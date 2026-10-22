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Agresivní řidič vybrzdil ženu na dálnici, protože jela předpisově. Pak ji zbil před osmiletou dcerou

Ostatní
Jakub Bartek
22.10.2026
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Otřesný zážitek má za sebou mladá řidička, která jela s osmiletou dcerou na sedadle spolujezdce úsekem dálnice D6 u Jesenice na Rakovnicku. Protože se v místě staví, dodržovala předepsanou rychlost. Agresivnímu řidiči v černém SUV se to nelíbilo, nakonec ženu donutil zastavit a surově ji zbil.

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Incident se odehrál 11. října. Policie ho zveřejnila až nyní a v tiskové zprávě popsala, co se přesně u Jesenice odehrálo.

Mladá řidička projížděla s osmiletou dcerou na sedadle spolujezdce úsekem dálnice D6 u Jesenice na Rakovnicku. Kvůli stavbě komunikace tam proto postupně značky omezují rychlost na 50, 30 a znovu 50 km/h. Žena je dodržovala, což se nelíbilo řidiči černého SUV, který jel za ní.

Muž ji nejdřív začal problikávat dálkovými světly. Pak přešel k nebezpečnějším manévrům: autem ji ohrožoval a vybržďoval. Nakonec před ní zastavil přímo na frekventované dálnici, vystoupil, zamířil k jejímu vozu a otevřel dveře.

Podle středočeské policie pak ženu surově bil do hlavy i po těle. Když mu řekla, že vše natáčí palubní kamera, pokusil se ji násilím získat. Kameru v tu chvíli držela v rukou osmiletá dcera řidičky. Dívka ji stihla rychle schovat pod svou sedačku, a díky tomu má policie celý útok zdokumentovaný.

Případ řeší policisté ve zkráceném přípravném řízení, které se používá u méně závažných činů s jasným skutkovým stavem a umožňuje rychlé předání věci soudu. Řidiči SUV sdělili podezření z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádeže ve stadiu pokusu, protože se snažil zmocnit kamery.

Žena podle policie trpí šokem a strachem z jízdy autem. Útoku přihlížela i její osmiletá dcera.

Co dělat, když vás někdo vybrzdí

  • Nevystupujte a zamkněte se. Agresor má mnohem menší šanci vám ublížit, když se nedostane do auta. Dveře zamykejte ideálně už ve chvíli, kdy vidíte, že se k vám blíží.
  • Volejte 158 nebo 112 a popište místo, auto a registrační značku.
  • Nereagujte na provokace. Brzdění, troubení nebo gesta situaci jen vyhrocují.
  • Palubní kamera pomáhá. Záznam je pro policii klíčový důkaz, jak ukazuje i tento případ. Kameru je ale dobré mít pevně uchycenou a záznam co nejdřív zálohovat.
Zdroj: Youtube.com

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