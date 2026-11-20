Schválně jsme vynechali obvyklou poznámku o „desítce“ modelů, protože jsme nechtěli zůstat v podezření, že ani neumíme spočítat, kolik jich ve skutečnosti bylo. A jen po válce se jich do našich korunových i tuzexových prodejen dodávalo mnohem více. Proto také máme v našem výběru modelů hned třináct a další zmiňujeme okrajově.
Renault měl na čem stavět, takže začneme malou dějovou reflexí: Společnost, založená bratry Renaultovými v posledním roce 19. století, se měla čile k světu. Už během setrvání budoucího Československa ve státním útvaru Rakouska-Uherska se u nás modely této značky objevovaly (třebaže ojediněle vzhledem k pomalému rozvoji importu), ale boom nastal po roce 1918 navzdory klackům, které nová vláda házela motoristům pod nohy. Vozidla byla totiž neúměrně zatížena daní, protože měla punc „luxusního zboží“ – a motorista byl tím „pravým“, který ze svých daní musel sanovat jiné státní výdaje. Nepřipomíná vám to náhodou něco??
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Renault v předválečném Československu
Společnost Renault patřila k prvním, které v samostatném Československu rozvinuly svá obchodní zastoupení a začaly se objevovat na pražských autosalónech, třebaže nikoliv každý rok. V roce 1923 se na našem území prodaly tři nové vozy značky Renault. Je to dost málo při tradičním zaměření frankofonně orientovaného Československa. V tomtéž roce ale jen na území hlavního města jezdilo osmadvacet renaultů.
O odbyt značky se starala společnost Horák & Hlava, sídlící tehdy na náměstí Republiky, později hlavní zastoupení převzala Autodopravní společnost. Prodeje Renaultu samozřejmě poznamenala hospodářská krize počátku třicátých let, ale po několika letech se odbyt opět stabilizoval. Prodejci v polovině 30. let nabízeli nejen menší modely, ale třeba i větší Vivastellu. Ovšem konkurence byla ostrá, kromě našich značek renaultu konkuroval především Peugeot a Mathis.
Po válce museli motoristé několik let čekat
V roce 1947 se konal na dlouhou dobu poslední oficiální autosalón, na němž Renault vystavoval trojici malých modelů Juvaquatre, ale absolutní nedostatek deviz a hospodářské bariéry nedovolovaly většině občanů nakupovat vozy ze zahraničí. Třebaže tehdy již existoval přelomový malý 4CV, továrna jej do Prahy neposlala. Prodejny s typickým kosočtvercem ve znaku pak u nás začaly vznikat až po roce 1990.
Podívejme se na modelové řady, které u nás proměňovaly poněkud jednotvárný kolorit československých silnic. Některé z nich se tady jen letmo ukázaly, jiné k nám zamířily v tisícikusových sériích.
Renault 4CV
Vývoj tohoto miniaturního vozidla se datoval ještě do válečných dob. První vizuální představy byly dost vzdálené konečnému pojetí, ale na konci války už tvary vykrystalizovaly do podoby, v jaké je poznali i českoslovenští motoristé. Označení CV znamenalo takzvané „daňové koně“, podle nichž se ve Francii počítalo zdanění vozidla.
4CV se představil v roce 1946 v tovární expozici na pařížském autosalónu a jednání o dovozu začala už v roce 1954. Malý renault se tak po roce 1948 stal prvním západním vozidlem, hromadně dováženým na náš trh. Měl agregát o objemu 750 cm3 v zádi (21 koní) a nabídl s trochou sebezapření místo čtveřici cestujících.
Smlouva o dovozu byla podepsaná na podzim 1954, u nás se v následujícím roce objevily první exempláře, prodávané výlučně za československé koruny.
Kariéra miniaturního Francouze skončila v roce 1961, kdy už 4CV trpěl značnou morální zastaralostí, na náš trh se dostalo více než 5000 těchto vozíků. Například v roce 1958 se 4CV nabízel za 22000 Kčs (korun československých), tedy za srovnatelnou cenu s Fiatem 600.
Renault 8
Pomineme-li několik ostrých soutěžních speciálů, znamenal u nás dovoz nesmírně populární „osmičky“ značnou konkurenci k domácí Škodě 1000 MB – a pokud by PZO Motokov dovezl desetinásobek, prodaly by se všechny exempláře.
