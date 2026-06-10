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Na český trh dorazil velký pick-up s dieselem, čtyřkolkou, bohatou výbavou a cenou Škody Octavia

Novinky
Roman Havlín
10.06.2026
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KGM Grand Musso
KGM Grand Musso
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Loni se světu představil výrazně omlazený pick-up KGM Musso, přičemž na výběr je krátká i dlouhá karosářská varianta. A právě verzi Grand lze konečně zakoupit i u nás v ČR. České zastoupení značky zvolilo docela atraktivní cenovku a všechny verze mají standardně například manuálně přiřaditelný systém pohonu všech kol s redukčním převodem.

Verze Grand měří do délky 5460 mm a má o něco delší rozvor (3120 mm) než kratší provedení (3100 mm). Tenhle korejský pracant je jako stvořený pro drsné podmínky a převoz těžšího nákladu. V základu je přítomna tuhá zadní náprava s listovými pery, manuální převodovka, mechanická parkovací brzda, kompletní bezpečnostní elektronika, parkovací čidla, tempomat, manuální klimatizace a látkové sedačky. Středový displej má velikost 12,3" a obsahuje navigaci i bezdrátovou podporu Apple CarPlay a Android Auto. To vše za cenu 669 tisíc Kč bez DPH.

KGM Grand Musso

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Autor: KGM

Ceny velmi lákavé

Pak je tu ale ještě vrcholná verze Premium 4WD za 799 tisíc korun bez DPH. Za tuto cenu již dostane zákazník automatickou převodovku Aisin, adaptivní tempomat, bezklíčové odemykání vozu, kožená sedadla, přední parkovací čidla, 18" litá kola, vyhřívaný kožený volant a rozhodně doporučujeme připlatit za paket Premium+ v ceně 55 tisíc bez DPH. Ten totiž dále přidá elektricky ovládané sedadlo řidiče, vyhřívání zadních sedadel, 360° kamerový systém, systém sledování mrtvého úhlu a hlavně pak uzávěrku zadního diferenciálu.

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Pod kapotou bude pracovat bez ohledu na výbavu vznětový řadový čtyřválec o objemu 2,2 litru, jenž nabídne výkon 202 koní. Rozdílný je pouze točivý moment, který činí 400 Nm, resp. 441 Nm u verze s manuální/automatickou převodovkou.

Musso Grand utáhne až 3,5tunový přívěs a na korbu naloží předměty až 1610 mm dlouhé a 1570 mm široké. Standardem pro nové Musso Grand je taktéž záruka na 5 let nebo 100 000 ujetých kilometrů.

Zdroj: KGM

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