicích zůstává nejvyšší povolená rychlost 120 km/h a datum případného zavedení osmdesátky nebylo stanoveno.
Zdroj: Švýcarský Spolkový úřad pro hospodářské zásobování, ADAC, SRF