Majitelé starších škodovek by si měli zkontrolovat VIN. Kvůli řízení míří miliony aut do servisu

Svolávací akce někdy řeší drobnosti, které si běžný řidič při jízdě ani nevšimne. Tohle ale není úplně ten případ. Koncern Volkswagen aktuálně musí vyřešit upevňovací šroub řízení, který může být u některých vozů náchylný ke korozi. Při dlouhodobém působení vlhkosti a posypové soli může tenhle šroub postupně zeslábnout a v krajním případě prasknout. To by mohlo vést k částečné ztrátě kontroly nad autem. Volkswagen zároveň uvádí, že svolávací akce je preventivní a zatím v souvislosti s touto závadou neeviduje žádná zranění ani větší škody na majetku.
Škoda zatím přesný seznam nezveřejnila
Jak velká tahle svolávací akce bude, to zatím není úplně zřejmé. Jisté je, že bude obrovská. Původně se mluvilo zhruba o 2,8 milionu automobilů. Podle aktuálních údajů zahraničních médií se ale rozsah zvýšil přibližně na čtyři miliony vozů různých značek koncernu Volkswagen. Týká se to pochopitelně také modelu Škoda. Přesný počet ani definitivní seznam modelů v Mladé Boleslavi ale zatím nezveřejnili.
Podle informací německého Handelsblattu citovaných Seznam Zprávami může celosvětově jít přibližně o milion škodovek. V Česku se má jen u značek Volkswagen, Seat a Škoda prověřit téměř 48 000 vozů. V médiích se už objevují také názvy konkrétních modelů Škoda, samotná automobilka je ale zatím definitivně nepotvrdila. V éteru kolují jména typu Kodiaq, Superb, Octavia nebo Karoq. Fakticky ale nemá příliš smysl řídit se pouze modelem nebo rokem výroby. Mnohem jistější je VIN. Právě kontrola přes VINko je nejjistější a je velmi jednoduchá.
Nic než Škoda. Češi toužící po ojetině kupují v podstatě jen Octavie, Fabie a Superby. Ideálem je Octavia s nájezdem 148 000 km
Stačí zadat VIN na webu Škody
Škoda má na svých stránkách jednoduchou kontrolu svolávacích akcí. V části „Ostatní svolávací akce“ stačí zadat VIN konkrétního auta a systém ukáže, zda se ho některá aktuální akce týká. VIN najdete například v dokladech k vozidlu a u většiny moderních aut také přímo na autě, často pod čelním sklem.
Kontrolu je určitě dobré udělat i v případě, že vám zatím žádný dopis nebo e-mail od automobilky nepřišel. Zvlášť důležité je to u ojetiny, která za svůj život vystřídala několik majitelů nebo byla dovezena ze zahraničí. Právě u takového auta totiž nemusí být aktuální majitel automaticky první, ke komu se informace o starší svolávací akci dostane.
Nový šroub dostane auto zdarma
Servis má původní upevňovací šroub nahradit novým, který je odolnější proti korozi. Majitel za opravu nic neplatí. Celá akce navíc nebude probíhat všude najednou. Volkswagen počítá s postupným svoláváním podle míry korozního zatížení jednotlivých trhů a podle dostupnosti náhradních dílů. To je při počtu automobilů, který se pohybuje v řádu milionů, celkem pochopitelné.
Pro majitele škodovky je ale postup jednoduchý už teď. Místo hledání neoficiálních seznamů modelů stačí vzít VIN a ověřit ho přímo v databázi Škody. Zabere to chvíli a v případě auta, u kterého se řeší součást řízení, za to těch pár minut času rozhodně stojí.
Zdroj: Škoda Auto, Seznam Zprávy, Auto Plus