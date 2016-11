V Německu vzniká nový elektromobil. Nabídne nulové náklady, mech uvnitř a dojezd 250 km

V Německu vzniká nový elektromobil. Jmenovat se bude Sion

Vůz je dílem malé společnosti Sono Motors

Interiér pojme až šest lidí

Solární panely přidají na dojezdu dalších 30 km

Zákazníci se dočkají asi za dva roky. Základní cena bude 12 000 eur

Budoucnost údajně patří elektromobilům. Zařizují se podle toho nejen velké automobilky, ale objevují i zcela nové automobily vzniklé v rámci soukromých projektů. Jeden takový se jmenuje Sion.

Jde o projekt, za kterým stojí několik málo lidí z Mnichova. Ti v garáži postavili vlastní elektromobil. Mají ambice ho do dvou let začít opravdu prodávat. Veřejnost jim na další realizaci už přispěla částkou více než 260 000 eur (v přepočtu asi 7 mil. Kč). O co jde?

Elektromobil pojmenovaný Sion je dlouhý 4,1 m a pohání ho elektromotor o výkonu 50 kW. Zajímavé mají být na tomto autě dvě věci. Zaprvé odveze až šest lidí, zadruhé se umí nabíjet sám. Autoři obalili vůz solárními panely, které dohromady pokrývají plochu 7,5 m2. Myšlenka je taková, že se vůz bude přes den dobíjet sám, přičemž toto samočinné dobíjení má přinést dojezd 30 km. Běžné denní cesty by tak Sion měl absolvovat zcela zdarma. Maximální rychlost vozu je 140 km/h a zapřáhnout můžete i přívěs těžký až 1,3 tuny.

V automobilu mají být samozřejmě i klasické baterie. Levnější městská verze Urban nabídne dojezd 120 km, dražší provedení Extender ujede na jedno nabití až 250 km. Počítá se také s možností využívat vůz jako zdroj elektrické energie, takže si budete moci například uvařit kávu v rychlovarné konvici úplně všude. Autoři slibují i jednoduchý systém objednávání náhradních dílů a názorná videa, kde vám bude vysvětleno, jak se díly mění.

Další specialitou má být takzvaný přírodní vzduchový filtr. Tvoří ho mech zabudovaný do palubní desky. Ten odfiltruje nečistoty a v interiéru se díky tomu posádka dočká doslova přírodního vzduchu. Navíc mech dobře funguje také jako zvuková izolace, slibuje firma.

Úvodní testovací jízdy by se měly uskutečnit příští rok. Jako první se svezou ti, kdo na projekt přispěli. Plány počítají se startem prodeje do dvou let. Za levnější Sion zaplatíte v přepočtu zhruba 320 000 Kč, dražší provedení s delším dojezdem vyjde na 432 000 Kč. V ceně ale nejsou započítány baterie, které si můžete případně pronajmout.