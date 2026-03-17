E jako exkluzívní, E jako elegantní, E jako extravagantní: Jaguar E-Type letos slaví 65 let

Společnost Jaguar nabízela po válce sportovně-cestovní a ryze cestovní modely ještě s předválečnou tvarovou orientací. Posléze přibyla řada typicky britských sportovních vozů modelové řady XK s neomylně ostrovní vizáží.
Pak přišla bomba s názvem D-Type. Supersport s tímto označením na atomy rozmetal představy o britském roadsteru, za jehož volantem musí nezbytně sedět gentleman ze staré školy. Ostrý D-Type vlastnil například herec a závodník Steve McQueen a toto vozidlo je přímým dárcem genů modelu, který se teprve začal rodit na rýsovacích prknech…
Autor, předloha a počátky vývoje
Jedinečný design budoucí hvězdy britského autoprůmyslu vytvořil návrhář Malcolm Sayer, dvorní designér Jaguaru, který stál i za předchozím D-Type. Měl zkušenosti nejen z automobilové branže, ale také z letectví, vyznal se v aerodynamice a přesně věděl, co se musí na jeho nákresech objevit, aby novinka vypadala „very british“, byla jasně rozpoznatelná jako Jaguar, ale navíc natolik nová, aby plně nahradila tvarově dosluhující řadu XK.
Když jsme zmínili D-Type, nutno předeslat, že tento speciál poskytl některá technická řešení a komponenty, ovšem nebyl zralý do takové sériové produkce, jakou si představoval šéf Jaguaru, Sir William Lyons. D-Type se znamenitě hodil na závodní dráhu či sportovní využití, ovšem přímořská letoviska a mondénní aglomerace chtěly něco zcela jiného.
Práce na novince se rozběhly v roce 1957 s perspektivou debutu v roce 1960. Byla to doslova šibeniční lhůta, protože supersport se značnými exportními ambicemi potřebuje dostatek času na dozrání a pečlivé vyhodnocení výsledků všech testů. Několik osudových nehod by mohlo novému modelu lehce zlomit vaz, což se v dějinách automobilismu stalo.
Prototypy tvarově vycházely z D-Type
V roce 1959 se objevily dva plně pojízdné prototypy, označené E1A a E2A. Oba pocházely z ideového návrhu Malcolma Sayera. Nesly ještě dědictví D-Type, zpodobněné zejména mohutnou kolmou ploutví na zádi, s níž se ovšem do série nepočítalo. Je zajímavé, že příď prototypu E2A se více než budoucímu E-Type podobala přídi pozdějšího Lotusu Elan. Kdoví, jak to bylo…
Potom se ovšem objevil první předsériový E-Type už bez kolmé stabilizační plochy na zádi, prozatím bez předního nárazníku, jehož konečný tvar byl ještě ve vývoji, také s jinými přístroji a několika dalšími odlišnostmi.
Několik detailů ke karosérii i pohonné jednotce
Průkopnické bylo i technické řešení karosérie, za něž nesl odpovědnost strojař William Heynes. Díky němu má E-Type samonosnou karosérii pouze s pomocným polorámem v přídi, sloužícím k upevnění pohonné jednotky. Naproti tomu první použitý šestiválec měl datum zrodu na konci čtyřicátých let, ale neustále postupoval drobné technické facelifty, takže se nedá mluvit o jeho zastaralosti.
Poprvé se objevil v Jaguaru XK 120. Pohonná jednotka v první generaci E-Type měla objem 3 780 cm3, tři karburátory SU, výkon 210 koní, vůz vynikal i kotoučovými brzdami na všech kolech a „papírovou“ rychlostí 240 km/h. Ale už zkoušky prototypů naznačily, že E-Type „půjde“ mnohem více. A skutečně, testy švýcarských, italských a britských periodik se netajily nadšením nad více než 250 dosaženými kilometry v hodině, což E-Type řadilo po bok prvních italských vysoce výkonných modelů. Podle dobových zpráv ale byla „síla“ nového jaguaru nejen v rychlosti, ale zejména v zátahu a průběhu točivého momentu.
Slavíme premiéru!
