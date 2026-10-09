Jejda, ono se to ulomilo. Čínskému luxusnímu MPV praskl při testech brzdový pedál

Tohle se úplně nepovedlo. Měl to být test luxusního MPV, jehož nejdražší verze se prodává za milion juanů, v přepočtu přes 3 miliony korun. Jenže skončil blamáží.
Test provedl čínský automobilový portál Dongchedi. Jeho lidé vyzkoušeli hned tři nové kusy MPV Maextro V800 a na uzavřeném okruhu zjišťovali, jak vůz nouzově brzdí ze 100 km/h do zastavení. Podle zveřejněného videa, o kterém informují servery CnEVPost a ChinaEVHome, praskl u všech tří vozů držák brzdového pedálu. U prvního se to stalo při třetím pokusu, u druhého při čtvrtém a u třetího už při druhém. U posledního se podle CarNewsChina utrhl i samotný pedál.
Hongkongský Dimsum Daily napsal, že senzory u jednoho z vozů zaznamenaly v okamžiku selhání sílu 1612 N. Čínská norma přitom vyžaduje, aby pedál vydržel 2000 N po dobu pěti sekund. Po prasknutí museli řidiči zastavovat nouzovou brzdou přes tlačítko P a brzdná dráha se prodloužila z přibližně 38 na zhruba 140 metrů. Testeři upozorňují na dlouhé rameno pedálu, jehož střed je asi 130 mm od osy otáčení, a na jedinou výztuhu v místě uložení.
VIDEO: Podívejte se na záznam testu
Maextro je luxusní značka, kterou společně vyvinuly Huawei a automobilka JAC. Model V800 stojí v přepočtu 2,4 až 3,1 milionu korun. Akcie JAC po zveřejnění testu klesly o maximální povolený denní limit. Značka podle CnEVPost uvedla, že u zákazníků k podobné závadě zatím nedošlo. Konstrukci dílu přesto upraví a stávajícím majitelům nabídne bezplatný upgrade.
Zdroje: Dongchedi, CnEVPost, CarNewsChina, ChinaEVHome, Dimsum Daily