Česká firma radí F1, jak příště správně opravit asfalt. A není to žádné chvástání, jsou to rady podpořené praxí

Letošní Velká cena Monaka připomněla, jak důležitou roli hraje kvalita a odolnost silničních povrchů i v prostředí vrcholového motorsportu. Když se v závěru závodu v zatáčce Noghès uvolnila část asfaltového povrchu a na trati vznikl – jen několik dnů po pokládce nové silnice – výtluk, museli pořadatelé závod přerušit a poškozené místo opravit. Podobné problémy přitom nejsou u městských okruhů ničím neobvyklým. Monoposty F1 zatěžují povrch trati opravdu mimořádně a každý i drobný nedostatek se může vymstít.
Česká firma překonala i zahraniční odborníky na opravu
Městský okruh v Monaku je přitom sám o sobě ultimátní řidičskou výzvou. Současně jde o tvrdý oříšek z hlediska plynulosti závodu. Oprava poruch vozovky bezprostředně před závodem je navíc mimořádně náročná a tradiční metody používané již od minulého století zde často nefungují dost efektivně. A právě zde přichází ke slovu česká firma FUTTEC, která tvrdí, že disponuje technologií opravy, která zaručuje, že problém s vozovkou v Monaku se stane minulostí.
Na jejím stavu povrchu se podepsala kombinace vysokého zatížení a tepla. FUTTEC ale říká, že řešením je patentovaná technologie, která řeší přesně tento typ poruchy, a to s trvalým výsledkem. Jde o mikrovlnný ohřev asfaltu kolem poškozené plochy, který zajistí dokonalé propojení nové asfaltové směsi s původním povrchem. Tím eliminuje vznik pracovních spár a následné poškození opraveného místa. Tato mikrovlnná technologie tak jako jediná na světě umožňuje bezespárovou opravu vozovky rychle, kvalitně a s dlouhodobou životností.
O tom, že tato technika funguje, svědčí rok 2024. Právě tehdy byla na Rohanském nábřeží v Praze před exhibiční show monopostů a motocyklů použita tato mikrovlnná technologie a ve spolupráci s TSK Praha se během dvou nocí podařilo opravit několik větších výtluků i trhlin, a to bez nutnosti uzavření komunikace. Opravená místa následně bez problémů odolala extrémní zátěži, kdy se po nich po celý víkend pohybovaly závodní vozy rychlostí přes 200 km/h, a díky kvalitně provedené opravě slouží spolehlivě dodnes.
Kvalita asfaltových komunikací je výsledkem kontinuální péče, správně zvolených technologií a schopnosti reagovat včas. Ví to TSK Praha, ŘSD i krajské SÚS, které mikrovlnnou technologii FUTTEC již delší dobu využívají pro opravy výtluků a dalších poruch na komunikacích běžného provozu, často vystavených vysokému zatížení – od Barrandovského mostu až po dálnici D1. Nyní zbývá doufat, že to zjistí taktéž na vedení šampionátu F1 a osloví českou firmu FUTTEC s tím, že hodlají využívat jejich služeb.
Zdroj: FUTTEC