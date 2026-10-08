Jen růžová to (ne)musí být. Jaguar představil v sériové podobě auto, kterému se všichni smáli. Má to být revoluce

Tak už je konečně jasno. Po měsících prototypů, barevných kamufláží a hodně odvážných prohlášení Jaguar odhalil Type 01, první sériový model kompletně nové generace. A rozhodně to není jen elektrický nástupce některého ze starších Jaguarů. Automobilka začala doslova od nuly. Type 01 stojí na úplně nové platformě Jaguar Electric Architecture, zkráceně JEA, která byla vyvinuta výhradně pro elektrická auta. Tomu odpovídá i samotné jméno. „Type“ odkazuje na slavné Jaguary minulosti, nula symbolizuje nulové lokální emise a jednička fakt, že jde o první model nové generace značky.
Tohle auto před pár měsíci vzbudilo obrovský poprask nejen proto, jak vypadalo, ale také tím, jak ho Jaguar prezentoval. Růžovému konceptu se mnozí smáli. Sériové provedení už bylo odhaleno ve standardních barvách, ale růžová jistě bude k dispozici také. Proto jsme auto přebarvili a v galerii najdete i tu růžovou. Klidně se vsadíme, že v té si nějaká výstřední osobnost svého Jaguara určitě objedná.
Video: Jaguar Type 01
Přes tisíc koní a tři elektromotory
Nejde ale jen o design, zajímavá je také technika. Type 01 využívá tři elektromotory a systém Intelligent Torque Vectoring, který umí výkon aktivně rozdělovat mezi jednotlivá kola. Celkově může soustava nabídnout až 1030 koní a 1365 Nm. Z nuly na 100 km/h má Type 01 vystřelit za 3,2 sekundy. Zrychlení 100 až 180 km/h vůz zvládne pouze čtyři sekundy.
Na vývoji jízdních vlastností se podílel také závodní tým Jaguar TCS Racing, který má zkušenosti z Formule E. Rozložení hmotnosti je přesně 50:50 a Jaguar tvrdí, že výsledkem nemá být jen brutálně rychlé auto, ale skutečné GT schopné dlouhých cest.
Obří baterie = velký dojezd
K dlouhým cestám se bude hodit hlavně baterie. Její využitelná kapacita činí 118 kWh, takže ani tady se Jaguar rozhodně nedržel při zemi. Elektrická architektura pracuje s napětím 850 voltů a podle předběžných údajů má Type 01 zvládnout až 720 kilometrů podle WLTP. Jaguar navíc pracoval i s dálničním provozem. Při souvislé jízdě dálniční rychlostí očekává dojezd až přibližně 515 kilometrů. Takže jsme na úrovni spalovacích vozů. Nebo by tomu tak alespoň mělo být.
Za 13 minut dalších 321 kilometrů
Velká baterie by samozřejmě nebyla příliš užitečná bez odpovídajícího nabíjení. Type 01 zvládne rychlonabíjení výkonem až 350 kW. Podle Jaguaru lze za ideálních podmínek během pouhých 13 minut doplnit energii na dalších zhruba 321 kilometrů jízdy. Je samozřejmě potřeba dodat, že jde opět o ideální laboratorní údaj. Reálná rychlost bude záviset na teplotě baterie, stavu nabití i konkrétní nabíječce.
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Ale zpět k tomu designu. Type 01 má dlouhou příď, velmi nízkou střechu, krátký přední převis a naopak výrazně protaženou zadní část. Stojí na obřích 23palcových kolech a proporcemi se snaží připomínat klasická velká GT. Jenže dlouhá kapota tentokrát samozřejmě neschovává dvanáctiválec. Jaguar ji použil hlavně kvůli proporcím.
Přesto se při návrhu hodně řešila aerodynamika. Součinitel odporu vzduchu má hodnotu Cd 0,23, čímž se Type 01 stává nejvíce aerodynamickým Jaguarem historie. Pomáhají tomu aktivní aerodynamické prvky označované jako Active Vanes a také třístupňově výsuvný zadní spoiler. Jaguar uvádí, že jen při vývoji Type 01 vzniklo více než 360 patentů.
Interiér pokračuje ve stejném stylu. Kabinu podélně rozděluje výrazný středový tunel, takže každý ze čtyř cestujících má kolem sebe svůj vlastní prostor. Přes interiér vedou prvky z eloxovaného hliníku s efektem mosazi. Před řidičem je 24palcový OLED displej pod jedním kusem skla. Ne všechno se ale ovládá přes něj. Mezi řidičem a spolujezdcem je ještě menší sedmipalcový dotykový displej připomínající smartphone, přes který se řeší nejčastěji používané funkce. Zajímavostí je také audiosystém s panoramatickým soundbarem táhnoucím se napříč kabinou. Jaguar jej označuje za první automobilové řešení svého druhu v plné šířce a plném frekvenčním rozsahu.
Levný Jaguar už nečekejte
Značka už nechce soupeřit s běžnými prémiovými sedany nebo SUV od BMW, Mercedesu a Audi ve stejné cenové hladině jako dřív. Nové modely se posouvají výrazně výš. Objednávky Type 01 se mají otevřít začátkem roku 2027 a britská cena začne přibližně na 130 000 librách, což je zhruba 3,7 milionu korun. Hodně lidí tohle kritizuje, ale když dnes i škodovky nebo vozy Kia mohou cenou končit někde u 1,8 milionu korun, proč by elektrický Jaguar nemohl stát skoro čtyři miliony. První zákazníci mají auta dostat během druhé poloviny roku 2027.
Výroba bude probíhat ve Velké Británii v závodě Solihull. Elektromotory a baterie mají vznikat ve Wolverhamptonu a lisované části karoserie v Halewoodu.
Zdroj: Jaguar