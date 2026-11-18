Nenápadný, nadčasový, elegantní, na nic si nehrající a nepodbízející se – to byl Saab 99, který za rok oslaví neuvěřitelné šedesátiny! Letí to, že? A přitom na Saabu 99 ty dlouhé desítky let nejsou vidět. Nebudeme čekat ještě ten poslední rok do jubilea a podíváme se na Saab této modelové řady už nyní…
Saab 96 začal tvarově zastarávat…
Třebaže měl zaoblený Saab 96 stále mnoho příznivců (zejména ve Skandinávii), nešlo se nepozastavit nad jeho už stárnoucím designem, jenž odkazoval do těsně poválečné doby. Konstrukce společnosti Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) dělala, co šlo, ale jednoznačná forma karosérie nemohla dostat odpovídající facelift. Musel přijít nový model.
A Saab se postupně profiloval do vyšší střední třídy, takže? Už v roce 1963 se v uzavřeném kruhu vedení této švédské akciovky začalo hovořit o budoucnosti, která zanedlouho dostala zcela jasnou formu: musí přijít od základu nový model, který se stávající řadou 96 nebude mít kromě továrních emblemů a některého příslušenství nic společného.
Video: Dobová reklama na Saab 99
V polovině roku 1964 nabral vývoj zcela jasný směr. Nový vůz měl mít opět pohon předních kol, který patřil k tradičním markantům značky, výhradně čtyřdobý motor, pětimístný interiér, bezpečnost podle standardů výrobce a konkurenceschopnost v Evropě i za Atlantikem, v evropských státech především proti značkám Ford, Opel a nejnižším kubaturám Mercedesu-Benz.
Pouhé čtyři roky na zcela nový model!
Byla to výzva, ale hlavní stylista Saabu Sixten Sason se nezalekl. Měl dostatek zkušeností a navíc podporu vedení. Proto byl urychleně zahájený projekt Gudmund, což nebylo nic jiného než budoucí Saab 99, k němuž ovšem vedla ještě velmi dlouhá cesta. Ale vedení stanovilo vcelku šibeniční termín, protože nováček se měl začít vyrábět už v roce 1968!
Návrhy z prvního roku projektu stále ve svažité linii střechy připomínaly řadu 96, uvažovaná ostrá příď zase evokovala sportovní Sonett. Tudy samozřejmě cesta nevedla, sportovní a ani archaické prvky do vozidla vyšší střední třídy, uvažovaného do produkce nejméně deseti let, jednoduše nepatří. Brzy by musely podstoupit facelift.
Karosérii Saabu 99 si nespletete
Ale v polovině roku 1966 se začala rýsovat karosérie v podobě, v jaké ji svět o rok později poznal. Velmi důstojně vypadající karosérie neměla zbytečné ozdoby ani prvky, které brzy zastarají. Přední čelo s dvěma rozměrnými obdélníkovými reflektory (později do USA s dvěma dvojicemi kulatých) neslo jen typický vysoký lichoběžník s emblémem Saab a tehdy ještě chromované nárazníky běžné evropské podoby. Rovný ponton karosérie a zcela rovná střecha končily zajímavým prohnutím směrem k zádi, byl to typický prvek Saabu 99. Kde jsme něco podobného viděli? Přece u Renaultu 12 a jeho licenčních derivátů! Bohatě prosklená karosérie a filigránské sloupky umožňovaly vynikající výhled z vozu, u každého jiného vozidla s výjimkou volva by pohled na tenké sloupky A a B vzbuzoval obavy. U saabu ne, protože tato značka je jedním z průkopníků bezpečných vozidel!
Nový saab měl být dvou- i čtyřdveřový, ovšem podle některých názorů po premiéře byl Saab 99 elegantnější ve dvoudveřové verzi. Souběžně se na rýsovací prkna dostal i kombík a údajně dokonce i kabriolet, ale nic z toho neopustilo stádium úvah. Kombi dodávala značka pod číslem 95, na kabriolet bylo nutné si ještě dost dlouho počkat. Počátkem 70. let se sice prototypový Saab 99 Combi objevil, ale jen jako studie bez úvah o sériové výrobě.
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Souboj o motor vyhrál britský Triumph
Názorovou třecí plochu představovala pohonná jednotka. Ve vedení seděla spousta zastánců točivých a výkonných dvoudobých agregátů, ale v druhé polovině šedesátých let bylo jasné, že je tento druh pohonu na ústupu. Drželi se ho jen východoněmečtí výrobci, od dvoutaktů odstoupil i poslední pohrobek kdysi mocného koncernu Auto-Union, dvoudobý DkW F102, jehož štafetu převzalo Audi 60 a Audi 75, samozřejmě už se čtyřdobými motory.
