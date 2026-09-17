Dostane tenhle čtyřválcový hybrid i Dacia? Nově vyvinutý motor zvládne až 1,1 metru hlubokou vodu

Pohonná jednotka má obchodní označení B20, přičemž ji mohou využít i extrémní terénní vozidla, které se čas od času
vykoupou v pořádně hlubokých řekách při různých terénních radovánkách. Motor totiž splňuje standardy vodotěsnosti IPX8 a může fungovat až do hloubky 1,1 metru. Je také schopen udržovat nepřetržitý a stabilní výkon i v extrémních terénních podmínkách s vysokým zatížením, a to včetně stoupání do 100 %.
Motor B20 dokáže díky instalovanému turbodmychadlu a technologii přímého vstřikování dosáhnout výkonu v rozpětí 140 až 185 kW a točivého momentu 300 až 380 Nm. Motor je poháněn pokročilým Millerovým cyklem, který umožňuje tepelnou účinnost brzdění až 48,4 %. Pohonná jednotka se dále vyznačuje řadou inovací, které podporují štíhlejší a čistší spalování a maximalizují úsporu paliva a dojezd. Patří mezi ně vysokotlaké vstřikovače a sací otvory s vysokým počtem otáček, které podporují vynikající míchání vzduchu a paliva a efektivnější spalování.
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Výrobce rovněž uvádí, že motor spoléhá na hermeticky utěsněnou elektroinstalaci, vodotěsné senzory a speciální těsnění spojení s převodovkou, přičemž řídicí jednotka při detekci vody automaticky upraví odezvu plynu. Jenže nastává tu jedna otázka – Jak si takový motor poradí v případě, že mu bude odebrán dostatek vzduchu? V hloubce 1,1 metru ho mnoho nebude a většina terénních modelů současnosti na takové brodění ani není stavěna. Na tuhle odpověď zatím výrobce neposkytl dostatečně rozsáhlou odpověď.
Jisté je naopak to, že motor B20 využívá celou řadu inovativních technologií. Patří mezi ně portálový hliníkový blok s integrovaným výfukovým potrubím a zjednodušený systém vyvažovacího hřídele, které zlepšují hluk, vibrace a vibrace, odolnost a celkovou účinnost. Je také vybaven olejovým čerpadlem s proměnným objemem, které zajišťuje optimální průtok a tlak oleje v celém motoru. Označení IPX8 se tak nejspíše týká výhradně odolnosti elektrických komponent a skříní proti pronikání vody.
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Jako první pak tento motor dostalo čínské plug-in hybridní SUV s názvem Geely Galaxy Cruiser 700. Tam jednotka B20 spolupracuje s třístupňovou převodovkou Horse 3DHT230. Tento vůz navíc nyní míří do prodeje ve Velké Británii, takže se dá očekávat, že se objeví i na jiných evropských trzích. Ještě zajímavější by ale byla instalace motoru B20 do některého z větších modelů značky Dacia. V rámci konkurence by šlo o jedinečný prvek a rumunská automobilka by zase o kousek vylepšila své už tak dobré renomé.
Zdroj: Horse Powertrain, Autorský text