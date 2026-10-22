Jak se jezdilo v Československu v letech 1948 až 1968? Projděte si auta, autobusy i ulice na dobových fotkách

Padesátá léta patřila především služebním vozům. Úřady a podniky jezdily s Tatrou 600 Tatraplan, později se „šestsettrojkou“, taxikáři se sovětskou Pobědou a Volhou. V ulicích ale pomalu přibývaly Škody 1200, Spartak a od konce dekády Octavia. Běžný člověk nicméně dál jezdil tramvají, autobusem, typicky Škodou 706 RO a později RTO, a hlavně na motocyklu.
Větší zlom přinesla šedesátá léta. V roce 1960 jezdilo v Československu zhruba 260 tisíc osobních aut, o pět let později už přes 420 tisíc a kolem roku 1968 přibližně 580 tisíc. Na trh přišla Škoda 1000 MB a z dovozu Moskvič, Wartburg, Trabant, Warszawa nebo Záporožec. Poptávka přesto výrazně převyšovala nabídku: v roce 1966 čekalo na auto přes 124 tisíc žadatelů a uspokojit šlo jen asi třetinu z nich. Ježdění podpořilo i zlevnění benzinu v roce 1964. Průměrné auto pak najelo 6500 až 7000 km ročně, zatímco v roce 1960 jen kolem 5000 km.
S motorizací rostla i nehodovost. Mezi lety 1960 a 1965 se počet nehod téměř zdvojnásobil a v roce 1967 proto vznikl BESIP.
Jak to tedy na československých ulicích vypadalo? Prošli jsme maďarskou fotobanku Fortepan, která shromažďuje především amatérské fotografie, a vybrali fotografie, které ukazují, jak se situace během dvou dekád měnila. Snímky najdete v naší galerii.