Renault 8 debutoval v roce 1962 jako následovník zaobleného Dauphine a nabízel nejen točivý agregát (vhodný i k výkonovým úpravám), ale třeba velmi progresivní kotoučové brzdy na všech kolech a jedinečné jízdní vlastnosti – s přihlédnutím ke koncepci „vše vzadu“. Čtyřválcová jedenáctistovka poskytovala výkon 50 koní a maximálku těsně nad hranicí 130 km/h. Navíc měla supermoderní tvary v porovnání se Škodou 1000 MB, vyvíjenou už několik let a představenou v roce 1964.
Renault 8 se k nám dovážel od konce roku 1963 do přelomu let 1970 a 1971, našim motoristům nabídly prodejny Mototechny a Tuzexu 8700 exemplářů, z nichž řada existuje dodnes. V roce 1964 zaplatil nový vlastník za „osmičku“ 44000 korun, o dva roky později stálo lehce technicky inovované vozidlo v Tuzexu 10500 TK (ve srovnání se Škodou 1000 MB za 10700 TK).
Renault 21
Vlajková loď Renaultu konce 80 let na našem trhu, protože větší Renault 25 se hromadně nedovážel. Dodával se ve dvou jemně odlišných generacích. Vozidlo, které bylo dalším lakmusovým papírkem Renaultu v této kategorii, debutovalo v roce 1986, nabídlo neutrální, ale velmi uhlazené tvary moderního tříprostorového sedanu (existoval i stw Nevada), které se ukázaly jako schopné přežití i v následující dekádě bez zásadního faceliftu.
Pro nás je zajímavá zážehová verze se základními čtyřválci 1,4 a 1,7 litru. Plně pětimístný vůz u nás představoval jednu ze špiček tuzexové nabídky, což se samozřejmě odrazilo i na ceně. První „jednadvacítky“ k nám přišly na jaře 1987, prodejny Tuzexu je dodávaly za astronomických 53350 TK, eventuálně s příplatkem 1300 TK za metalický lak. O rok později stál tentýž vůz rovných 54000 TK. Základní modifikaci pro náš trh představoval čtyřválec 1700 cm3 o výkonu 90 koní, který vozidlu uděloval velmi příznivé dynamické hodnoty.
Renault 20
Dnes již pozapomenutý velký model značky, odvozený od největšího Renaultu 30, a až na drobnosti a pohonné jednotky téměř identický. Debutoval v roce 1975 a přinesl trochu fádní dvouprostorovou karosérii bez další tvarové varianty (jen ve Francii a Španělsku se tyto vozy adaptovaly na ambulance s vyšší střechou a karosérií stw).
Základní motorizaci představoval čtyřválec 1,65 litru s výkonem 95 koní, původně pracující v Renaultu 16 TX, vůz měl samozřejmě pohon předních kol.
Klady tohoto modelu se staly velký vnitřní prostor, minimální pronikání hluku k cestujícím a příkladný komfort s tradičně pohodlnými sedadly.
Na náš trh se vozidlo dostalo téměř výhradně z prodejen Tuzexu, jen počátkem roku 1978 doprodávala nevelké množství Mototechna za československé koruny. Vozidlo v tomto případě stálo 182500 korun. Tradičně negativní vlastností byla náchylnost ke korozi a nedostatek některých položek náhradních dílů…
Renault 12
Tento model stojí dnes zcela ve stínu hromadně dováženého licenčního produktu – Dacie 1300 – a k vidění bývá prakticky jen na setkáních této značky.
Vozidlo (na tehdejší dobu) poněkud extravagantních tvarů a s tradičním pohonem předních kol se představilo v roce 1969. Výrobce jej nabízel s karosérií sedan a break (kombi) a v několika výkonových modifikacích včetně rychlého Gordini.
Renault jej prostřednictvím PZO Motokov už v roce 1970 nabídl na náš trh, během tohoto roku se realizoval podpis příslušné smlouvy, na samém počátku roku 1971 přišly první „dvanáctky“ do prodejen Tuzexu. Bez příplatků za metalízu stál v roce 1971 Renault 12 TL 15900 TK (bonů), o tři roky později cena stoupla o čtyři tisíce TK. Jako všechny renaulty této doby trpěla i „dvanáctka“ nedostatečnou antikorozní ochranou.
Renault 16
Průlomové vozidlo poloviny šedesátých let s tehdy velmi nezvyklou dvouprostorovou karosérií (jíž se občas říkalo „polokombi“) dostalo po zásluze titul COTY (Automobil roku).
