Komentář: Proč vláda s regulací cen paliv čeká až na říjen? Protože teď by je zregulovala na 52 Kč za litr

„Od 1. října znovu omezíme marži prodejců benzinu a nafty na 2,50 Kč za litr. U nafty snížíme spotřební daň na minimum, které EU umožňuje,“ informovalo hnutí ANO včera na svém oficiálním profilu na Facebooku o tom, že vláda vrátí zpět regulaci cen paliv. Důvodem je hlavně nafta, která dnes běžně stojí přes 50 Kč za litr.
„Od 1. října obnovujeme osvědčenou regulaci cen pohonných hmot a zároveň na měsíc snižujeme spotřební daň z nafty na evropské minimum. Toto opatření bude působit výrazně protiinflačně, uleví firmám i domácnostem a udrží ceny paliv v ČR na nejpříznivějších úrovních v EU,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová v tiskové zprávě ministerstva financí. Motoristé (ne ta strana, ale reální řidiči) se ovšem spíše radovat nemusí, protože se toho asi až tolik nezmění.
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Pokud by se regulovalo teď, bylo by to pořád přes 50 Kč
Je zajímavé, jak se změnila vládní rétorika. Zatímco před zavedením první letošní regulace zejména Andrej Babiš hlasitě vykřikoval, jak mají čerpací stanice marži deset korun na litru, v současnosti o tomto nikdo nehovoří. Dá se předpokládat, že vláda moc dobře ví, jaké jsou průměrné marže na jednom litru a že do deseti korun obvykle mají dost daleko. Ostatně v minulosti to potvrdil i monitoring samotného ministerstva financí.
A dalším důkazem je web „Bez regulace“, který založila Unie nezávislých petrolejářů ČR s cílem poskytnout veřejnosti podrobnější data. Po skončení regulace web zůstal v provozu a aplikace na něm podle oficiálního ministerského vzorečku stále vypočítává takzvanou „maximální povolenou cenu“, jako kdyby regulace byla pořád v běhu. Takže je na první pohled vidět, jaký by teď byl výsledek vládního zásahu. U nafty by se zregulovala cena na 52,3 Kč/l.
Důvod? Je prostý. Vláda sice omezí marže prodejcům na 2,5 Kč/l, ale pokud prodejci nějaké výrazně vyšší marže teď nemají, těžko se něco může změnit. Nějakou úlevu by to ovšem díky snížené spotřební dani přece jen přinést mohlo, nicméně se s tím ještě bude čekat. „Proč, proboha,“ chtělo by se říci.
Ona aktuální zatím ještě teoretická „vládní maximální povolená cena“ přes padesát korun totiž bude nakonec asi hlavním důvodem. Protože kdyby vláda začala s regulací teď, výsledkem by velmi pravděpodobně bylo, že cenu zreguluje na 52 Kč u nafty a 47 Kč u benzinu. Takže by se vlastně nic moc nezměnilo. Lidé by pořád viděli na totemech čísla začínající pětkou a celé by to vypadalo z marketingového pohledu opravdu hloupě.
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Nechcete radši elektromobil?
Buďte si jistí, že pokud do začátku října náhodou klesne cena ropy na trhu a tím pádem se i cena na čerpacích stanicích dostane pod 50 Kč, bude se to prezentovat jako vládní úspěch. Ironií je fakt, že vládnímu rozpočtu současné vysoké ceny velmi hrají do karet, protože čím vyšší cena za litr, tím více se vybere na DPH. Takže vláda vlastně na oko pomáhá, ale na daních stát inkasuje více, než se předpokládalo, což se jistě hodí. Na to poctivé inkasování si vyhradil ještě více než týden.
Celé to působí jako zvláštní mix marketingu a populismu, do kterého kdykoliv může velmi snadno hodit vidle nějakým svým dalším neuváženým počínáním ten americký pán s červenou kšiltofkou (nebo kdokoliv jiný) a bude ještě hůř.
Možná nadešel nejvyšší čas přesedlat na elektromobil…
Zdroj: autorský text