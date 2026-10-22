Agresivní řidič vybrzdil ženu na dálnici, protože jela předpisově. Pak ji zbil před osmiletou dcerou

Incident se odehrál 11. října. Policie ho zveřejnila až nyní a v tiskové zprávě popsala, co se přesně u Jesenice odehrálo.
Mladá řidička projížděla s osmiletou dcerou na sedadle spolujezdce úsekem dálnice D6 u Jesenice na Rakovnicku. Kvůli stavbě komunikace tam proto postupně značky omezují rychlost na 50, 30 a znovu 50 km/h. Žena je dodržovala, což se nelíbilo řidiči černého SUV, který jel za ní.
Muž ji nejdřív začal problikávat dálkovými světly. Pak přešel k nebezpečnějším manévrům: autem ji ohrožoval a vybržďoval. Nakonec před ní zastavil přímo na frekventované dálnici, vystoupil, zamířil k jejímu vozu a otevřel dveře.
Podle středočeské policie pak ženu surově bil do hlavy i po těle. Když mu řekla, že vše natáčí palubní kamera, pokusil se ji násilím získat. Kameru v tu chvíli držela v rukou osmiletá dcera řidičky. Dívka ji stihla rychle schovat pod svou sedačku, a díky tomu má policie celý útok zdokumentovaný.
Případ řeší policisté ve zkráceném přípravném řízení, které se používá u méně závažných činů s jasným skutkovým stavem a umožňuje rychlé předání věci soudu. Řidiči SUV sdělili podezření z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádeže ve stadiu pokusu, protože se snažil zmocnit kamery.
Žena podle policie trpí šokem a strachem z jízdy autem. Útoku přihlížela i její osmiletá dcera.
Co dělat, když vás někdo vybrzdí
- Nevystupujte a zamkněte se. Agresor má mnohem menší šanci vám ublížit, když se nedostane do auta. Dveře zamykejte ideálně už ve chvíli, kdy vidíte, že se k vám blíží.
- Volejte 158 nebo 112 a popište místo, auto a registrační značku.
- Nereagujte na provokace. Brzdění, troubení nebo gesta situaci jen vyhrocují.
- Palubní kamera pomáhá. Záznam je pro policii klíčový důkaz, jak ukazuje i tento případ. Kameru je ale dobré mít pevně uchycenou a záznam co nejdřív zálohovat.