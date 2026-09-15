Dacia Spring se změnila na elektrickou Škodu Citigo. Je větší, vyrábí se v Evropě a pořád má stát pod půl milionu

Druhé vydání Springu zůstává věrné filozofii
maximum muziky za co nejméně peněz. Malý elektrický hatchback chce co nejvíce demokratizovat elektromobily a patří mezi čtveřici plně elektrických modelů, které Dacia plánuje uvést na trh do konce této dekády.
Aby toho nebylo málo, Dacia přesunula výrobu z Číny do Evropy, což znamená, že nový Spring se bude vyrábět v závodě skupiny Renault v Novém Mestě ve Slovinsku. A co je tedy nového? Dacia nadělila druhé generaci Springu vzpřímenější a svalnatější vzhled s výrazně tvarovanou přední částí, výraznými podběhy kol a černým lemováním spojujícím LED světlomety a zadní světla.
Video: Dacia Spring v oficiálním představení
Ve všech směrech je dospělejší
Nový model je také podstatně širší, oproti svému předchůdci narostl o podstatných 18 centimetrů, zatímco celková délka se zvětšila o 15 cm. Navzdory prudkému nárůstu rozměrů si tohle městské vozítko pevně zachovává pozici městského vozu.
Pohon zde zajišťuje elektromotor na přední nápravě, který disponuje výkonem 80 koní a točivým momentem 175 Nm. Dacia udává, že druhé vydání Springu zrychlí z 0 na 100 km/h za 12,1 sekundy a dokáže jet nejvíce 130 km/h. Pro městskou džungli, kde Spring stráví většinu času, jsou tyto údaje naprosto dostačující, co říkáte?
O přísun energie se stará LFP baterie s hrubou kapacitou 27,5 kWh, což umožní ujet na jedno nabití až 250 km dle WLTP. To by mělo bohatě stačit, protože dle průzkumu automobilky většina majitelů předchozí generace Springu najela v průměru jen 34 km denně, přičemž ze 75 % případů si vůz dobíjeli sami doma. Relativně malá baterie tak vlastně nemusí být pro cílového zákazníka nutně kompromisem.
Líbí se vám druhá generace Dacie Spring?
Cena do půl milionu
A jak je na tom Dacia Spring s nabíjením? Možností je zde několik, přičemž k nabití z 15 % na 80 % postačí 5 hodin a 40 minut, pokud budoucí majitel vozu využije domácí zesílenou zásuvku. Dále tu máme 2 hodiny a 55 minut v případě použití wallboxu o výkonu 7 kW. DC nabíjení o výkonu 50 kW pak dobije baterii z 15 na 80 procent za pouhých 28 minut. Novinky najdeme samozřejmě také v kabině.
Již v rámci základní výbavy Expression je přítomen 7" digitální přístrojový panel, který je spárován s 10,1" centrální dotykovou obrazovkou. Potěší i to, že nový Spring má spoustu tlačítek a ovladačů, mezi které lze zařadit například samostatné ovládání hlasitosti vpravo pod volantem.
Nový model má kufr o základním objemu 337 litrů a sklopením zadní lavice dělené v poměru 50:50 se kapacita zvýší na 1 283 litrů. V závislosti na výbavě zde najdeme bezklíčový vstup, zadní parkovací kameru a také 15" nebo 16" lité disky kol. Překvapením je možnost funkce V2L, která umožňuje napájet z baterie malá elektrická zařízení. Jak už bylo naznačeno, elektrická novinka z dílny Dacie má být cenově výhodná. Podle vyjádření výrobce se bude na všech trzích prodávat daleko pod hranicí 20 000 eur.
Zdroj: Dacia