Dacia představila svou vlajkovou loď. Striker kombinuje úsporné motory, super výbavu a chytrá řešení

Striker si dává za cíl oslovit nové zákazníky v maloobchodním i firemním segmentu. Sami posuďte v přiložené galerii, nakolik to rumunské novince sluší. Za nás jde o hodně povedený rodinný crossover a člověk si až řekne, kde jsou ty časy, kdy Dacia vyráběla ošklivá a nekvalitní auta. Design byl navržen s ohledem na aerodynamiku a na střeše vozu jsou šikovně integrovány ližiny. K nim půjde následně připevnit příčníky a nebo speciální střešní box, který Dacia vyvinula speciálně pro model Striker.
Vůz je dlouhý 4 620 mm, nabízí rozvor 2 704 mm a slibuje zajímavé řešení
3v1. Dacia Striker dostala nový světelný podpis, litá kola o velikosti 17 až 19" a nelze nevšimnout výrazné boční linie karoserie, která propojuje přední a zadní světelný podpis. Celkově vypadá Striker dominantně a hlavně zde nechybí luxusní dojem. V kabině si své místo našla palubní deska s horizontálním uspořádáním. Ta v základu nabízí 7" digitální přístrojový štít a informace zobrazuje pomocí 3D optické reflexe. Dále zde máme displej infotainmentu o úhlopříčce 10,1" a radost máme z celé řady fyzických tlačítek, která zde slouží pro ovládání ventilace či asistenčních systémů.
Striker může klidně soupeřit s Octavií
Mezi zajímavé detaily patří nový motiv výdechů ventilace, který navazuje na světelný podpis. V části palubní desky se nachází škrabka na led, středová konzole nabízí velký úložný prostor a inovací prošel také systém praktických úchytů YouClip, kterých je v kabině celkem devět. Pro model Striker vyvinula Dacia zcela nová sedadla a kufr vozu pojme ve standardu 600 litrů nákladu, přičemž víku kufru nechybí bezdotykové elektrické ovládání. A co motorizace?
Dacia Striker bude k dispozici se čtyřmi pohonnými jednotkami. Základem bude mild-hybridní jednotka mild hybrid-G 140, která kombinuje výhody pohonu na LPG s výhodami mírné elektrifikace. Tento agregát bude dostupný s šestistupňovou manuální i automatickou převodovkou, přičemž základem je zde tříválec o objemu 1,2 litru. Ten při provozu na LPG vyprodukuje v průměru o 10 % méně emisí CO2 než srovnatelný čistě benzínový motor. K dobíjení baterie o kapacitě 0,8 kWh zde slouží rekuperační brzdění a celkový výkon zde činí 140 koní a 230 Nm točivého momentu.
Dále tu máme největší motor z nabídky, který dostal označení Hybrid 155. Ten je složen z benzínového čtyřválce o objemu 1,8 litru o výkonu 109 koní, baterie o kapacitě 1,4 kWh a dvou elektromotorů. Jeden z nich poskytuje výkon až 49 koní a druhý slouží jako startér/generátor. Na výběr ale bude taktéž jednotka Hybrid 150 4×4, která je spojena s dvouspojkovou automatickou převodovkou s pádly pod volantem. V tomto případě má zadní elektromotor výkon 31 koní a 87 Nm točivého momentu.
Dacia Striker bude dostupná ve čtyřech výbavách (Essential, Expression, Extreme a Journey) a oficiální živé představení se bude konat letos na autosalonu v Paříži. Tam se dozvíme i kompletní ceny, ale již dnes se spekuluje o tom, že základ nabídky má startovat na částce okolo 610 tisíc Kč.
Zdroj: Dacia