Do Česka dorazil nový pick-up. Dává vzpomenout na Felicii, ale vychází z SUV a má elektrický pohon

Značka KGM se původně jmenovala SsangYong a s vozy typu pick-up má bohaté zkušenosti. V posledních letech se v ČR prodávalo naftové Musso Grand, ale nyní přichází menší elektrická varianta. Ta sice nedostala rámovou konstrukci, ale práce se i tak rozhodně nezalekne. Korba s délkou 1515 mm nabízí nosnost půl tuny a nakládání usnadňuje víceúčelové výklopné víko i schůdky integrované v zadním nárazníku. Elektrický pick-up zvládne táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 1800 kg ve verzi s pohonem předních kol, respektive až 2300 kg s pohonem všech kol.
Podobně jako kdysi třeba u Felicie nebo u Dacie Logan je tedy základem ryze osobní auto, které přišlo o zadní část výměnou za korbu. Na evropském trhu jsou tato auta dnes už hotovým unikátem. Pokud někdo nabízí pick-up, tak to jsou pracovní klasiky postavené na rámu typu Toyoty Hilux, Fordu Ranger nebo VW Amarok. Loni se pak Evropě představil Ram Rampage.
Bohatá výbava, slušný dojezd
Obě verze využívají LFP baterii s kapacitou 80,6 kWh. Provedení s pohonem předních kol nabízí výkon 207 koní, točivý moment 339 Nm a dojezd až 420 kilometrů. Provedení s pohonem všech kol disponuje o něco vyšším výkonem 237 koní a ujede až 379 kilometrů na jedno nabití. Standardní výbava Style je velmi štědrá. Nechybí v ní 17“ kola z lehkých slitin, adaptivní tempomat, dvouzónová automatická klimatizace, šest reproduktorů či funkce V2L, která umožňuje napájet externí elektrická zařízení při práci, kempování nebo na místech bez přístupu k elektrické síti.
Náročnější mohou sáhnout po výbavě Premium, která k tomu všemu přihazuje samonivelační zadní tlumiče, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, vyhřívaný kožený volant, tepelné čerpadlo, ambientní LED osvětlení kabiny nebo bezdrátovou nabíječku chytrého telefonu. Co se týče nabíjení vozu, využít lze jak AC nabíjení o výkonu 11 kW, tak i rychlonabíjení, kdy u nabíjecí stanice s výkonem 300 kW nabijete baterii z 10 na 80 % za 36 minut. Kdo pak zastaví u 100kW nabíječky, počká si o dalších deset minut déle.
V Česku od 900 tisíc
A na kolik tedy nové KGM Musso EV vyjde? Základní Musso EV Style s pohonem předních kol stojí výše zmíněných 899 900 Kč vč. DPH. Za výbavu Premium dáte 979 900 Kč a připlácet lze jak za pohon všech čtyř kol, tak třeba za střešní okno, balíček Tech či detekci slepého úhlu. Absolutním trumfem je pak záruka na vůz, která je ve standardu 7 let a nebo do ujetí 150 tisíc kilometrů. Záruka na baterii pak činí 10 let a nebo do ujetí jednoho milionu kilometrů.
Uvidíme, jak se elektrický osobní pick-up u nás chytne. Třeba v takovém Norsku je tohle auto k vidění velmi často.
Zdroj: KGM