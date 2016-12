Zajímavé a nadějné prototypy českých aut, které nikdy nevyjely na silnice

Proudnicová Škoda 935 byla reakcí na Tatru 77

Škoda 976 Karosa měla nahradit Spartak a Octavii

Moravan M56 a Avia 350 byly studiemi lidových vozítek

Škodě 720 chyběl k realizaci jen krůček

Škoda 740 a 760 měly vznikat ve spolupráci s NDR

Tatru 613 Coupé navrhla renomovaná karosárna Vignale

Škoda Tudor byla od začátku jen studií, s výrobou se nepočítalo

Český (a československý) automobilový průmysl neprocházel po druhé světové válce zrovna příliš pozitivním obdobím. Socialistické centrální plánování invencím moc nepřálo a především neexistoval trh, který by dokázal zajímavé nápady zaplatit. Kupní síla obyvatel byla mizivá a přežívající automobilky dělaly jen to, co schválila Strana.

Po „únoru“ zaniklo mnoho malých automobilek a karosáren, většina byla znárodněna a začleněna pod jeden celek. Zůstaly tak vlastně jen dvě automobilky Škoda a Tatra, z nichž jen Škoda (nově AZNP) měla za úkol vyrábět auta pro širokou veřejnost. Tatra se starala o kusovou výrobu luxusních vozů pro stranické papaláše.

Ačkoli si produkci českých značek spojujeme především s tím, co se nakonec vyrábělo a s čím jsme (nebo naši předci) jezdili, vývojová oddělení automobilek i tak pracovala na zajímavých a novátorských projektech. Ze stádia prototypu se většinou nedostaly, ale přesto ovlivnily uvažování na dlouhé roky dopředu. Také ukázaly, že snahu, nápady a šikovnost vývoj rozhodně měl. Jenže to v centrálně řízeném hospodářství nestačí…

Škoda 935

Velmi zajímavý koncept představila automobilka Škoda v roce 1935 na domácím pražském autosalonu. Prototyp Škody 935 měl motor vzadu a aerodynamickou „proudnicovou“ karoserii. Koncepcí připomínal tehdejší Tatrovky a vlastně to také byla odpověď na Tatru 77. Škoda ale vsadila na plochý čtyřválec s vodním chlazením.

Zajímavostí bylo i použití francouzské elektromagnetické poloautomatické převodovky Cotal, ale pro případnou sériovou výrobu se počítalo spíše s klasickým mechanickým řazením. Nakonec vznikl pouze jeden exemplář. Další snahy o rozvoj této koncepce zastavila druhá světová válka.

Škoda 976 Karosa

Prototyp z roku 1957 patřil ke studiím nové generace velkosériových vozů automobilky AZNP, které měly nahradit Spartaky a Octavie. Cílem bylo vytvořit vůz, který nabídne větší vnitřní prostor a hospodárnější provoz a také vyšší bezpečnost. Právě prototyp Škoda 976 byl ve své době skutečně unikátní, neboť spojoval motor vpředu s pohonem předních kol.

Za konstrukcí stál Ing. Rudolf Vykoukal, který navrhl například i Jawu Minor. Prototyp Škody 976 měl velmi dobré vlastnosti a překračoval všechna kritéria pro vnitřní prostor, nakonec ale sériovou výrobu zhatila nutnost importovat některé části předního náhonu. Sériové produkce se tak dočkal prototyp Š 977, ze kterého vzešla Škoda 1000 MB.

Moravan M56 a Avia 350

Většina lidí zná, především díky sériové výrobě, modely Velorex (lidově přezdívané „hadraplány“). Dvoutaktní dvouválec Jawy 350 sloužil ale také k pohonu malých a lehkých lidových vozítek, které připravily letecké závody značek Avia a Moravan. Nakonec skončily ve stádiu prototypu.

Vozítka Avia i Moravan měla zajímavě řešenou koncepci interiéru, v případě Avie se sedadlem řidiče uprostřed a dvojicí cestujících po stranách. Ano, jako to měl o několik desítek let později legendární McLaren F1. Místo dveřmi se do vozu nastupovalo odsouvatelnou karoserií. Moravan M56T měl později také dveře a připomínal BMW Isetta.