Vzhledem k exportu do Evropy a Ameriky byl nutný moderní čtyřdobý agregát, adaptovaný na pohon předních kol. Tomu se v té době v Evropě už věnovalo několik výrobců, jmenujme třeba německý Ford v řadách P4 a P6. Tyto pohonné jednotky ovšem zdvihovým objemem a výkonem neodpovídaly, navíc bylo veřejným tajemstvím, že za obzorem už čekají nové agregáty, připravené výhradně pro klasickou koncepci.
Pak se do hledáčku Saabu dostal britský Triumph, který do svých modelů střední třídy používal šikmý čtyřválec s objemem 1700 cm3. Nebyl problém jej upravit pod dopředu otevíranou kapotu saabu, takže koncern podepsal s britskou automobilkou dohodu o spolupráci.
Ke zkouškám čtyřválce se váže úsměvná historka: první prototypy nového 99 nepřipomínaly pozdější sériový model, ale na větší platformě spočívala podélně rozříznutá a nastavená karosérie Saabu 96. Přestože se fotografie těchto „kočkopsů“ dostaly do renomovaných evropských autočasopisů, málokterá redakce uhodla, co se pod nezvyklým šatem skrývá. Později do zkušebního provozu a na silnice vyjel opravdový 99, ale v rámci utajení měl na přední kapotě nápis Daihatsu. Koho tím chtěl domácí výrobce oklamat, zůstává nezodpovědnou otázkou…
Proč nešla číselná řada za sebou?
Zastavme se u čísla série: pořadí zatím skončilo u Saabu 96, směrem dolů výrobce jít nechtěl, protože i dvojčíslí mělo naznačit, že se jedná o vozidlo vyšší kategorie. Číslo 97 prý zůstalo v rezervě, 98 používal americký Oldsmobile – a tak přišla řada na 99. Podle firemních pramenů se ozvaly hlasy, že by továrna měla překročit „hranici“ třímístné cifry, ale zastánci vyšších čísel byli v menšině. Tak vznikl Saab 99, který v létě 1967 dokončil sérii testů včetně hrůzostrašně vypadajících destrukčních, ale právě u nich se potvrdila oprávněnost „posedlosti“ bezpečím, známá u švédských výrobců.
Je zajímavé, že Saab zpočátku plánoval osadit část produkce vidlicovými osmiválci Triumph, ale při zkouškách nebylo chování vozu na silnici uspokojivé, agregát byl příliš těžký, takže továrna s výjimkou minisérie Saabu 99 V8 tento pokus ukončila. Výkonná verze později vznikla instalací turbomotoru.
Mezi premiérou a zahájením výroby uplynula značná doba
Slavnostní debut za účasti kompletního vedení továrny a mnoha čestných hostů včetně švédských závodníků se konal ve Stockholmu 22. listopadu 1967. Přestavba výrobní linky v Trollhättanu ještě nebyla dokončená, dokonce zazněly hlasy, že se Saab 99 objevil příliš brzy. Sériová výroba totiž začala až na podzim 1968 a do konce roku opustilo linky jen několik tisíc exemplářů.
Motor Triumph v prvním provedení prozatím vyhovoval, třebaže se už v roce 1969 – tedy v době akcelerace montážních linek na plný výkon – ukázalo, že tyto motory nejsou tak spolehlivé, jak se britský výrobce dušoval. Rok 1969 přinesl i čtyřdveřovou verzi Saabu 99, agregát se vstřikováním paliva a automatiku.
Nejspolehlivějším motorem byl vlastní dvoulitr
O dva roky později se pod kapotami objevil čtyřválec 1850 cm3 s výkonem 85 koní, ale to už Saab urychleně připravoval odpovídající motor vlastní konstrukce. Jednalo se o moderní dvoulitr a třebaže konstrukčně vycházel z agregátu Triumph, byl absolutně spolehlivý, výkonný a nabízel možnost modifikací. Pod kapotu se dostal v roce 1972, kdy se na karosérii objevily známé mohutné „traverzovité“ nárazníky – symbol švédských vozidel této doby. Nebyly každému po chuti, kritika poukazovala na subtilní karosérii a neestetické traverzy, ale Saab zůstal neoblomný – navíc v USA, kam směřovala podstatná část exportu – připravovali federální zákon, nařizující výrobcům a importérům takto vybavit všechny nové vozy.
Vstřikovací verze dostala název EMS a jednalo se o dosud nejvýkonnější sériový saab, jehož maximálka překročila hranici 170 km/h. V polovině této dekády vyjelo provedení Combi Coupé, dlouhý „ingot“ geometrických tvarů, který ovšem postrádal jemné detaily původního 99.
Přeplňovaný Saab 99 se objevil v roce 1978, upravený dvoulitr dosahoval výkonu 145 koní a vůz dokázal překročit magickou dvoustovku. Saab 99 po mnoha drobných i větších inovacích odešel do historie v závěru roku 1983 po zhotovení bezmála 590 000 exemplářů.
