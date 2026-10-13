Dacia Striker bude trhák, Octavii drtí cenou nižší o 110 tisíc i výkonnějšími a modernějšími motory. Objednávky byly spuštěny právě dnes

Dacia s příchodem nového modelu Striker vzbudila velký rozruch. Mimo jiné i proto, že je tohle auto označováno za velmi zajímavého konkurenta pro Octavii, ačkoliv nejde úplně přesně o to stejné. Novinka sice není klasický liftback, ale crossover, cenou a rozměry se ovšem českému bestselleru dost přibližuje. Dacia navíc právě dnes (13. října) spustila objednávky na českém trhu, takže známe i kompletní český ceník. Ceny jsou velmi zajímavé, protože ta základní začíná pod hranicí půl milionu korun a v přímém srovnání se základní Octavií má Striker celou armádu trumfů. Ano, tohle bude pravděpodobně trhák.
Video: Dacia Striker, oficiální představení
Octavia je delší, Striker vyšší
Srovnání Striker vs. Octavia liftback začněme rozměry. Octavia měří na délku 4698 mm, zatímco Striker 4620 mm. Škodovka je tedy o 78 mm delší. Na šířku jsou na tom obě auta zhruba stejně. Octavia má 1829 mm, Striker 1824 mm. Rozdíl pěti milimetrů asi na parkovišti ani v interiéru opravdu nikdo řešit nebude. Úplně jiná situace nastává při pohledu na výšku. Octavia měří 1471 mm, Striker 1525 mm, respektive 1541 mm u čtyřkolky. Dacia je tedy podle provedení o 54 až 70 mm vyšší.
|Rozměr
|Dacia Striker
|Škoda Octavia
|Délka
|4620 mm
|4698 mm
|Šířka
|1824 mm
|1829 mm
|Výška
|1525–1541 mm
|1471 mm
|Objem zav.
|až 602 l
|600 l
Ještě větší rozdíl je na podvozku. Striker má světlou výšku 190 mm, čtyřkolka dokonce 200 mm. Dacia je tedy koncepcí skutečně někde mezi klasickým osobním autem a SUV. Standardní Octavia je klasické silniční auto. Dacia se pak Škodě vyrovná dokonce i v její tradiční zbrani, a to ve velikosti zavazadelníku. Striker nabídne až 602 litrů, Octavia liftback 600 litrů. Škodovka tedy svou tradiční disciplínu tentokrát nevyhrává rozdílem třídy.
V základu je Dacia o 110 tisíc levnější
Pokud bychom porovnali úplně nejlevnější provedení, je rozdíl výrazný. Dacia Striker Essential mild hybrid-G 140 stojí 499 900 Kč, zatímco Škoda chce za Octavii Essence s benzinovým motorem 1.5 TSI o výkonu 85 kW nejméně 609 900 Kč. Rozdíl je tedy přesně 110 000 Kč.
Dacia představila svou vlajkovou loď. Striker kombinuje úsporné motory, super výbavu a chytrá řešení
Striker přitom už v základu používá docela zajímavý pohon. Kombinuje benzin s LPG a 48V mild-hybridním systémem. Převodovka je šestistupňová manuální a Dacia uvádí díky dvěma palivovým nádržím dojezd až 1583 kilometrů. Dacia navíc dostane 17palcová kola, zadní parkovací kameru a adaptivní tempomat. Octavia v základu stojí na šestnáctkách a má zadní parkovací senzory a klasický tempomat. Pro Dacii mluví také výrazně vyšší výkon základního motoru.
Líbí se vám Dacia Striker?
Základní Octavia Essence je sice o dost dražší, ale část rozdílu vysvětluje standardní výbava. Už nejlevnější provedení nabízí dvouzónovou automatickou klimatizaci, kožený multifunkční volant, automaticky stmívatelné vnitřní zrcátko, vyhřívaná a elektricky sklopná vnější zrcátka, Auto Hold nebo světelný a dešťový senzor. Lepší je také bezpečnostní výbava. Octavia má osm airbagů, Front Assist a například Side Assist hlídající mrtvý úhel.
Striker Essential má naproti tomu manuální klimatizaci, jednodušší multimédia se čtyřmi reproduktory a základní systém Media Display spoléhající hodně na propojení s telefonem. Za nižší cenu tedy Dacia nabízí větší univerzálnost pohonu, větší dojezd, LPG, více výkonu a některé prvky, které u Octavie v základu chybí. Škoda kontruje především komfortem a bezpečnostní výbavou.
Za cenu Octavie už je Dacia full hybrid
Ještě zajímavější je posun o jednu úroveň výš. Základní Octavia Essence s motorem 1.5 TSI 85 kW a manuálem stojí 609 900 Kč. Proti ní můžeme postavit Striker Expression hybrid 155 za 619 900 Kč. Rozdíl je jen deset tisíc korun, ale Dacia tady vytáhne naprosto nečekané trumfy. Bestseller známého koncernu VW drtí i technikou. Striker dostupný za tyhle peníze totiž používá benzinovou osmnáctistovku doplněnou dvěma elektromotory a automatickou převodovkou. Systémový výkon činí 155 koní.
Jinak řečeno, tam, kde vám Škoda dá základní čtyřválec s nevelkým výkonem a manuálem, dostanete u Dacie 155 koní, moderní hybrid, lepší dynamiku a výbornou spotřebu. Dacia zatím uvádí předběžnou spotřebu 4,2 l/100 km. Základní Octavia s výkonem 85 kW, tedy zhruba 115 koní, má podle provedení homologovanou spotřebu 5,2 až 5,7 l/100 km. Nejsou to samozřejmě úplně přímo srovnatelná čísla. Údaj Strikeru je zatím předběžný a reálnou spotřebu ukáže až běžný provoz. Z testů Bigsteru se stejným motorem ale víme, že tato jednotka je opravdu velmi úsporná, zejména při běžných denních cestách po městě.
Expression už není žádný základ
Navíc výbava Expression od Dacie už je poměrně bohatá. Přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci, 17palcová litá kola, elektrickou parkovací brzdu s Auto Holdem, dešťový a světelný senzor nebo elektricky sklopná zrcátka. Hybrid je pak vždy spojený s automatickou převodovkou. Součástí je také vysoká středová konzola s chlazeným úložným prostorem. Zůstává zadní parkovací kamera i adaptivní tempomat.
Octavia za podobné peníze ale pořád drží některé trumfy. Nabízí například osm airbagů, Side Assist, infotainment s osmi reproduktory nebo desetipalcový digitální přístrojový štít.
Dacia zatopí nejen Škodě hlavně technikou
Octavia a Striker samozřejmě nejsou úplně stejná auta. Škoda je nízký klasický liftback s velmi dobrým využitím prostoru a dlouhodobě patří mezi české rodinné univerzály. Striker přidává vyšší světlou výšku a snaží se spojit kombík, hatchback a SUV. Cenové nastavení a schopnosti Dacie Striker ale budou hlavně u lidí, kteří koukají po základní Octavii budit minimálně velkou zvědavost. Za prakticky stejné peníze Dacia nabídne srovnatelný prostor a citelně lepší techniku. A kromě toho také Striker velmi dobře vypadá.
Pro úplnost, objednávky na českém trhu spustila Dacia právě dnes (13. října). Kompletní český ceník modelu Striker najdete níže:
Dacia Striker: České ceny
Zdroj: Dacia ČR, Škoda Auto