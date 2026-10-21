Držák na kelímek si vytisknete doma. Škoda zveřejnila zdarma soubory pro 3D tisk

Mladoboleslavská automobilka oznámila novinku 19. října jako rozšíření svých prvků Simply Clever. Díly navrhli inženýři a designéři z inovačního inkubátoru Škody. Majitelé si je mohou stáhnout, upravit podle potřeby a vytisknout na vlastní tiskárně. Automobilka zdůrazňuje, že takové příslušenství vzniká bez dodacích lhůt, výrobních nástrojů a skladových zásob.
Kolekce zatím obsahuje deset dílů. Najdete v ní držáky nápojů a telefonu, schránku na mince, držák USB kabelu nebo háček na kotevní bod Top Tether, který je zatím nejstahovanějším modelem. Většina dílů využívá stávající odkládací prostory a nevyžaduje žádné úpravy vozu.
“Nabídka dostupného příslušenství, navrženého inovačním inkubátorem automobilky, inženýry a designéry Škoda, pokrývá jak současné, tak již nevyráběné modely,” informoval mladoboleslavský výrobce.
Nejvíc pamatuje automobilka na nové elektromobily Epiq a Peaq. Pro ně jsou připravené kryty držáků nápojů, vložka do velkého úložného boxu nebo organizér do spodní části konzole. Sedmimístný Peaq navíc dostal držák kelímků na sklopný stolek. Tyto díly vznikly na přání komunity, jejíž zpětná vazba má rozhodovat i o dalších novinkách.
Příslušenství pasuje do současných i řady starších modelů. Například držák na iPhone se hodí do Fabie, Scaly, Octavie a Superbu čtvrté generace, Karoqu, Kodiaqu, Enyaqu i Elroqu.
Se Škodou na Printables spolupracuje Průša už od roku 2024, kdy automobilka zveřejnila zmenšené modely Octavie a Enyaqu. Začátkem letošního roku pak vyšly filamenty v barvách Škody. Kolekce je ke stažení na printables.com/@Skoda.
Zdroj: Tisková zpráva Škoda Auto