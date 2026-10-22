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Jak se jezdilo v Československu v letech 1948 až 1968? Projděte si auta, autobusy i ulice na dobových fotkách

Retro
Jakub Bartek
22.10.2026
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Praha, Příkopy, nedatováno
Tatranská Lomnica, 1959
Jihlava, 1960
Lučenec, 1959
Bratislava, 1956
Praha, 1960
Brno, 1963
Bratislava, 1956
Místo neupřesněno, 1967
Piešťany, 1967
Praha, 1967
Košice, 1965
Telč, 1962
Levoča, 1968
Praha, 1967
Dolný Kubín, 1966
Kremnica, 1964
Lučenec, 1966
Náchod, 1958
Košice, 1959
Praha, 1956
Strečno, 1949
Zlín, 1949
Praha, 1954
Praha, 1954
Praha, 1961
Praha, Příkopy, nedatováno
Tatranská Lomnica, 1959
Jihlava, 1960
Lučenec, 1959
Bratislava, 1956
Všechny fotografie

Po únoru 1948 se automobil na dlouhá léta stal spíš služebním nástrojem než soukromým majetkem. Na silnicích dožívaly hlavně předválečné vozy a obnova šla pomalu. Mladoboleslavská Škoda 1101/1102, lidově Tudor, sice vznikla v desítkách tisíc kusů, velká část ale mířila za devizy do zahraničí. Podívejte se, jak to v letech 1948 až 1968 vypadalo na československých silnicích.

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Padesátá léta patřila především služebním vozům. Úřady a podniky jezdily s Tatrou 600 Tatraplan, později se „šestsettrojkou“, taxikáři se sovětskou Pobědou a Volhou. V ulicích ale pomalu přibývaly Škody 1200, Spartak a od konce dekády Octavia. Běžný člověk nicméně dál jezdil tramvají, autobusem, typicky Škodou 706 RO a později RTO, a hlavně na motocyklu.

Větší zlom přinesla šedesátá léta. V roce 1960 jezdilo v Československu zhruba 260 tisíc osobních aut, o pět let později už přes 420 tisíc a kolem roku 1968 přibližně 580 tisíc. Na trh přišla Škoda 1000 MB a z dovozu Moskvič, Wartburg, Trabant, Warszawa nebo Záporožec. Poptávka přesto výrazně převyšovala nabídku: v roce 1966 čekalo na auto přes 124 tisíc žadatelů a uspokojit šlo jen asi třetinu z nich. Ježdění podpořilo i zlevnění benzinu v roce 1964. Průměrné auto pak najelo 6500 až 7000 km ročně, zatímco v roce 1960 jen kolem 5000 km.

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S motorizací rostla i nehodovost. Mezi lety 1960 a 1965 se počet nehod téměř zdvojnásobil a v roce 1967 proto vznikl BESIP.

Jak to tedy na československých ulicích vypadalo? Prošli jsme maďarskou fotobanku Fortepan, která shromažďuje především amatérské fotografie, a vybrali fotografie, které ukazují, jak se situace během dvou dekád měnila. Snímky najdete v naší galerii.

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