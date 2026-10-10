Hyundai uvádí elektrickou dodávku Staria Cargo. Uveze tunu nákladu, firmy ji pořídí zhruba za milion

Novinka míří mezi středně velké elektrické dodávky a nechce sloužit jen městským kurýrům. Přední kola pohání elektromotor o výkonu 160 kW, energii dodává baterie s kapacitou 84 kWh. Dojezd podle WLTP má dosáhnout až 450 km. Díky 800V soustavě se baterie z 10 na 80 % nabije zhruba za 20 minut, ze střídavé sítě vůz přijímá až 11 kW.
Nákladový prostor o objemu necelých 5,5 m³ pojme tři europalety a lze ho nakládat vysokozdvižným vozíkem zezadu i oběma bočními posuvnými dveřmi. Užitečné zatížení činí 1 040 kg a dodávka utáhne brzděný přívěs o hmotnosti až dvou tun. S výškou přes dva metry se ale do běžných podzemních garáží nevejde.
Už základní výbava Business nabízí automatickou klimatizaci, dva 12,3palcové displeje, couvací kameru a širokou sadu asistentů včetně adaptivního tempomatu. Vyšší výbava Pro stojí jen o zhruba 29 tisíc korun bez DPH víc. Přidává LED světlomety, navigaci, vyhřívaná sedadla i volant a bezdrátové nabíjení telefonu. Na vůz platí záruka tři roky bez omezení kilometrů, na baterii osm let nebo 160 000 km.
Zdroj: Hyundai CZ