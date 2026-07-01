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Evropská země sype sůl na silnice i tehdy, když panuje velké vedro. Není to vtip, ale mazaný trik

Novinky
Jakub Bartek
01.07.2026
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Letní solení silnic
Autor: ChatGPT / Lukáš Dittrich

Na první pohled to vypadá jako omyl nebo scénka z absurdní komedie. Venku jsou čtyřicítky a na silnici vyjíždí sypač. A ne proto, aby někde posloužil jako ochrana silničářům, ale opravdu sype na silnici sůl. To, co se zdá z našeho pohledu absurdní, je v Nizozemsku celkem běžnou praxí. Důvodem je ochrana vozovky. 

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Letní solení silnic je zajímavý způsob, jak vyřešit přehřívání vozovky. Asfalt se při velkém horku totiž dokáže rozpálit výrazně víc než okolní vzduch. Na přímém slunci může teplota povrchu překročit i 50 stupňů, a právě tady začíná celý problém. Hlavně na místech, kde auta brzdí, rozjíždějí se nebo zatáčejí. Typicky jde o křižovatky, kruhové objezdy nebo frekventované příjezdové komunikace.

Horký asfalt měkne a lepí se na pneumatiky

Když je asfalt příliš rozpálený, měkne a stává se náchylnější k deformacím. Těžká auta, autobusy nebo intenzivní provoz pak mohou povrch doslova vytahovat ze silnice. Na vozovce se mohou tvořit koleje, z povrchu se uvolňují kamínky a na některých místech se objevují tmavé, lesklé a lepivé skvrny. Ty mohou špinit auta, ale hlavně zhoršovat stav vozovky a v krajním případě i bezpečnost.

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Nizozemské obce proto na vybraných úsecích používají sůl nebo solanku. Jedním takovým případem je třeba obec Epe. Není to plošné solení jako v zimě. Zásahy se soustředí hlavně na ony zmíněné nejvytíženější komunikace, křižovatky a kruhové objezdy. Některé radnice zároveň sledují teplotu asfaltu pomocí senzorů nebo posílají pracovníky na vizuální kontroly.

Princip je jiný než v zimě, kdy sůl snižuje bod tuhnutí vody a pomáhá proti ledu. V létě se využívá její takzvaná hygroskopická vlastnost, tedy schopnost přitahovat vlhkost ze vzduchu. Na povrchu vozovky se díky tomu může vytvořit tenká vlhká vrstva, která asfalt mírně ochladí. Nejde o dramatické snížení teploty, ale i pár stupňů může v kritické chvíli rozhodnout o tom, jestli se povrch začne deformovat, nebo zůstane v použitelném stavu.

Voda by nestačila, rychle se odpaří

Logicky se nabízí otázka, proč se silnice prostě nekropí vodou. Jenže ta se při extrémním horku z rozpáleného povrchu velmi rychle odpaří, takže její účinek je krátkodobý. Sůl naopak pomáhá udržet vlhkost u povrchu déle a zároveň snižuje lepivost asfaltu.

Někde se kromě soli používá také drcený písek. Ten pomáhá hlavně na místech, kde se vlivem tepla dostává na povrch bitumen, tedy pojivo obsažené v asfaltu. Písek může přebytečné pojivo částečně zachytit a zabránit tomu, aby se lepilo na pneumatiky a roznášelo po okolí.

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Pro řidiče je to každopádně další připomínka, že extrémní vedro netrápí jen motor, klimatizaci nebo pneumatiky, ale i samotnou silnici. Na rozpáleném asfaltu je dobré jezdit plynuleji, vyhýbat se prudkému brzdění a zbytečně nezatěžovat místa, kde už je povrch viditelně poškozený nebo lesklý.

Letní sypač tedy v Nizozemsku není chyba nebo nějaký zlomyslný žert. Je to praktické opatření, které má zabránit nákladným opravám silnic a zároveň udržet provoz bezpečný i v době, kdy se asfalt na slunci mění v měkkou hmotu. Obce to zároveň berou jako investici, kdy náklady na letní solení vozovky zamezí drahým opravám silnic poškozeným horkem. 

Zdroj: GLD News, Max Vandaag

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