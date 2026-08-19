Automobilová Evropa je pestrobarevná. Němci jedou v temnotě a Češi se ve svém vkusu naprosto liší od Slováků

Kdo se během letních cest po Evropě občas rozhlédl po silnicích a parkovištích, mohl snadno získat dojem, že kontinent přešel na
černobílý režim. Černá, bílá a šedá jsou skoro až svatou trojicí a kdekdo by si mohl myslet, že zájemci o ojeté vozy nemají vkus. Jenže firma Carvago provedla rozsáhlý průzkum a ten hovoří trošku jinak. Pod společným neutrálním základem se však skrývají překvapivé rozdíly mezi zeměmi i výrazné posuny mezi staršími a novějšími vozy.
Analytici Carvago detailně prozkoumali barevnou strukturu trhu ve všech zemích, kde společnost aktivně působí, tedy v Česku, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Itálii, Německu a Rakousku. Nejedná se tedy o nákupní preference zákazníků Carvago, ale o široký pohled na složení nabídky celého trhu ojetin včetně skladových a předváděcích vozů v každé zemi.
Neutrální barvy dominují bez výjimky. Na všech sedmi trzích patří první tři místa černá, bílá a šedá a jediné, co se mění, jsou jednotlivá pořadí v závislosti na trhu.
Modrá je dobrá
Překvapením je modrý odstín, který si drží mimořádně stabilní postavení a ve všech sledovaných zemích skončil na čtvrtém místě. Česko je naopak jediným trhem, kde se černá nedostala ani mezi první dvě nejoblíbenější barvy. Největší podíl tu má šedá s 23,3 procenty, následuje bílá s 20,3 procenty a až poté černá s 16,8 procenty. Zároveň má Česko ze všech sedmi zemí nejvyšší podíl červených aut, která tvoří 8,8 procenta nabídky. Naopak slovenský trh se nejvýrazněji odlišuje vysokým zastoupením bílé, která tvoří 27,8 procenta nabídky.
V Německu obdobným způsobem vyčnívá černá a v Polsku stříbrná. Pro Itálii je charakteristická šedá a v Rumunsku je nezvykle zastoupena zlatá, přestože i tam zůstává okrajovou volbou. Rakousko pak jako jediné nemá barvu, která by se od průměru ostatních trhů výrazně odchylovala.
Pestrobarevné Česko
Rozdíly mezi zeměmi se projevují také v celkové ochotě opustit neutrální spektrum. Mezi automobily do pěti let má nejvyšší podíl barevných vozů ČR, kde tvoří 30,6 procenta nabídky. Následují Rumunsko a Slovensko se shodným podílem 25,9 procenta. Na opačném konci srovnání stojí Německo s 19,4 % a Rakousko s 18,4 %.
Evropská parkoviště tedy mohou z dálky vypadat podobně, při bližším pohledu však rozhodně nejsou všechna stejná. Společnou dominanci neutrálních barev doplňují lokální odlišnosti a postupná proměna nabídky. Šedá posiluje na úkor stříbrné, zelená se vrací zpátky do kurzu a z modré se stává dominantní volba pro ty, kteří chtějí vystoupit z neutrálního barevného spektra.
Zdroj: Carvago