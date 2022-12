Euro 7 si kromě produkce oxidů dusíku, pevných částic i prachu z brzd došlápne také na elektromobily

Po četných odkladech Evropská komise více než rok po původně očekávaném termínu konečně představila finální návrh emisní normy Euro 7. Ten ještě musí projít schvalovacím procesem ve členských státech a Evropském parlamentu, což se ale již považuje za formalitu.

Cílem je především dále snížit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, ale i snížení produkce prachu z brzd, a to o 27 %. Komise navrhuje stanovit i limity pro mikročástice uvolňované z pneumatik. Současně požaduje existenci čidel, která by umožňovala monitoring těchto emisí.

Pro vozy se spalovacími motory se jedná o poslední normu před přechodem na plnou elektromobilitu v roce 2035. Přes dlouhý odklad návrhu ale termín platnosti zpřísněných podmínek zůstal stejný. Pro nové osobní automobily mají nové podmínky platit od poloviny roku 2025 a o dva roky později i pro nákladní auta. To zástupci automobilového průmyslu kritizují, neboť ne všechny technologie pro některé aspekty opustily laboratorní podmínky.

S novou emisní normou Euro 7 by měla auta vypouštět o 35 % méně oxidů dusíku než s aktuální Euro 6. U dieselů se má přitom jednat o ještě výrazně nižší limit, u nákladních aut a autobusů má být snížení o 56 %. Emise pevných částic se mají u osobních automobilů snížit o 13 % a u nákladních automobilů a autobusů o 39 %. Na rozdíl od aktuální normy Euro 6 stanovuje Euro 7 stejné limitní hodnoty pro zážehové i vznětové motory. V obou případech má být limit 60 mg/km oxidů dusíku (pro vznětové motory momentálně platí limit 80 mg/km).

Návrh normy Euro 7 dále požaduje, aby oxid uhelnatý u benzinového motoru klesnul na polovinu, což znamená dosti velkou změnu. Nově registrované automobily se spalovacími motory v EU by měly být navíc od roku 2025 testovány podle přísnějších pravidel. Rozšířit se má i rozsah teplot, v nichž bude muset auto normu plnit. Výrazně se zpřísní zejména dohled nad emisemi po studeném startu. Automobilky tedy budou pravděpodobně muset zavést elektrické vyhřívání katalyzátorů. Dosud musela nová auta v reálném provozu splňovat emisní normu Euro 6 po dobu pěti let nebo 100 000 kilometrů. Toto období se zdvojnásobí na 10 let a 200 000 kilometrů.

Finální návrh normy Euro 7 řeší i elektromobily. Stanovuje totiž limit životnosti jejich baterií. Například po pěti letech a sto tisících kilometrů by měla jejich kapacita dosahovat 80 %, po osmi letech a 160 tisících kilometrů pak o 70 %. Zde vzniká sporný bod, neboť výrobce nemůže nést odpovědnost za způsob zacházení zákazníka s vozem při dobíjení, kdy zejména to prostřednictvím vysokých nabíjecích výkonů má negativní vliv na životnost baterie.

Náklady spojené s novými předpisy by oproti původním očekáváním měly být výrazně nižší. Podle odhadů Evropské komise by měly zdražit nová auta v přepočtu o 2200 až 3700 Kč.