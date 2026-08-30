I na drahé Česko je tohle dost. Stát chystá dálnici za skoro 1,4 miliardy za kilometr

Informaci o zahájení řízení zveřejnil před pár dny Dopravní a energetický stavební úřad na své úřední desce. K řízení však dochází až po devíti měsících od podání žádosti. V průběhu této doby byly doplňovány nutné dokumenty k tomu, aby řízení mohlo být definitivně zahájeno. Stejně tak je zažádáno o povolení i pro další úsek do Rohatce.
Video: Dálnice D55 a její pokračující výstavba
Výstavba zastřešeného úseku Bzenec – Bzenec-Přívoz dělá z dálnice D55 jednu z nejzajímavějších, nejkomplexnějších a také nejkomplikovanějších staveb v ČR. Tomu ostatně odpovídá i astronomická suma, která se týká výstavby celkem 3,372 km dlouhého úseku. Každý kilometr zde vyjde na 1,4 miliardy Kč a celková odhadovaná cena za stavebně náročný úsek dálnice činí 4,6 miliardy korun. Důvodem je složitost terénu, mostní struktury a přísná ekologická opatření.
Nadzemní tunel
Bližší informace ke stavbě pak poskytlo ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic). To uvádí, že konstrukce překryje dálnici v plném profilu a bude tvořena betonovým skeletem zakrytým betonovými deskami s podpěrou ve středním dělicím pásu dálnice.
Konstrukce překrytí bude tvořit staticky jeden celek pro oba jízdní směry. Příčná konstrukce bude tvořena nezávislými rámy z prefabrikovaných prvků. Standardní rozpětí rámu bude 2 × 14,65 metru. Výška rámů je plánována na 7,8 metru (nízké překrytí) a 9,25 metru (vysoké překrytí). Vzájemná vzdálenost příčných rámů je projektována na převážně 10 metrů a v místech širšího překrytí dosáhne 8 až 9 metrů.
Nejcitlivější částí projektu je pak průchod trasy lesním komplexem Doubrava – Strážnické Pomoraví, který je součástí evropsky chráněné ptačí oblasti
Natura 2000. Právě tato oblast oplývá některými druhy ptáků, které na mnoha dalších místech už k vidění nejsou. Dokumentace EIA jmenuje například dudka chocholatého, bukače velkého, motáka pochopa, slavíka modráčka, lelka lesního nebo strakapouda jižního.
Za kilometr skoro 1,4 miliardy
Právě cena ukazuje, jak netypická tahle část D55 vlastně bude. Předpokládaných 4,616 miliardy Kč bez DPH za 3,372 kilometru hlavní trasy znamená zhruba 1,37 miliardy korun za jediný kilometr. Pro srovnání, nedávno dokončený úsek D55 Moravský Písek – Bzenec měří 4,125 kilometru a smluvní cena činila přibližně 1,16 miliardy korun bez DPH za celý úsek.
Samozřejmě nejde porovnávat jen samotné kilometry asfaltu. Připravovaný úsek Bzenec – Bzenec-Přívoz dostane více než dva kilometry dlouhé betonové překrytí, mosty, ekodukty, mimoúrovňovou křižovatku a další opatření související mimo jiné s průchodem chráněným územím. Právě to cenu žene výrazně nahoru. Přesto jde o částku, která zaujme i v českých poměrech, kde už jsme si na miliardové dálniční stavby docela zvykli.
Zdroj: ŘSD