E-Type se slavnostně představil rok po původně uvažovaném termínu, na jaře 1961 ve značkové expozici ženevského autosalónu. Myslíme, že není nutné podnikat obvyklou virtuální procházku kolem jaguaru, který vzbudil během svého debutu bouři nadšení, ale bezmála i rvačky o jízdy v předváděcích modelech i o první dodání sériového stroje. Protekce totiž nepomohla, trpělivost museli mít členové britského vládního kabinetu, slovutní režiséři, lehkovážní playboyové i kapitáni průmyslu po obou stranách Atlantiku. Dodejme, že v USA se E-Type prodával pod typovým označením XK-E…
Namísto popisu karosářských nápadů, které každému ozřejmí naše fotogalerie, se spíše budeme věnovat čtyřem evolučním skokům v genezi E-Type. Ono je to ale složité i s těmi generacemi: některé materiály uvádějí tři generace, jiné čtyři. Přidržíme se tedy typových listů britského výrobce.
Generace 1
Generace 1: debutovala v roce 1961 se světovou premiérou E-Type. Na první pohled upoutají skleněné kryty reflektorů v souladu s aerodynamikou. Rovněž otvor pro vstup vzduchu k motoru (bez běžné chladičové masky) je malý. Výrobce nabízel již zmíněný řadový šestiválec 3 780 cm3, později zvýšil objem na 4 235 cm3 se stejným výkonem, tedy 210 koní. Prvních pět let produkčního cyklu továrna dodávala výhradně dvousedadlová kupé a roadstery, teprve v roce 1966 vyslyšela četná přání zákazníků a přidala čtyřmístné kupé (ovšem s poměrně stísněným prostorem vzadu) na prodlouženém rozvoru. Produkce této generace skončila modelovým ročníkem 1967.
Generace 1.1
Generace 1.1: některé prameny ji přiřazují k první, ale Jaguar Ltd ji uvádí samostatně. Ve výrobě vydržela pouhé dva roky (1967 a 1968). Jediným optickým rozdílem proti generaci 1 je absence skleněných krytů reflektorů. O pohon se stará výhradně šestiválec 4 235 cm3, továrna nabídla všechny tři karosářské varianty.
Generace 2
Generace 2: první karosářský facelift přišel v roce 1968, generace zůstala ve výrobě do roku 1971. Model je jasně rozpoznatelný podle velkého otvoru v přídi, přes něj jde širší chromovaná lišta s oválným firemním emblémem (generace 1 a 1.1 měly kulatý znak výrobce).
Rozměrné blikače se přemístily pod nárazník, světlomety samozřejmě nemají aerodynamické kryty. Pod dlouhou kapotou se nachází šestiválec 4 235 cm3, pro Evropu a Asii s trojicí karburátorů SU, do Ameriky s dvěma karburátory Stromberg (výkon americké verze cca 175 koní). Ve výrobě zůstaly stále všechny tři karosářské verze. Zajímavostí je nabídka příplatkové klimatizace, kterou byly vybaveny téměř všechny vozy s určením do USA.
Generace 3
Generace 3: největší změnou je použití vidlicového dvanáctiválce s objemem 5 345 cm3 a čtyřmi karburátory Stromberg. Složitý agregát se montoval také do cestovních sedanů a tudorů řady XJ, v E-Type měl výkon 275 koní, rychlostní špička přesáhla 250 km/h (třebaže existují prameny, které uvádějí maximálku „pouhých“ 235 km/h). Tato generace dostala skutečnou chladičovou masku s dvoudílným nárazníkem a větší zadní svítilny. Opět nemá kryty reflektorů. V nabídce Jaguaru zůstal jen roadster a čtyřmístné kupé. Generace 3 se vyráběla až do roku 1975, kdy ji vystřídala neméně populární, ale tvarově už ne tak individualistická řada XJS.
Během patnáctiletého výrobního cyklu opustilo továrnu v britském Coventry celkem 72 530 exemplářů včetně prototypových a předsériových. Posledních padesát exemplářů dostalo černý lak a štítek s faksimilí podpisu Sira Williama Lyonse.
Ve sportovním modelu nehledejte nadbytek místa!
