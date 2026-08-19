Menu Zavřít

Automobilová Evropa je pestrobarevná. Němci jedou v temnotě a Češi se ve svém vkusu naprosto liší od Slováků

Novinky
Roman Havlín
19.08.2026
přidejte názor
červené auto
Autor: Roman Havlín

Česká firma Carvago představila výsledky nové studie. Ta se věnovala tomu, jaké barvy jsou na ojetých a zánovních vozidlech nejatraktivnější. Prozkoumán byl takřka celý evropský trh a výsledky jsou velmi zajímavé. Třeba Slováci si vyloženě libují v bílém odstínu. To Češi mají překvapivě rádi červenou.

Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Kdo se během letních cest po Evropě občas rozhlédl po silnicích a parkovištích, mohl snadno získat dojem, že kontinent přešel na černobílý režim. Černá, bílá a šedá jsou skoro až svatou trojicí a kdekdo by si mohl myslet, že zájemci o ojeté vozy nemají vkus. Jenže firma Carvago provedla rozsáhlý průzkum a ten hovoří trošku jinak. Pod společným neutrálním základem se však skrývají překvapivé rozdíly mezi zeměmi i výrazné posuny mezi staršími a novějšími vozy.

Analytici Carvago detailně prozkoumali barevnou strukturu trhu ve všech zemích, kde společnost aktivně působí, tedy v Česku, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Itálii, Německu a Rakousku. Nejedná se tedy o nákupní preference zákazníků Carvago, ale o široký pohled na složení nabídky celého trhu ojetin včetně skladových a předváděcích vozů v každé zemi.

Neutrální barvy dominují bez výjimky. Na všech sedmi trzích patří první tři místa černá, bílá a šedá a jediné, co se mění, jsou jednotlivá pořadí v závislosti na trhu.

červené auto2

Rumuni mají rádi zlatou, kdežto v Rakousku tamní řidiči svůj oblíbený odstín nemají

Autor: Carvago

Modrá je dobrá

Překvapením je modrý odstín, který si drží mimořádně stabilní postavení a ve všech sledovaných zemích skončil na čtvrtém místě. Česko je naopak jediným trhem, kde se černá nedostala ani mezi první dvě nejoblíbenější barvy. Největší podíl tu má šedá s 23,3 procenty, následuje bílá s 20,3 procenty a až poté černá s 16,8 procenty. Zároveň má Česko ze všech sedmi zemí nejvyšší podíl červených aut, která tvoří 8,8 procenta nabídky. Naopak slovenský trh se nejvýrazněji odlišuje vysokým zastoupením bílé, která tvoří 27,8 procenta nabídky.

Rodino, raduj se. Na český trh dorazila dvě prostorná SUV, která ve městě palivo jen srkají a v horách tasí pohon všech kol
Přečtěte si také:

Rodino, raduj se. Na český trh dorazila dvě prostorná SUV, která ve městě palivo jen srkají a v horách tasí pohon všech kol

V Německu obdobným způsobem vyčnívá černá a v Polsku stříbrná. Pro Itálii je charakteristická šedá a v Rumunsku je nezvykle zastoupena zlatá, přestože i tam zůstává okrajovou volbou. Rakousko pak jako jediné nemá barvu, která by se od průměru ostatních trhů výrazně odchylovala.

Pestrobarevné Česko

Rozdíly mezi zeměmi se projevují také v celkové ochotě opustit neutrální spektrum. Mezi automobily do pěti let má nejvyšší podíl barevných vozů ČR, kde tvoří 30,6 procenta nabídky. Následují Rumunsko a Slovensko se shodným podílem 25,9 procenta. Na opačném konci srovnání stojí Německo s 19,4 % a Rakousko s 18,4 %.

Evropská parkoviště tedy mohou z dálky vypadat podobně, při bližším pohledu však rozhodně nejsou všechna stejná. Společnou dominanci neutrálních barev doplňují lokální odlišnosti a postupná proměna nabídky. Šedá posiluje na úkor stříbrné, zelená se vrací zpátky do kurzu a z modré se stává dominantní volba pro ty, kteří chtějí vystoupit z neutrálního barevného spektra.

Zdroj: Carvago

Témata:

Kvíz týdne

Kvíz: Československá těžká nákladní auta si každý pamatuje, přesto všechny otázky zodpoví jen skuteční znalci
1/9 otázek
Spustit kvíz


Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK