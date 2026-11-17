Majitelé starších automobilů s halogenovými světlomety dnes už nemusí moderním autům jejich LED světla jen závidět. Už několik let totiž existují náhradní LED žárovky, které lze legálně namontovat i do některých původně halogenových světlometů, a to klidně i v českém provozu. Výsledkem může být o dost lepší viditelnost při jízdě za tmy, přičemž cena takové výměny je velmi přijatelná díky tomu, že se nemění celá světla, ale pouze světelný zdroj.
Jenže není LED žárovka jako LED žárovka. Ukazuje to test německého ADACu, který otestoval sedm výrobků typu H7 a zjišťoval, jak dobře osvětlují silnici, zda neoslňují protijedoucí auta a jak jsou na tom s životností. Výsledky ukázaly, že většina náhradních LED žárovek skutečně přináší zlepšení. Jedna ale naprosto propadla.
Nejlepší byly Bosch a Philips
Test probíhal na Volkswagenu Golf sedmé generace. ADAC kombinoval laboratorní měření s praktickými jízdami a porovnával výsledky s původními halogenovými žárovkami. Hned šest ze sedmi testovaných výrobků dokázalo výrazně zlepšit osvětlení vozovky. Průměrný dosvit byl přibližně o 20 % delší než u halogenů. Pro řidiče to znamená možnost dříve spatřit překážku nebo chodce na neosvětlené silnici.
Nejlepší hodnocení získaly Bosch LED Powerlight+ a Philips Ultinon Pro 6000 Standard. Obě žárovky dostaly známku 2,1. Philips přitom stál necelých 80 eur, tedy přibližně 2000 Kč, zatímco Bosch vycházel zhruba na 2500 Kč. Velmi dobře si vedly také Osram Night Breaker Speed 450 se známkou 2,2 a Philips Ultinon Pro 6000 Boost gen2 s hodnocením 2,3. Zbylé dva výrobky Osram získaly uspokojivé hodnocení.
Nejlevnější LED žárovka je nebezpečná
Výrazně horší výsledek zaznamenala žárovka Oushi H7, která se dá koupit za necelých 50 eur, tedy přibližně 1250 Kč. V testu byla tou úplně nejlevnější. ADAC jí udělil známku 5,0, což je nejhorší možné hodnocení. Hlavním problémem bylo nadměrné oslňování ostatních účastníků provozu.
Světelný kužel neměl správně vymezenou hranici mezi osvětlenou a neosvětlenou částí a žárovka vytvářela příliš mnoho rozptýleného světla. Navíc výrazně zaostávala v životnosti. Ukázalo se tak, že šetřit za každou cenu se při výběru osvětlení nemusí vyplatit.
Nestačí koupit LED žárovku se správnou paticí
Určitě je dobré připomenout, že náhradní LED žárovky jsou legální pouze za určitých podmínek. Nestačí koupit výrobek s označením H7 a jednoduše ho namontovat místo původní halogenové žárovky. Výrobce musí mít konkrétní LED náhradu schválenou pro daný automobil a typ světlometu. Seznamy kompatibilních vozidel jsou dostupné na stránkách výrobců. Některé automobily navíc potřebují montážní adaptéry nebo další příslušenství. Testovaná Oushi potřebné schválení pro silniční provoz dokonce ani neměla.
ADAC rovněž doporučuje nechat po montáži zkontrolovat seřízení světlometů. I kvalitní LED žárovka totiž může při špatném nastavení oslňovat ostatní řidiče. Ostatně přesně tohle byl důvod, proč třeba české zastoupení Kia nabízelo tuhle výměnu jako službu navíc ve svých autorizovaných servisech. Pokud ale vyberete správný výrobek, může být výměna halogenů za LED jedním z nejjednodušších způsobů, jak zlepšit bezpečnost nočního cestování se starším automobilem.
Zdroj: ADAC