Bylo jen otázkou času, kdy jej výrobce nabídne na náš trh. Došlo k tomu už v roce 1966 a Renault 16 postupně zamířil nejen do Mototechny a Tuzexu, ale i do půjčoven – samozřejmě pro zahraniční návštěvníky, platící konvertibilní měnou. Půjčovna Pragocar dostala dokonce několik exemplářů, označených 16 TA – s automatickou převodovkou.
Základní motorizaci představoval čtyřválec 1,47 litru s výkonem 55 koní, silnější verze TS měla výkonové maximum 85 koní. V sedmdesátých letech přišel na trh špičkový 16 TX s dvěma dvojicemi obdélníkových světlometů a kuriózním řazením pětistupňové převodovky na sloupku volantu (jeden z pouhé trojice evropských vozů s tímto ovládáním), který měl výkon 93 koní!
„Šestnáctka“ se téměř beze změn vyráběla neuvěřitelných patnáct let! K nám se první modely TL dostaly na sklonku roku 1966 a v Tuzexu stály 16500 TK. O pět let později se cena TL zvedla na 17400 TK, silnější TS byl o bezmála dva tisíce bonů dražší. V roce 1976 stál 16 TS už 22600 TK, v nabídce byla metalíza za 330 TK a zadní stěrač za 220 TK. Na naše silnice se dostalo přes dva tisíce „šestnáctek“ všech verzí…
Renault 5
Sympatický malý automobil provokativních tvarů byl jednou z hlavních novinek francouzského autoprůmyslu počátku sedmdesátých let. Na domácí trh se dostal v roce 1972 a představoval syntézu moderních tvarů, elastických pohonných jednotek a znamenité prostornosti interiéru.
Třebaže jej výrobce nabídl k exportu už v roce 1973, první exempláře se v našich prodejnách objevily až o dva roky později. Pouhé dva roky se sympatická „pětka“ prodávala za československé koruny, jinak až do počátku osmdesátých let za tuzexové poukázky.
Na náš trh začalo chodit provedení se čtyřválcem 1,1 litru a výkonem 44 koní. V roce 1977 – na konci prodejního cyklu v Mototechně – stál Renault 5 celých 96000 korun. V prodejnách Tuzexu se „pětka“ prodávala za 15800 TK (rok 1976) s možností metalického laku za 165 TK. Celkem k nám přišlo 1422 Renaultů 5 první generace, další provedení – občas zvané „Superpětka“ z cenových důvodů dovážené nebylo.
Renault 15
Kupé elegantních tvarů, které ovšem zejména v základním a nejslabším provedení vypadalo „rychleji“, než ve skutečnosti bylo.
Na naše poměry značně exotické kupé debutovalo v polovině roku 1971 ve dvou výkonových verzích (TL a TS). Elegantní karosérie upoutala „brýlemi“ na předním čele bez viditelných a obvyklých nárazníků. Model technicky vycházel z Renaultu 12, s nímž sdílel podvozkovou platformu a agregát.
Základní 15 TL nabídl krotký čtyřválec 1290 cm3 s výkonem necelých 60 koní, ostřejší TS mohl těžit z výkonu 90 koní a většího zdvihového objemu.
Renault 15 se dodával ve dvou generacích, na náš trh se dostal poprvé v polovině 70. let. Základní 15 TL se v malém množství prodával i v Mototechně, například v roce 1977 stál 101000 korun, silnější TS byl k mání výhradně v Tuzexu. Ročník 1976 stál od 25500 TK (GTL) po 26600 (TS).
Renault 6
Vozidlo nižší střední třídy, které některými svými detaily připomínalo větší R16, přijala evropská i československá veřejnost poněkud rozpačitě.
Renault 6, představený v základní modifikaci v roce 1968, cílil na ty, kteří upřednostňují jednoduché vozidlo s nízkými provozními náklady, ale Renault 4 je pro ně příliš malý. „Šestka“ vycházela z Renaultu 4 a sdílela s ním i agregát 850 cm3. Ten se ovšem ukázal jako příliš slabý, takže první technický facelift přinesl montáž „jedenáctistovky“ z Renaultu 8 s výkonem 45 koní.
K nám přišel homologační exemplář Renaultu 6 už v roce 1969, ale po zahájení prodeje se zákazníci příliš nehrnuli. „Šestku“ naprosto převálcovaly malé a hbité fiaty, takže PZO Motokov už další kontrakt nepodepsal. Renault 6 se na přelomu let 1970/1971 prodával za 12800 tuzexových korun, poslední dodávka přišla v roce 1972 a doprodávala se ještě s přesahem do roku následujícího…
Renault 18
Dalším z nenápadných renaultů, nad nimiž se u nás dnes již prakticky zavřela voda, byl Renault 18. Továrna jej zamýšlela jako náhradu za zastarávající Renault 12; pravdou ale je, že „osmnáctka“ se projevila jako tvarově mnohem fádnější.
