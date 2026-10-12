Od ledna 2027 Česko dostane nový typ dálniční známky. Ta nejkratší ze všech se zásadně mění

Až dosud se často jednodenní dálniční známka nevyplatila těm, kteří na cestu vyráželi později k večeru. Zakoupená dálniční známka na jeden den totiž pozbývala platnosti přesně o půlnoci a bylo přitom úplně jedno, že si ji někdo zakoupil v osm večer. I proto bylo vhodnější zakoupit desetidenní známku za 300 korun, protože následná pokuta od celní správy či policie by rozhodně byla vyšším zásahem do rozpočtu každého řidiče, který by vsázel na své štěstí. Nyní se ale čeští poslanci konečně zamysleli a schválili potřebnou změnu.
Od ledna 2027 bude jednodenní známka platit celých 24 hodin. Zrušena byla také automatická valorizace, kvůli které ceny vinět od roku 2022 vzrostly o 70 procent.
Změna přinese méně stresu za volantem
Za jednodenní dálniční známku tak řidič v příštím roce zaplatí opět 230 korun. Co se týče samotné změny platnosti, poslanci ve třetím čtení schválili novelu zákona o pozemních komunikacích, která přináší změnu v platnosti jednodenní dálniční známky.
Jednodenní dálniční známka bude nově platit 24 hodin od data nákupu, upozornil ministr dopravy Ivan Bednárik. Změna by měla začít platit od 1. ledna 2027 a novelu zákona ještě musí schválit Senát a následně ji podepsat prezident České republiky.
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Motoristé změnu platnosti jednodenní známky samozřejmě vítají. Lidé si díky novince budou moci mnohem lépe naplánovat trasu, a to bez zbytečného stresu z toho, zda se již blíží půlnoc, či nikoliv.
Díky 24hodinové platnosti nebudou muset vyrážet v době dopravních špiček, aby stihli dojet do cíle. Nově si budou moci trasu naplánovat přes noc, kdy je provoz o dost slabší. Jedná se o logický krok, uvedl mluvčí ÚAMK Igor Sirota.
Prodejní systém projde velkou úpravou
Kvůli schválené změně v platnosti jednodenní dálniční známky ale bude nutná úprava kontrolního mechanismu a prodejního systému. V současné době je počátek platnosti nastaven pouze na kalendářní dny a systém nezná hodiny ani minuty. Aby známka mohla platit celých 24 hodin, musí se systém naučit konkrétní časovou platnost.
A právě technická náročnost byla při spuštění prodeje před dvěma lety hlavním argumentem ministerstva dopravy, proč byla platnost omezena pouze do půlnoci.
Konkrétní podobu změn představíme, jakmile to bude možné, sdělil už dříve mluvčí resortu František Jemelka.
Zdroj: MDČR