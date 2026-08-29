Jedna z nejprodávanějších značek v Česku nasadila statisícové slevy. Velké rodinné SUV zlevnilo o více než čtvrt milionu

Základem nabídky je model Golf Family, který lze pořídit za částku od 589 000 Kč. Na výběr je jak manuální, tak automatická převodovka DSG. Sériová výbava zahrnuje mimo jiné metalický lak, přední LED světlomety a zadní LED světla, 17“ kola z lehké slitiny, zadní parkovací kameru, bezklíčové odemykání a zamykání, bezdrátový App-Connect, indukční nabíjení telefonu, asistenční systémy Park Assist, Lane Assist, Front Assist a Side Assist, zatmavená zadní okna a zapomenout nesmíme ani na prodlouženou záruku na 3 roky nebo do ujetí 90 000 km. Komu by to i tak bylo málo, k dostání je také dynamicky laděná verze R-Line Family, ale ta stojí již 699 000 Kč.
Vyberou si jak rodiny, tak i manažeři
Rodiny by mohl potěšit Golf Variant Family, který české zastoupení značky nacenilo na 614 000 Kč. Výbava je v podstatě shodná s krátkým Golfem, avšak oproti němu verze Variant nabízí kufr o základním objemu 611 litrů a o něco více místa pro nohy zadních pasažérů. Praktické rodinné kombi nabízí širokou nabídku pohonů včetně mild-hybridního eTSI a vznětových jednotek TDI. Oproti hatchbacku je pak ve standardu také elektrické víko kufru včetně funkce Easy Open.
A nyní se dostáváme k postupnému vrcholu nabídky, kde trůní model Passat R-Line Family. Ten stojí od 1 099 000 Kč. Bohatá sériová výbava zahrnuje mimo jiné metalický lak, sportovní exteriér a interiér R-Line, světlomety IQ.Light LED Matrix, 19“ kola z lehké slitiny, panoramatické střešní okno, zadní parkovací kameru, paket Navigace Discover, podsvícené zadní logo Volkswagen, bezklíčové odemykání a zamykání, elektrické víko kufru včetně funkce Easy Open, Top sportovní sedadla vpředu, vyhřívání sedadel vpředu i volantu a asistenční systémy Park Assist Pro, Lane Assist, Front Assist a Side Assist. Nechybí ani prodloužená záruka na dobu 5 let nebo do ujetí 100 000 km.
Co se týče Volkswagenu Tiguan Family, ten lze pořídit za cenu od 929 000 Kč. Třetí generace tohoto vozu nabízí širokou paletu pohonů včetně plug-in hybridu, automatickou převodovku a zavazadlový prostor o objemu až 652 litrů. Výbava v tomto případě zahrnuje například metalické lakování, 17" kola z lehké slitiny, LED Plus světlomety, vyhřívaná přední sedadla i volant, pakety Design i IQ.Drive a navigaci Discover.
Design paket vylepšuje vzhled vozu i jeho funkčnost stříbrně eloxovanými střešními nosiči, tmavě tónovanými skly oken vzadu a akusticky izolačními, vrstvenými skly oken. I zde platí prodloužená záruka 5 let nebo do ujetí 100 000 km. Plně vybavený Tiguan R-Line Family pak lze konfigurovat za akční cenu od 1 105 000 Kč.
Vrcholem nabídky je model Tayron, který v akční edici Family stojí od 999 000 Kč. Až sedmimístné SUV nabízí bohatý vnitřní prostor a slušný akustický komfort. Pětimístná varianta nabízí v základním uspořádání interiéru zavazadlový prostor o objemu až 885 litrů a mezi výhody patří možnost táhnout přívěs o hmotnosti až 2,5 tuny.
Bez příplatku zde lze počítat s automatickou převodovkou DSG a mezi základní prvky výbavy Family patří například metalické lakování, 17" kola z lehké slitiny, LED světlomety Plus či paket IQ.Drive. Prodloužená záruka zde pokrývá 5 let nebo nájezd 100 000 km a kdo by zatoužil po edici R-Line Family, bude muset zaplatit nejméně 1 184 000 Kč.
A o kolik je vlastně Family výhodnější?
O dost! Dobře je to vidět už u Golfu. Family s motorem 1.5 TSI 85 kW stojí 589 000 Kč, zatímco standardní Golf Life se stejným motorem začíná na 700 900 Kč. Rozdíl tedy činí 111 900 Kč, přestože Family navíc přidává metalický lak, 17" kola, zadní kameru, bezklíčové odemykání, alarm nebo zatmavená zadní okna. U Golfu Variant je rozdíl proti základnímu Life dokonce 112 900 Kč – Family stojí 614 000 Kč, Life 726 900 Kč.
Ještě zajímavější je Tayron. Jeho Family začíná na 999 000 Kč, zatímco běžný Tayron Life na 1 265 000 Kč. Rozdíl je tedy rovných 266 000 Kč, a to ještě Family přidává proti výbavě Life další prvky, například LED světlomety Plus, navigaci Discover, paket IQ.DRIVE s 360° kamerou nebo zatmavená a akustická skla.
Zdroj: Volkswagen