Ještě v rychlosti k interiéru: pohodlím vynikaly zejména dvě přední skořepinové sedačky, poskytující dostatečnou oporu i při vysokých rychlostech.
V rámci určení takového supersportu ale nepřekvapí některé soudobé stížnosti na nedostatek místa, obtížné nastupování a vystupování, nepříliš účinná topná a větrací soustava – ovšem ti, kteří měli na E-Type stejné prostorové a komfortní nároky jako třeba na Mk.II nebo Mk.X, dělali chybu, protože žádný supersport nemůže už ze své podstaty nabídnout pohodlí rodinného sídla a komfort kajuty první třídy na Queen Elizabeth II.
„Lightweight“ a další speciály
Jaguar E-Type byl sice sportovním plnokrevníkem, ale jeho účast v mezinárodních soutěžních podnicích zase nebyla až tak samozřejmá. Po prvních vítězstvích na domácích kolbištích Jaguar postavil soutěžní E-Type „Lightweight“. Konstrukce vděčí za odlehčení značnému použití aluminia, motor po výkonové kúře a také díky vstřikování nabízel špičku až 320 koní! Další specialitou se stal exotický XJ-13, postavený na bázi E-Type pro LeMans 1966. Poháněl jej vidlicový dvanáctiválec s výkonem 500 koní.
E-Type ve světě, u nás a na plátnech kin
K výčtu známých osobností, vlastnících E-Type, by nám nestačila dvojnásobná kapacita našeho článku, zmiňme tedy například jen britského herce Petera Sellerse (inspektor Clousseau) nebo rakouskou herečku Romy Schneider.
V našich podmínkách je jistě zbytečné hovořit o vlastnictví E-Type. Přestože u nás jezdilo hrstka jaguarů z poválečných let výroby, všechny se k nám dostaly jako ojetiny, a nákladný E-Type mezi nimi samozřejmě nebyl. Přímý kontakt s ním měli naši občané zejména v hlavním městě či v místech konání velkých akcí, například veletrhů a výstav s mezinárodní účastí. Neméně příležitostí nabízely západní filmové snímky, proslulá je třeba Dhéryho komedie „Tonoucí se stébla chytá“ s nezapomenutelným Louisem de Funèsem. V roli stavitele lodí jezdí s tmavým E-Type, který se v jedné chvíli zázračně natáhne na šestimetrovou délku.
Do Švýcarska za srovnáním…
V závěru si řekněme něco o cenách a konkurenci E-Type. Sáhli jsme po modelu z přelomu let 1968 a 1969. Na švýcarském trhu to vypadalo následovně:
|Jaguar E-Type coupé 4,2 litre
|26 700 SFr(švýcarských franků)
|Pontiac Firebird
|24 900 SFr
|Mercedes-Benz 280 SL
|34 000 SFr
|Ford Mustang GT
|21 800 SFr
|Chevrolet Corvette
|31 500 SFr
|Porsche 912
|24 090 SFr
|Dino 246 GT
|45 000 SFr
|Maserati Mistral
|49 900 SFr
Pro srovnání uvádíme, že cena Škody 1000 MB DeLuxe činila 6 850 SFr.
E-Type jako ozdoba vitríny
Jaguar E-Type pro většinu ctitelů byl, je a bude nedostupný. Jedinou útěchou může být výběr z téměř nekonečné řady více či méně věrných modelů, které se vyrojily bezprostředně po premiéře vozu. Tehdy byl na našem trhu bezesporu nejznámější tmavě červený model společnosti Lesney (Matchbox) – č.32, ale pozadu nezůstal ani Corgi Toys – č.374 (1:43), Dinky – č.120, nebo Majorette či Polistil.
I mezi našimi sběrateli exotických oldtimerů je zastoupený E-Type, vozidlo můžeme spatřit nejen na významných akcích s celorepublikovou účastí, ale i na menších setkáních. Majitelé a ctitelé E-Type se sdružují po celém světě – a všude po zeměkouli jezdí i předměty jejich obdivu.
Autor děkuje JUDr. Janu Tulisovi za laskavé poskytnutí archivního snímku
Zdroj: archiv autora, Jaguar, Automobil Revue