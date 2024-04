Kvíz: Všichni jsme v nich jezdili a mnozí na ně rádi vzpomínají. Poznáte tato socialistická auta?

Vyvinout a realizovat nový automobil nebylo v dobách plánovaného hospodářství vůbec nic lehkého. Plány odborníků a inženýrů narážely na nekompetentní soudruhy dosazené do vedoucích pozic a tak se stávalo, že zcela nové auto přišlo na trh s velkým zpožděním a v podobě, kterou lidé z automobilek nechtěli a která byla zastaralá už v době uvedení do prodeje. Jenže taková zkrátka byla realita dob socialismu a lidé prostě museli jezdit s tím, co bylo.

Ačkoliv socialistická auta byla z dnešního pohledu často dost hrozná, někteří nadšenci neváhají za zachovalé exempláře utratit i stovky tisíc korun. Zejména pokud jde o modely Škoda. Důvod je prostý. V takovýchto automobilech jsme trávili naše mládí, případně nás s nimi vozili rodiče nebo prarodiče. Prostě se k nim vážou vzpomínky.

A tak jsme si řekli, že bychom si mohli takhle při pondělku právě na tato auta zavzpomínat. Připravili jsme si pro vás kvíz, kde se objevují jména jako Trabant, Wartburg, Škoda, nebo také GAZ čí ZIL. Není to nic těžkého. Stačí dávat trochu pozor a budete mít deset správných odpovědí z deseti.

Ano, jako obvykle máme pro vás připravených deset otázek a u každé čtyři možné odpovědi. Správná je vždy jen jedna. Tak s chutí do toho: