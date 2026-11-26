Psal se rok 1942, Evropa byla uprostřed dosud nejtěžšího válečného konfliktu svých dějin a panovačnému dobyvateli byly podřízené všechny továrny, které mohly nabídnout cokoliv do zbrojního programu. Kopřivnická Tatra se dostala do hledáčku Německa hned v prvních dnech války. Měla skutečně co nabídnout, ale je samozřejmé, že „nabídka“ nebyla dobrovolná.
Vzhledem k probíhajícím bojům na východní frontě byl největší zájem o těžkotonážní přepravníky nákladu s tradičně vynikajícími vlastnostmi v terénu, danými světově proslulou koncepcí s nosnou páteřovou troubou a výkyvnými polonápravami. Tatra v té době vyráběla dnes již téměř neznámý model 81, vybavený kapalinou chlazeným motorem a konfigurací 6x4.
Tatra 111 vycházela z předválečné řady 81
Kapalinou chlazený agregát byl ovšem nevýhodný, Tatra tedy musela už na přelomu let 1941/1942 zahájit vývojové práce modelu, který by odpovídal požadavkům Třetí říše k nasazení na východní frontě. V roce 1942 vyjel první prototyp novinky: základ tvořilo upravené šasi Tatry 81 s pohonem všech tří náprav. Technický unikát se nacházel pod jednoduchou kapotou se šikmým předním čelem. Jednalo se o vzduchem chlazený vidlicový dvanáctiválec téměř patnáctilitrového objemu a s výkonem, přesahujícím 200 koní! Motor měl původně pohánět rozměrný německý obrněný transportér. Vznikla tedy první pohonná jednotka velkého užitkového vozidla značky Tatra, která byla chlazená vzduchem.
V srpnu 1943 zahájila továrna sériovou výrobu. Vozidlo v průběhu války a poválečného nasazení vystřídalo několik podob kabiny řidiče i výkonových úprav motoru – směrem k vyšší hospodárnosti a trvanlivosti.
Video: Reportáž o Tatře 111
Po osvobození se kopřivnická Tatra začala naplno věnovat stavbě nákladních vozidel pro národní hospodářství a armádu. Malé užitkové čtyřválce představovaly jen výběhový program, nosným typem se až do příchodu nové Tatry 138 stal model 111.
Nebudeme uvádět detailní technická data, dnes se chceme věnovat několika vybraným modelovým provedením, kterými se Tatra 111 stala nesmrtelnou.
Základní válečnou modifikací byl valník s oplachtěním a skříňový model, využitelný například jako pojízdná polní dílna.
V poválečném období vznikla dlouhá řada dalších specifických variant, z nichž většina vycházela ze spolupráce s dalšími subjekty, některé další modely byly vyrobené jen v jednom či dvou exemplářích a byly značně exotické. Jiné vznikly v zahraničí úpravou běžných modelů.
Skříňový model/pojízdná dílna
Provedení se objevilo během války hned na počátku sériové stavby vozidla. Technickou specifikací vůz zcela odpovídal válečnému typu, tedy s maximálním výkonem 210 koní a větší spotřebou. Kabina měla nejjednodušší konstrukci systému „Einheitskabine“, tedy s lisovanými deskami z dřevité hmoty, připevněnými na dřevěnou konstrukci kabiny. Užitný prostor byl vybavený strojními celky k opravám a údržbě vojenské techniky v polních podmínkách.
Valník
Základní modifikace, kterou jsme spolu se sklápěči vídávali ještě v sedmdesátých letech například na stavbách. Vycházel z válečného provedení, ale po osvobození začala továrna montovat civilní kabiny řidiče, později provedení s lehce negativním sklonem předních oken, aby se zamezilo odleskům, viditelným leteckým průzkumem nepřítele v případě ozbrojeného konfliktu.
Valník mohl být běžný s plachtou, případně vojenský s navijákem. Valníková plocha měla délku 5,5 metru a oblouky pro nesení plachty. Běžná výška bočnic činila půl metru, ale dodávaly se i dřevěné nástavce, takže se po jejich namontování celková výška bočnic blížila devíti stům milimetrů.
Sklápěč
Existovaly dva druhy (S1 a S2), rozdělené podle materiálu na sklopnou nástavbu. Sklápěče byly podle tradice třístranné.
S1 představoval sklápěcí model s dřevěnými bočnicemi. Kvůli tomu si jej dnes mnohdy pletou s běžným valníkem. Stejně jako u valníku i zde existovaly nástavce bočnic.
S2 měl celoocelovou konstrukci ložné plochy a byl určený do nejtěžších podmínek. V průběhu výroby se S2 stavěl i na zkráceném šasi.
Přepravník pohonných hmot
Jedno ze základních provedení, které bylo často k vidění i v devadesátých letech a spolu s jeřábovými nástavbami představuje nejdéle „aktivně žijící“ modely. Tatra 111 C zajišťovala převoz benzínu, nafty, leteckých paliv a podobných komodit.
Na podvozku běžné délky byla cisternová nástavba oválného průřezu, schopná přepravit až 7000 litrů paliva ve třech samostatných komorách. Po ukončení životnosti řada cisteren zamířila do zemědělských družstev, kde s vodní náplní sloužily k lisování siláže. Ještě do roku 2000 autor článku vyfotil bezmála dvacítku odstavených a už nefunkčních 111 C.
Velmi zajímavou variantu představovala vojenská cisterna, maskovaná jako valník s plachtou. Aby se cisterna s palivem nestala „kořistí“ leteckého ostřelování, byla nástavba překrytá valníkovou plachtou a měla spodní část nástavby natřenou černě. Tím prakticky splynula s kolonou vojenských valníků…
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Jeřábová nástavba
Tatra 111 HSC 4 patří bezesporu k nejznámějším variantám. Nástavba s otočným příhradovým jeřábem se uplatnila nejen ve stavebnictví, ale všude tam, kde museli mít spolehlivý stroj, tedy například v dopravních závodech.
Vozidlo bylo kompletované v továrně ČKD Slaný, kam Tatra dodávala pojízdné podvozky k montáži. Samotná jeřábová nástavba měla vlastní pohon, k tomu sloužil vzduchem chlazený čtyřválec Tatra s objemem 1910 cm3. Jeřáb byl otočný v celém rozsahu, stabilitu zajišťovaly výsuvné opěry. Původní čtyřtunová nosnost byla v průběhu montáže zvýšená na pět tun…
Autorypadlo
Jedna z nejfotogeničtějších nástaveb se nazývá Tatra 111 D-030 a jde o otočné rypadlo na šasi Tatry 111. Jeho montáží se zabývaly Podpolianské strojírny Detva na Slovensku, kam směřovaly z Kopřivnice plně pojízdné komplety bez nástavby.
Vozidlo s pozoruhodnou nástavbou se do sériové výroby dostalo až v roce 1957. Je zajímavé, že oproti jeřábu zajišťoval pohon rypadlové nástavby motor Škoda (!), a sice kapalinou chlazený vznětový tříválec. Mechanická část rypadla obsahuje dva navijáky a spojky, řízené strojníkem z kabiny nástavby.
Ostatní provedení
V průběhu výroby Tatry 111 a ještě poté vyjelo na silnice několik méně známých variant. Jednalo se například o přepravník volně loženého cementu, který se dochoval patrně jen v jediném exempláři. Pozoruhodná byla i oplenová souprava na převoz dlouhých klád, přestože tuto činnost častěji vykonávaly Pragy V3S.
Pamatujeme i vrtné soupravy a dodnes existuje ojedinělá elegantní skříňová nástavba Tatry 111, která v roli laboratoře k testování povrchu vozovek existuje dodnes, byť už bez speciální výbavy. Najdete ji v muzeu Tatry 111 v Dobříči, kde se zotavuje z následků požáru. Existoval i domíchávač betonových směsí, netovární tahač návěsů, přepravník prefabrikovaných garážových konstrukcí či mobilní dílna.
Tatra 111 vznikla ve více než 30000 exemplářích, poslední vozy z této řady opustily mateřskou továrnu v roce 1962, tedy dvacet let po zahájení válečné výroby. Paměť a vzpomínky fanoušků Tatra 111 neopustila nikdy – a pokud můžete, vypravte se tam, kde se představí kolos s nesmiřitelnou vizáží a ječícím agregátem. Poznáte kopřivnickou legendu i muže, kteří to s ní umí…
Zdroj: archiv autora, Tatra