Model se představil v roce 1978 a záhy se objevil i v prodejnách Tuzexu. Ve srovnání s ním měl ovšem větší prodejní úspěch praktičtější Renault 20, „osmnáctka“ nijak neoslnila a mimo privátních zákazníků ji v menším množství pořídila i půjčovna Pragocar (několik exemplářů i s automatikou) pro zahraniční klientelu.
Renault 18 se k nám dovezl pouze v jednom importním cyklu a doprodával se počátkem osmdesátých let.
Renault Fuego
Fuego představovalo odklon od klasického číselného označení typových řad. Model měl navázat na řadu 15/17 a oslovit zejména mladší zákazníky, proto také onen španělský název spolu s atraktivními tvary.
Renault Fuego neměl v zemi svého původu výrazný úspěch, u nás to bylo podobné, přestože tady stále panoval hlad po sportovních či alespoň sportovně vypadajících vozidlech. PZO Motokov dovezl v roce 1983 stovku exemplářů tohoto elegantního a dravě vyhlížejícího kupé, ale žádný útok na prodejny se nekonal, takže Tuzex zbylá vozidla doprodával v následujícím roce. Další dovoz se nerealizoval, cena ročníku 1983 činila 38 350 tuzexových korun
Renault 9
Další z modelů značky Renault, ověnčených titulem COTY, k nám zamířil na základě kontraktu z konce roku 1981. Během tříletého importu se na naše silnice dostalo 1322 „devítek“, v tomto počtu jsou zahrnuté i vozy k homologačním a testovacím účelům, ovšem už nikoliv ty, které byly individuálně odkoupené například z expozic brněnských veletrhů.
Elegantní sedan přesně splňoval představy našich motoristů o rodinném automobilu, ovšem zájemce musel akceptovat cenu 28400 tuzexových korun (1983). Renaulty 9 byly u nás k dostání i s metalickým lakem a ve srovnání například s dovozovým Fordem Escort stejného roku výroby a objemové třídy vynikaly typicky francouzským komfortem. Po roce 1984 už k dalšímu dovozu nedošlo, PZO Motokov se orientoval na import Renaultu 11.
Renault 11
Sympatický a u nás oblíbený hatchback debutoval v roce 1983 jako nástupce nepříliš úspěšné řady 14 (k nám nedovážené). Vyráběl se současně s hranatým Renaultem 9 v praktické tří- i pětidveřové verzi. Doba jeho výroby činila pouhých šest let, ale u nás patřil k mimořádně žádaným, zejména v počáteční fázi prodeje.
Jeho dovozy probíhaly od poloviny osmdesátých let, dovážela se základní zážehová pětidveřová verze (60 koní), Renault 11 je občas i dnes vidět v běžném provozu.
U nás se prodával výhradně v síti Tuzexu, v roce 1985 stál základní model 33200 tuzexových korun. Následující modelový ročník v provedení GTL podražil až na 44200 TK, ale zájem kupců opadl, takže „jedenáctku“ Tuzex musel zlevnit na 39900 TK, aby posílil odbyt…
Další prodeje
Individuální objednávkovou službou Tuzexu se na naše silnice dostaly i modely, běžně nedovážené. To platí především pro velký Renault 25 či sportovní Renault 17. Dalším zdrojem se stal Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, který každoročně představil bohatou expozici. Všechny vystavené modely se vždy prodaly, na počátku šedesátých let byl hitem stánku Renault Dauphine, vystavovaný vždy nejméně v pěti exemplářích či sportovní Floride/Caravelle.
Renault ovšem nabízel Motokovu i malý „kombíček“ Renault 4, ten ovšem vyšel při stanovení prodejní ceny tak vysoko, že by byl jen těžko prodejný. Na naše silnice se dostaly i ojeté renaulty včetně několika velkých Frégate a dokonce malého stw Dauphinoise, odvozeného od Juvaquatre.
Renault u nás znamenal synonymum komfortu a luxusu, ať už se jednalo o jakýkoliv typ. Skutečnost, že se počet dovezených vozů této značky mezi lety 1955 a 1989 dostal na dvacetitisícovou hranici, mluví za vše…
Zdroj: archiv autora, Renault