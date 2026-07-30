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Do Česka dorazil nový pick-up. Dává vzpomenout na Felicii, ale vychází z SUV a má elektrický pohon

Novinky
Jakub Bartek
30.07.2026
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Na český trh vstoupila novinka z dílny korejské značky KGM. Jde o model Musso EV, který rozšiřuje nabídku elektrických užitkových vozů. Novinka kombinuje užitkové schopnosti s komfortem osobního vozu. Elektrický pick-up lze zakoupit za cenu od 899 900 Kč včetně DPH a mezi přednosti patří i záruka na baterii, jež pokrývá deset let, nebo jeden milion ujetých kilometrů.

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Značka KGM se původně jmenovala SsangYong a s vozy typu pick-up má bohaté zkušenosti. V posledních letech se v ČR prodávalo naftové Musso Grand, ale nyní přichází menší elektrická varianta. Ta sice nedostala rámovou konstrukci, ale práce se i tak rozhodně nezalekne. Korba s délkou 1515 mm nabízí nosnost půl tuny a nakládání usnadňuje víceúčelové výklopné víko i schůdky integrované v zadním nárazníku. Elektrický pick-up zvládne táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 1800 kg ve verzi s pohonem předních kol, respektive až 2300 kg s pohonem všech kol.

Podobně jako kdysi třeba u Felicie nebo u Dacie Logan je tedy základem ryze osobní auto, které přišlo o zadní část výměnou za korbu. Na evropském trhu jsou tato auta dnes už hotovým unikátem. Pokud někdo nabízí pick-up, tak to jsou pracovní klasiky postavené na rámu typu Toyoty Hilux, Fordu Ranger nebo VW Amarok. Loni se pak Evropě představil Ram Rampage. 

KGM Musso EV

Musso EV vypadá moderně a uveze až 500 kg nákladu

Autor: KGM

Bohatá výbava, slušný dojezd

Obě verze využívají LFP baterii s kapacitou 80,6 kWh. Provedení s pohonem předních kol nabízí výkon 207 koní, točivý moment 339 Nm a dojezd až 420 kilometrů. Provedení s pohonem všech kol disponuje o něco vyšším výkonem 237 koní a ujede až 379 kilometrů na jedno nabití. Standardní výbava Style je velmi štědrá. Nechybí v ní 17“ kola z lehkých slitin, adaptivní tempomat, dvouzónová automatická klimatizace, šest reproduktorů či funkce V2L, která umožňuje napájet externí elektrická zařízení při práci, kempování nebo na místech bez přístupu k elektrické síti.

Náročnější mohou sáhnout po výbavě Premium, která k tomu všemu přihazuje samonivelační zadní tlumiče, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, vyhřívaný kožený volant, tepelné čerpadlo, ambientní LED osvětlení kabiny nebo bezdrátovou nabíječku chytrého telefonu. Co se týče nabíjení vozu, využít lze jak AC nabíjení o výkonu 11 kW, tak i rychlonabíjení, kdy u nabíjecí stanice s výkonem 300 kW nabijete baterii z 10 na 80 % za 36 minut. Kdo pak zastaví u 100kW nabíječky, počká si o dalších deset minut déle.

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V Česku od 900 tisíc

A na kolik tedy nové KGM Musso EV vyjde? Základní Musso EV Style s pohonem předních kol stojí výše zmíněných 899 900 Kč vč. DPH. Za výbavu Premium dáte 979 900 Kč a připlácet lze jak za pohon všech čtyř kol, tak třeba za střešní okno, balíček Tech či detekci slepého úhlu. Absolutním trumfem je pak záruka na vůz, která je ve standardu 7 let a nebo do ujetí 150 tisíc kilometrů. Záruka na baterii pak činí 10 let a nebo do ujetí jednoho milionu kilometrů.

Uvidíme, jak se elektrický osobní pick-up u nás chytne. Třeba v takovém Norsku je tohle auto k vidění velmi často. 

Zdroj: KGM

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