Kupní smlouva na motorku vzor ke stažení

Čím pečlivěji je smlouva sepsána, tím lépe jsou kupující i prodávající chráněni. Ačkoliv česká legislativa umožňuje uzavřít smlouvu i ústně, vzhledem k její důkazní podstatě, je nezbytné vyhotovit ji v písemné podobě. Bude vám totiž sloužit mimo jiné také jako doklad při přepisu vozidla.
Co musí obsahovat kupní smlouva na motorku?
Smlouva na koupi motocyklu zahrnuje poměrně velké množství informací týkající se jak samotných smluvních stran, tak i předmětu prodeje. Pakliže nějakou informaci zapomenete v listině zmínit, zpravidla je možné ji upravit po jejím podepsání takzvaným dodatkem ke smlouvě. Obecně by však tento dokument měl zahrnovat následující údaje:
- identifikaci smluvních stran,
- podrobný popis předmětu smlouvy,
- práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího,
- kupní cenu,
- termín splatnosti a způsob úhrady kupní ceny,
- odpovědnost za vady,
- platnost smlouvy a závěrečná ujednání,
- datum, místo a podpisy obou smluvních stran.
Prvním údajem, bez kterého by smlouva nemohla být považována za platnou, je identifikace smluvních stran a určení, kdo z nich je kupující a kdo prodávající. Tyto informace se nacházejí na prvním listě smlouvy, přičemž kupujícím i prodávajícím může být jak fyzická, tak právnická osoba.
Kromě smluvních stran je v dokumentu potřeba také jasně definovat předmět prodeje, tedy řádně popsat daný motocykl. Mezi základní údaje, na které by prodávající neměl zapomenout, patří značka, typ a model vozidla, dále objem motoru, rok výroby, barva, VIN a RZ. Vedle toho je nutné zmínit také informace o technickém stavu motorky (včetně případných závad), najetých kilometrech a absolvovaných servisních prohlídkách.
Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou pak práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Zákon přitom stanovuje obecné povinnosti smluvních stran, od kterých se lze dále odrazit. Nicméně přesný obsah kupní smlouvy v tomto směru nikde stanoven není, a tak je lepší nechat si poradit od odborníka nebo rovnou využít vzor kupní smlouvy zdarma, který máte k dispozici níže.
Tento vzor smlouvy připravila advokátní kancelář Dostupný advokát. Jde o obecný vzor dokumentu, který nepředstavuje právní radu pro konkrétní případ. Každá situace má své specifické okolnosti, a vzor proto nemusí postihnout všechny varianty ani obsahovat všechna potřebná ujednání. Pro ověření vhodnosti vzoru a správné vyplnění doporučujeme konzultaci s advokátem na www.dostupnyadvokat.cz.
V listině by měla být dále uvedena celková cena, jíž má kupující za předmětné vozidlo zaplatit. Stejně tak nesmí chybět informace o způsobu její úhrady včetně data splatnosti. Prodávající by měl navíc ve smlouvě uvést, že je výlučným vlastníkem motocyklu a že na něm neváznou žádné právní vady, jako je například leasing nebo exekuce.
Na co si dát ještě pozor?
Pro klid v duši obou smluvních stran je vhodné ve smlouvě uvést také určitá doplňující ustanovení, kterými se lze řídit v případě nějakého konfliktu. Jedním z nich je například stanovení odpovědnosti za skryté vady, kde prodávající prohlašuje, že je odpovědný za vady, jež nebyly při koupi na první pohled patrné.
Zároveň platí, že pokud prodávající kupujícímu poskytuje v rámci prodeje motocyklu záruku, je potřeba tuto skutečnost také jasně specifikovat ve smlouvě. V takovém případě se zpravidla uvádí informace o délce trvání záruky, jejím rozsahu a také způsobu, jakým ji kupující může uplatnit.
Aby se ale nezdálo, že smlouva má za cíl chránit jen kupujícího, určitě je potřeba v listině stanovit sankce za případné porušení smlouvy, jež se týkají obou smluvních stran. Tím se myslí například zamlčení právních vad, nedodání potřebných dokladů nebo neplnění jiných povinností, které z daného dokumentu vyplývají.
Dodatek ke kupní smlouvě
V případě, že potřebujete do smlouvy přidat nějakou informaci nebo něco změnit, přičemž už došlo k jejímu podpisu, lze tak učinit pomocí dodatku, který musí mít písemnou podobu. Děje se tak například v momentě, kdy se kupující s prodávajícím dohodnout na jiné ceně, nebo třeba chtějí upravit nějaké podmínky prodeje.
Důležitou podmínkou ovšem je, že smluvní strany musí být stejné jako v dané kupní smlouvě. Pokud je některou ze zúčastněných stran právnická osoba, za níž podepisoval listinu jednatel, který se následně změnil, může dodatek podepsat nový statuární orgán.