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Saab 99 v Československu
Podívejme se do tehdejšího Československa: kulaté Saaby 96 a jejich kombiverze 95 zde měly pevnou základnu z řad majetných občanů. Dalo se tedy očekávat, že malý počet mnohem dražších 99 obohatí i náš trh. První jednání pracovníků PZO Motokov se datují už do podzimu 1969 a brzy poté přišla první dvacítka Saabů 99 s chromovanými nárazníky na náš tuzexový trh.
Jak se dalo očekávat, Saab 99 cenou překonal vše, co se u nás do té doby prodávalo. Když nahlédneme do ceníků PZO Tuzex, tak zjistíme, že v roce 1971 se dvoudveřová verze prodávala za 22800 TK (tuzexových korun = bonů), čtyřdveřová za 24200. To byla cena dvou škodovek 110 L a ještě by zbylo… O tři roky později už stál dvoulitrový 99 se čtveřicí dveří 29450 TK, v roce následujícím už 33000 TK. Poté prodej skončil, nový cenový rekord pak stanovilo až na konci dekády Volvo 244 DL.
Saab 99 se dostal do garáží mnoha známých osobností, za všechny jmenujme například národního umělce Karla Högera.
Cenové srovnání ze zahraničí…
Podívejme se ještě na tradiční srovnání skutečné i hypotetické konkurence na švýcarském trhu. Sáhli jsme do přelomu let 1977/1978. Situace vypadala takto:
|Saab 99 Super
|18800 SFr (švýcarských franků)
|Lancia Beta 2000
|18000 SFr
|Toyota Cressida 2000
|15950 SFr
|Mercedes-Benz 200
|25250 SFr
|Peugeot 504 GL
|16550 SFr
|Opel Rekord 1900
|5950 SFr
Pro srovnání uveďme, že v této době se Škoda 120 L prodávala za 9290 SFr.
Několik dávných zkušeností zpoza volantu
Ještě několik zkušeností autora článku, který si v roce 1982 koupil lehce ojetý dvoulitrový Saab 99 (r.v. 1973) v nádherném odstínu pařížské modři. Byla to první autorova zkušenost s touto značkou. Zatím jsme se nezmiňovali o takové bezpečnostní hříčce, typické pro interiér Saabu 99. A tak natěšený autor článku chtěl absolvovat zkušební jízdu (majitel se posadil na vedlejší sedadlo).
Anatomické sedadlo s nepříjemně tvrdou opěrkou hlavy bylo velmi pohodlné, bezpečnostní pás zaklapl – ale najednou frajeřina z mladého zájemce spadla. Dělal, že si prohlíží interiér, ve skutečnosti ale hledal spínací skříňku, která nebyla ani na sloupku volantu, ani pod ním, ani po britském způsobu na palubní desce – prostě nebyla! „Tak pojedem, ne?“ zeptal se dosavadní majitel, stěží přemáhající smích. Ano, hanbou rudý autor článku musel přiznat, že neví, kde „ta zatracená spínačka je“. Následovalo předání klíčků spolujezdci, který odhrnul jakýsi malý hadřík mezi předními sedadly – a tam se objevila spínačka!
Pak už bylo vše dílem okamžiku, dvoulitr ožil s příjemným a sonorním zvukem, dokonale tlumeným, chod řadicí páky byl naprosto přesný, všechny ovladače se nacházely na intuitivních místech – a jízda, to byl zážitek! Saab se na silnici choval neutrálně, ale pohon předních kol má svá specifika. A v roce 1982 je nebylo u této třídy vozidel v našich podmínkách tak snadno vyzkoušet. Také dvoudveřová karosérie měla jistá omezení, tomu autor článku nikdy nepřišel na chuť, a tak se s tmavě modrým krasavcem počátkem roku 1983 rozloučil. Ještě dodejme, že umístění spínací skříňky mezi sedadly mělo svůj důvod: tím byla blokace řadicí páky a tím pádem netradiční zajištění vozidla proti odcizení, ale zároveň snaha vyloučit zranění nohy řidiče při nehodě – na to v té době ještě tolik konstrukcí nemyslelo, spínačka s ostrými hranami a klíčkem uvnitř se nacházela zpravidla nedaleko řidičova kolene (ale výjimky existovaly).
Saab 99 se proslavil bezpečností, sportovním účinkováním a v pozdějších letech výroby také zajímavými výkony. Jeho nástupcem se stal spřízněný Saab 90 z finské produkce, zejména ovšem Saab 900, vyráběný ještě dlouho po ukončení produkce 99.
Import Saabu 99 na náš trh byl víceméně jednorázovou záležitostí, značka se ještě dlouho po ukončení dovozu snažila proniknout na náš trh alespoň malým množstvím. Je určitě velká škoda, že se to nepodařilo…
Zdroj: archiv autora, Saab, Automobil Revue