Škoda 720

Prototyp druhé luxusnější modelové řady automobilky AZNP se měl stát výkladní skříní československého automobilového průmyslu. Design navrhlo studio Ital Design, vůz měl používat nový motor s rozvodem OHC, který byl umístěn vpředu podélně a poháněl zadní kola. Počítalo se s karoserií sedan, kupé i kombi a plánoval se masivní export na Západ.

Na prototypu se pracovalo od roku 1967 a vše vypadalo velmi nadějně. Škoda dotáhla projekt tak daleko, že vlastně vytvořila i kompletní logistický řetězec a jen se čekalo na schválení. Ovšem strana nakonec rozhodla, že projekt převezmou teprve stavěné Bratislavské automobilové závody a Mladá Boleslav bude pracovat na novém projektu vozu s pohonem předních kol ve spolupráci s konstruktéry z NDR…

Škoda 740 a 760

Škoda 740 byl projekt menšího vozu s motorem vpředu a pohonem zadních kol. Měl využít některé skupiny modelu 720 s tím, že se bude jednat o levnější produkt nahrazující vozy Škoda 100/110. Nakonec ale projekt zanikl ze stejných důvodů jako luxusnější Škoda 720. Měl uvolnit místo nové generaci vozu s pohonem předních kol.

Škoda 760 je právě prototyp oné předokolky, která měla vznikat společně s novými vozy automobilek Wartburg a Trabant. Všechno ale skončilo na příliš složité logistice, která měla fungovat na principu „just-in-time“. V hlubokém socialismu…

Vozy sdílely platformu, motory a řadu dalších celků. Vlastně se měl používat systém, který automobilky razí dnes. Na tehdejší dobu to ale bylo příliš ambiciózní a z česko-německého projektu sešlo. Zastaralá koncepce s motorem vzadu tak vlastně v modelu Škoda 120 z donucení přežila až do počátku devadesátých let.

Škoda 763 a 781

Kupé Škoda 763 byla jedna ze zamýšlených karosářských variant nedokončeného projektu Škoda 760. K pohonu měla sloužit patnáctistovka OHC o výkonu 63 kW (86 k) a při jízdních zkouškách se dokonce ukázalo, že vůz Š 763 překonává tehdejší vybavení Veřejné bezpečnosti. Problémem ale byly především finance a problematická spolupráce se soudruhy z NDR.

Přesto všechno se projekt předokolky ale nakonec dočkal pokračování, i když už v samostatné režii československé automobilky. V roce 1981 představil vývoj prototyp Škoda 781, který vycházel z liftbacku Škoda 762 a kupé 763. Základem byla modifikovaná platforma a celé se to podařilo dotáhnout do konce jako Škodu Favorit. Zbytek je historie…

Tatra 613 Coupé Vignale

Kupé bylo jedním z protypů nového luxusního modelu Tatra 613, které vzniklo v rámci návrhů v italské karosárně Carrizzeria Vignale. Vůz havaroval během jízdních zkoušek, ale Tatra dále na konceptu dvoudveřového kupé pracovala a upravila i vlastní prototyp pětidveřového modelu.

Práce na dvoudveřové luxusní Tatře 613 však zastavilo především rozhodnutí, že sériový model bude sloužit pouze pro účely vysokých státních a stranických úředníků a nebude nabízen k soukromému prodeji. Ve státní sféře pak ale pro dvoudveřový model nebylo místo, takže z poměrně zajímavého a na svou dobu elegantního projektu sešlo.

Škoda Tudor

Koncept dvoudveřového luxusního kupé představila automobilka Škoda na autosalonu v Ženevě v roce 2002. I přes obrovský zájem veřejnosti už od samého počátku brzdila nadšení tvrzeními, že Tudor je pouze designová studie a nikoli předsériový koncept.

Mladoboleslavská automobilka si byla vědoma toho, jaké má v koncernu Volkswagen postavení. Určitě si dobře spočítala, že na důležitých trzích by se luxusní kupé s výrazně vyšší cenovkou nemuselo proti zavedené a prestižnější konkurenci od BMW a Mercedesu prosadit.