Bill Murray znovu krotí duchy. Místo Cadillacu z roku 1959 ale řídí elektrické SUV

Kdo viděl Krotitele duchů z roku 1984, vybaví si Ecto-1 okamžitě. Bílý Cadillac s červenými ploutvemi, majákem na střeše a kvílející sirénou vznikl z vozu Miller-Meteor z roku 1959. Šlo o karosářskou úpravu, která kombinovala sanitku a pohřební vůz. Právě v něm se Murray s kolegy proháněl ulicemi New Yorku a z obstarožního auta se stala jedna z nejslavnějších filmových čtyřkolek vůbec.
O dvaačtyřicet let později přijíždí Venkman v Rivianu R1S upraveném do podoby moderního Ectomobilu. V sedmdesátisekundovém spotu „Answering the Call“ láká nenasytného Slimera z vyjedené lednice na havajskou pizzu a stiskem tlačítka ho zavře do předního kufru. Režie se ujal Gil Kenan, autor zatím posledního filmu Ghostbusters: Frozen Empire. Slimera hraje stejná loutka jako v kinech.
Murray se ale neomezil jen na natáčení. V den premiéry reklamy vyrazil s Ecto-R1 do ulic New Yorku a překvapoval kolemjdoucí. Vůz se pak ukázal i na halloweenském průvodu na Manhattanu.
Reklama ale prodává hlavně software. Majitelé vozů R1 a R2 mohou do 2. listopadu zapnout Halloween Mode. Auto pak předvádí světelné show v duchu krotitelů a pouští ikonické zvuky. Hlasový asistent mluví strašidelně a na parkovišti lze na displeji praskat marshmallowové panáčky Mini-Puft. Rivian podobné „kostýmy“ chystá každý rok, dříve se jeho auta převlékla za KITT z Knight Ridera nebo DeLorean z Návratu do budoucnosti.
Zdroj: Ghostbustersnews.com, Electrek.co, Complex.com