Letos čeští silničáři rozhodně nezaspí. Mají připraveno 55 tisíc tun soli a k tomu chytré sypače

Novinkou v naší zimní údržbě je systém dynamické redukce posypu. Bude to 12 sypačů na střediscích Mirošovice, Poříčany a Rudná, v každém z nich čtyři sypače. Ty budou dostávat data přímo z předpovědních systémů a dálničních meteostanic. Díky tomu se zautomatizuje a zpřesní jak množství posypu, tak i místa, kde ho použít. A to i s ohledem na možný vznik námrazy a srážek. Tyto systémy se hodně využívají ve Skandinávii, v Čechách se jedná o úplnou novinku, popsal novou techniku mluvčí ŘSD Jan Rýdl. O sjízdnost vozovek v ČR se letos bude starat 800 zaměstnanců ŘSD.
K dispozici bude i 66 univerzálních vozidel
Údržbu mají na starosti střediska správy a údržby dálnice (SSÚD), přičemž na jedno středisko připadá přibližně 50 kilometrů dálnic. Na celkem 21 střediscích je do připravených směn zařazených 650 řidičů a 150 dispečerů. Vedle 220 sypačů má ŘSD také 66 univerzálních vozidel s různým vybavením – při velkém sněžení se využijí třeba mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje. K nakládání soli do sypačů poslouží přes 50 nakladačů. Na každém SSÚD funguje centrum pro výrobu a distribuci solanky, což je roztok vody a chloridu sodného nebo chloridu vápenatého.
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ŘSD navíc poslední roky rozšiřuje počet sypačů, které umožňují lépe dávkovat posypový materiál podle toho, jak silnice vypadá.
Jde o systém, který automaticky řídí šířku a dávkování posypu podle polohy vozu a na základě předpovědi počasí. Zásadní je, že silnice je ošetřená přesně, není vynechaný žádný jízdní pruh. Na dvou našich střediscích letos také vyzkoušíme nové typy břitů na pluhy. Zajistí lepší odklízení sněhu a jsou šetrnější k vodorovnému dopravnímu značení, dodal mluvčí ŘSD. Běžný okruh zimní údržby mívá od 40 do 70 kilometrů a obsloužit jej trvá dvě až tři hodiny.
Náklady na údržbu nejsou vůbec malé
Na trend posledních let, tedy mírné zimy s kolísavou teplotou kolem nuly, pak ŘSD reaguje i tím, že pořizuje čistě solankové vozy kvůli maximální prevenci. Když klesne teplota, solný postřik eliminuje vznik námrazy na vlhkém povrchu. Zároveň snižuje spotřebu posypové soli, jíž by se pro podobný efekt muselo použít významně víc, doplnil dále Rýdl.
A jaká byla minulá zima z pohledu nákladů na údržbu? ŘSD utratilo za zimní údržbu celkem 135 milionů Kč, avšak externím dodavatelům muselo zaplatit dalších 750 milionů Kč.
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Na nastávající zimu jsou proto plánované náklady ještě o něco vyšší.
Meziročně nás stojí údržba víc, což jde ruku v ruce s výstavbou a zprovozňováním nových úseků dálnic a silnic. Jen loni se česká dálniční síť rozrostla o 67 kilometrů, letos to bude okolo 40 kilometrů nových dálnic, dodal Rýdl.
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR