Každý čtvrtý řidič neumí používat blinkry. Největší problém řidiči mají se známou dopravní situací. Cyklisté jsou ještě horší

Jak ukazují výsledky, největší nedostatky byly zaznamenány na křižovatkách, kde hlavní silnice mění směr. Správně zde signalizovalo odbočení jen 56,3 procenta sledovaných účastníků. O moc lépe na tom nebyly kruhové objezdy, kde byla úspěšnost jen 65,5 procent. K nelichotivým datům se vyjádřil dopravní inženýr ÖAMTC, kterým je David Nosé. Ten uvedl:
V podobných průzkumech provedených v letech 2016 a 2019 bylo procento správného používání směrových světel 62, respektive 66 procent. I když je současný nárůst povzbudivý, faktem zůstává, že pokud se vzdáte používání směrových světel nebo ručních signálů, ostatní řidiči musí vaše úmysly hádat. To následně ovlivňuje plynulost dopravy a v nejhorším případě může dokonce vést k nehodám.
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Jak je tedy patrné, řidiči mají rozhodně co dohánět. Jenže mezi hříšníky se neřadí jen klasičtí řidiči osobních a nákladních vozidel. Letos byli poprvé
pozorováni i cyklisté. Výsledky ukázaly, že pouze 45 procent z přibližně 300 cyklistů dalo při odbočování správné znamení rukou.
Signál rukou na kole znamená sundat jednu ruku z řídítek, často právě ve chvíli, kdy už brzdíte a nebo uhýbáte. To může být pro jezdce na kole sice nepříjemné, ale ostatní i tak potřebují vidět, kam jedete, vysvětlil expert ÖAMTC.
Nejlépe si řidiči vedli tam, kde by to málokdo čekal
Podle průzkumu si docela dobře vedli řidiči autobusů. Ti dali správně znamení o změně směru jízdy v 84 procentech případů. A co se stane, když vás v Rakousku chytí tamní policie u toho, jak tzv. neblikáte? V takovém případě si vykoledujete pokutu ve výši až 726 eur, i když je potřeba přiznat, že v praxi je častější pokuta v rozmezí 55 až 75 eur. Česká policie pak stejný prohřešek
ocení pokutou až 1500 Kč na místě, ve správním řízení pak hrozí pokuta 2 až 5 tisíc Kč.
Zajímavé pak je, že nejlépe si pozorované skupiny řidičů vedly na křižovatkách, které nebyly řízeny tzv. světelnými signály (semafory). Velký problém se objevil taktéž u poučky
signalizováno včas a během celého manévru. I tohle často řidiči nedodržovali. Jak už bylo řešeno, největší podíl pochybení byl zaznamenán na křižovatkách, kde hlavní silnice mění směr. Výrazné problémy se objevily také na kruhových objezdech. U téměř třetiny výjezdů z nich nebyla vůbec indikována žádná změna směru jízdy, přestože je zde zákonná povinnost blikat v okamžiku, kdy řidič opouští kruhový objezd daným výjezdem.
Zdroj: ÖAMTC