Na český trh přichází drsný čínský konkurent Fabie. Nabídne věci, které mu Škoda může jen závidět

Čínská novinka měří na délku 4,16 metru a karoserií sází na jednoduché tvary, krátké převisy, strmější záď a moderní detaily včetně částečně zapuštěných klik dveří nebo propojených zadních svítilen. V interiéru se počítá s digitálním přístrojovým štítem o úhlopříčce 8,8 palce a centrální obrazovkou o velikosti 10,1 nebo 12,8 palce. K dispozici má být také bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto.
Obecně půjde o konkurenta pro Škodu Fabia, jenže BYD má v kapse trumfy, které mu Škoda může jen závidět. A v první řadě jde o plug-in hybridní techniku. Ta je u aut této velikosti skoro až raritou.
Dojezd i 1000 km, dynamika a nízká spotřeba
Dolphin G DM-i používá benzinový čtyřválec 1.5 o výkonu 70 kW, který většinu času slouží hlavně jako generátor. Primární roli v pohonu tak hraje elektromotor na přední nápravě. Základní verze Active nabídne systémový výkon 129 kW, tedy 175 koní, zatímco vyšší výbavy Boost, Comfort a Sport mají mít 156 kW, tedy 212 koní.
Na malý hatchback jde o velmi slušná čísla. Zrychlení z 0 na 100 km/h trvá pouze 8,3 sekundy a nejvyšší rychlost činí 180 km/h. BYD použije podle verze dvě různé baterie typu LFP Blade. Základní varianta dostane akumulátor o kapacitě 7,4 kWh a má zvládnout až 40 km čistě na elektřinu. Vyšší verze budou vybavené baterií 18,3 kWh, se kterou má elektrický dojezd podle WLTP činit až 105 km. Ve městě BYD uvádí dokonce až 150 km. Na takhle malé auto je to naprosto skvělý elektrický dojezd.
Dolphin G DM-i nabídne několik jízdních režimů, přičemž řídicí elektronika sama rozhoduje, zda má spalovací motor zůstat vypnutý, vyrábět proud, nebo se v případě vyšší zátěže zapojit společně s elektrickou částí pohonu. Jízdní vlastnosti by měly být minimálně slušné, protože i jiné dnešní modely BYD už jezdí řekněme na úrovni.
V Německu pod 30 tisíc eur
Na český trh tento model oficiálně vstoupí koncem června, v Německu se teď začal prodávat za cenu pod 30 tisíc eur, tedy zhruba pod 740 tisíc korun. Objednávky mají být spuštěny v létě a první vozy se k zákazníkům dostanou začátkem podzimu 2026.
Nový BYD Dolphin G DM-i se bude maďarském Szegedu.
Zdroj: BYD