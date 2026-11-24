Elektromobily z Číny zatěžuje od roku 2024 vyrovnávací clo, hybridy ale platí jen standardních deset procent. Výrobci jako BYD, MG nebo Chery toho rychle využili. Podle evropského svazu ACEA šlo v prvním pololetí 2026 z Číny už každé čtvrté prodané plug-in hybridní auto v EU, předloni přitom jen dvě procenta. Kdyby se nic nezměnilo, letos by sem z Číny dorazilo kolem 800 tisíc hybridů.
Aby Unie neporušila pravidla WTO, nemohla omezit jen jednu zemi. Kvóty proto dostali všichni velcí dodavatelé, včetně Japonska, Jižní Koreje, Turecka, Británie či USA. Čína smí do konce února poslat 86 301 aut, Japonsko 76 900 a Turecko 56 844. Limity se obnovují po čtvrtletích a co se nevyčerpá, převádí se do dalšího období. Bez omezení zůstává dovoz z Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Ukrajiny.
Nad limit se nic nedoclívá, auta navíc zkrátka neprojdou celnicí a zůstanou stát v přístavu.
Rozhoduje země výroby, ne logo na kapotě. Do kvóty se tak počítá i evropská značka, která vyrábí v Číně, zatímco čínská auta smontovaná v Evropě ne. Brusel tím výrobce otevřeně tlačí, aby výrobu přesunuli sem.
Zatím jde o předběžné opatření do 18. června 2027, Komise mezitím dokončuje šetření. Podle Bloombergu a Reuters by kvóty mohly platit čtyři roky a ročně růst o šest procent. Čína s ročním stropem 350 tisíc aut souhlasila už v říjnu, ale s Unií si nechává otevřenou cestu ke stížnosti u WTO.
Zdroj: Úřední věstník EU