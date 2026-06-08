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BYD chystá tvrdého soupeře pro Škodu Fabia. Bude levnější, nabídne hybridní techniku a ujede 1000 km

Novinky
Roman Havlín
08.06.2026
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BYD Dolphin G DMi
BYD Dolphin G DMi
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Čínská značka BYD minulý týden představila nový model Dolphin G DM-i. Ten je určený primárně pro evropský trh a v hledáčku má zavedené konkurenty, jako je Volkswagen Polo či Škoda Fabia. Oproti nim má několik trumfů, na které zákazníci budou jistě slyšet. Evropská premiéra vozu proběhne letos v červnu a první exempláře by se k zákazníkům měly dostat již na podzim.

BYD Dolphin G DM-i je prvním modelem značky, který byl vyvinutý speciálně pro zahraniční trhy včetně Evropy. Automobilka tím zdůrazňuje, že nejde pouze o model původně určený pro čínský trh a následně upravený pro export, ale o vůz, který byl od počátku vyvíjen pro zahraniční zákazníky. Vůz měří do délky 4,16 metru a dle slov zástupců značky spojuje výhody elektromobilu pro každodenní provoz s flexibilitou hybridního pohonu při delších cestách. Poháněna je zde přední náprava, kde je instalovaný elektromotor. K tomu je pod kapotou taktéž spalovací motor, který pomáhá prodloužit celkový dojezd.

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Autor: BYD

Drahá technika levně

Evropský segment B je jednou z nejdůležitějších částí trhu a s modelem Dolphin G DM-i chceme redefinovat to, co mohou zákazníci od kompaktního vozu v éře elektromobility očekávat. Tím, že přinášíme dlouhý elektrický dojezd, inteligentní hybridní technologii a pokročilé digitální funkce do cenově dostupného kompaktního vozidla, děláme udržitelnou mobilitu chytřejší, praktičtější a dostupnější pro mnohem více lidí po celé Evropě, říká výkonná viceprezidentka společnosti BYD Stella Li.

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Výrobce zatím nezveřejnil kapacitu trakční baterie, výkon pohonné soustavy a ani elektrický dojezd podle metodiky WLTP. Jenže právě tyto tři hodnoty nakonec rozhodnou o tom, jak moc bude čínská novinka z řad kompaktních městských hatchbacků úspěšná. Co naopak bezpečně víme, je dojezd. Ten s plně nabitou baterií a plnou nádrží dosahuje 1000 kilometrů, což je naprosto bezkonkurenční hodnota. Na další informace o technice si ještě musíme počkat. 

Dolphin G DM-i chce zaplnit prostor mezi běžnými hybridy a většími plug-in hybridními modely. Něco takového totiž na evropském trhu zatím chybí. A cena? Zatím se předpokládá, že novinka bude startovat na necelých 440 tisících Kč. Pokud to tak bude, bude to pro Fabii velký problém. Za tyto peníze totiž Škoda nabídne litrový tříválec o výkonu 70 kW. 

Zdroj: BYD

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