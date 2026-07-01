Evropská země sype sůl na silnice i tehdy, když panuje velké vedro. Není to vtip, ale mazaný trik

Letní solení silnic je zajímavý způsob, jak vyřešit přehřívání vozovky. Asfalt se při velkém horku totiž dokáže rozpálit výrazně víc než okolní vzduch. Na přímém slunci může teplota povrchu překročit i 50 stupňů, a právě tady začíná celý problém. Hlavně na místech, kde auta brzdí, rozjíždějí se nebo zatáčejí. Typicky jde o křižovatky, kruhové objezdy nebo frekventované příjezdové komunikace.
Horký asfalt měkne a lepí se na pneumatiky
Když je asfalt příliš rozpálený, měkne a stává se náchylnější k deformacím. Těžká auta, autobusy nebo intenzivní provoz pak mohou povrch doslova vytahovat ze silnice. Na vozovce se mohou tvořit koleje, z povrchu se uvolňují kamínky a na některých místech se objevují tmavé, lesklé a lepivé skvrny. Ty mohou špinit auta, ale hlavně zhoršovat stav vozovky a v krajním případě i bezpečnost.
Nizozemské obce proto na vybraných úsecích používají sůl nebo solanku. Jedním takovým případem je třeba obec Epe. Není to plošné solení jako v zimě. Zásahy se soustředí hlavně na ony zmíněné nejvytíženější komunikace, křižovatky a kruhové objezdy. Některé radnice zároveň sledují teplotu asfaltu pomocí senzorů nebo posílají pracovníky na vizuální kontroly.
Princip je jiný než v zimě, kdy sůl snižuje bod tuhnutí vody a pomáhá proti ledu. V létě se využívá její takzvaná hygroskopická vlastnost, tedy schopnost přitahovat vlhkost ze vzduchu. Na povrchu vozovky se díky tomu může vytvořit tenká vlhká vrstva, která asfalt mírně ochladí. Nejde o dramatické snížení teploty, ale i pár stupňů může v kritické chvíli rozhodnout o tom, jestli se povrch začne deformovat, nebo zůstane v použitelném stavu.
Voda by nestačila, rychle se odpaří
Logicky se nabízí otázka, proč se silnice prostě nekropí vodou. Jenže ta se při extrémním horku z rozpáleného povrchu velmi rychle odpaří, takže její účinek je krátkodobý. Sůl naopak pomáhá udržet vlhkost u povrchu déle a zároveň snižuje lepivost asfaltu.
Někde se kromě soli používá také drcený písek. Ten pomáhá hlavně na místech, kde se vlivem tepla dostává na povrch bitumen, tedy pojivo obsažené v asfaltu. Písek může přebytečné pojivo částečně zachytit a zabránit tomu, aby se lepilo na pneumatiky a roznášelo po okolí.
Pro řidiče je to každopádně další připomínka, že extrémní vedro netrápí jen motor, klimatizaci nebo pneumatiky, ale i samotnou silnici. Na rozpáleném asfaltu je dobré jezdit plynuleji, vyhýbat se prudkému brzdění a zbytečně nezatěžovat místa, kde už je povrch viditelně poškozený nebo lesklý.
Letní sypač tedy v Nizozemsku není chyba nebo nějaký zlomyslný žert. Je to praktické opatření, které má zabránit nákladným opravám silnic a zároveň udržet provoz bezpečný i v době, kdy se asfalt na slunci mění v měkkou hmotu. Obce to zároveň berou jako investici, kdy náklady na letní solení vozovky zamezí drahým opravám silnic poškozeným horkem.
Zdroj: GLD News, Max Vandaag