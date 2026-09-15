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Dacia Spring se změnila na elektrickou Škodu Citigo. Je větší, vyrábí se v Evropě a pořád má stát pod půl milionu

Novinky
Jakub Bartek
15.09.2026
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Spring 2027
Spring 2027
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Do prodeje se co nevidět dostane druhá generace modelu Spring. Před pár dny totiž proběhla její premiéra a podle zveřejněných dat zde došlo k významným vylepšením. Nejmenší Dacia z nabídky je podstatně větší, vypadá jako mnohem dospělejší auto, ale přitom se zde podařilo zachovat přívětivou cenu. Ta by na českém trhu neměla překročit hranici 500 tisíc Kč za maximálně vybavené provedení. Pokud vám dosud v na trhu chyběl skutečný nástupce populární elektrické Škody Citigo, tak tady ho máte. 

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Druhé vydání Springu zůstává věrné filozofii maximum muziky za co nejméně peněz. Malý elektrický hatchback chce co nejvíce demokratizovat elektromobily a patří mezi čtveřici plně elektrických modelů, které Dacia plánuje uvést na trh do konce této dekády.

Aby toho nebylo málo, Dacia přesunula výrobu z Číny do Evropy, což znamená, že nový Spring se bude vyrábět v závodě skupiny Renault v Novém Mestě ve Slovinsku. A co je tedy nového? Dacia nadělila druhé generaci Springu vzpřímenější a svalnatější vzhled s výrazně tvarovanou přední částí, výraznými podběhy kol a černým lemováním spojujícím LED světlomety a zadní světla.

Video: Dacia Spring v oficiálním představení

Zdroj: Youtube.com

Ve všech směrech je dospělejší

Nový model je také podstatně širší, oproti svému předchůdci narostl o podstatných 18 centimetrů, zatímco celková délka se zvětšila o 15 cm. Navzdory prudkému nárůstu rozměrů si tohle městské vozítko pevně zachovává pozici městského vozu.

Pohon zde zajišťuje elektromotor na přední nápravě, který disponuje výkonem 80 koní a točivým momentem 175 Nm. Dacia udává, že druhé vydání Springu zrychlí z 0 na 100 km/h za 12,1 sekundy a dokáže jet nejvíce 130 km/h. Pro městskou džungli, kde Spring stráví většinu času, jsou tyto údaje naprosto dostačující, co říkáte?

 Opět nechybí fyzická tlačítka a jejich přehledné rozmístění

Autor: Renault

O přísun energie se stará LFP baterie s hrubou kapacitou 27,5 kWh, což umožní ujet na jedno nabití až 250 km dle WLTP. To by mělo bohatě stačit, protože dle průzkumu automobilky většina majitelů předchozí generace Springu najela v průměru jen 34 km denně, přičemž ze 75 % případů si vůz dobíjeli sami doma. Relativně malá baterie tak vlastně nemusí být pro cílového zákazníka nutně kompromisem.

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Cena do půl milionu

A jak je na tom Dacia Spring s nabíjením? Možností je zde několik, přičemž k nabití z 15 % na 80 % postačí 5 hodin a 40 minut, pokud budoucí majitel vozu využije domácí zesílenou zásuvku. Dále tu máme 2 hodiny a 55 minut v případě použití wallboxu o výkonu 7 kW. DC nabíjení o výkonu 50 kW pak dobije baterii z 15 na 80 procent za pouhých 28 minut. Novinky najdeme samozřejmě také v kabině.

Již v rámci základní výbavy Expression je přítomen 7" digitální přístrojový panel, který je spárován s 10,1" centrální dotykovou obrazovkou. Potěší i to, že nový Spring má spoustu tlačítek a ovladačů, mezi které lze zařadit například samostatné ovládání hlasitosti vpravo pod volantem.

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Nový model má kufr o základním objemu 337 litrů a sklopením zadní lavice dělené v poměru 50:50 se kapacita zvýší na 1 283 litrů. V závislosti na výbavě zde najdeme bezklíčový vstup, zadní parkovací kameru a také 15" nebo 16" lité disky kol. Překvapením je možnost funkce V2L, která umožňuje napájet z baterie malá elektrická zařízení. Jak už bylo naznačeno, elektrická novinka z dílny Dacie má být cenově výhodná. Podle vyjádření výrobce se bude na všech trzích prodávat daleko pod hranicí 20 000 eur.

Zdroj: Dacia

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