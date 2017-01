Toyota je k autonomnímu řízení skeptická. Chce ponechat rozhodování lidem

Toyota si nemyslí, že by byly aktuální autonomní systémy připravené

Většina automobilek přeskočí rovnou z druhé generace systému na čtvrtou

Toyota chce rozhodování za volantem ponechat na lidech

Pozornost řidičů bude klesat a s tím i schopnost řešit krizové sitauce

Toyota se domnívá, že je ještě příliš brzy na to, abychom přenechali řízení aut počítačům. Podle japonské automobilky jsme dospěli do zvláštního stavu, kdy je společnost ochotna tolerovat 40 000 obětí dopravních nehod v USA ročně kvůli lidským chybám, ale stejné číslo bychom nedopustili, pokud by měl auta řídit počítač.

„Nikdo z automobilek ani z technologických společností se ještě nepřiblížil páté generaci autonomního systému řízení,“ řekl pro Autonews Gill Pratt, vedoucí Insitutu Toyoty pro vývoj a výzkum. Pátá generace autonomního řízení je ta, která už nepotřebuje volant a pedály. Veškerá rozhodnutí dělá takové auto samo.

Toyota je k autonomnímu řízení delší dobu skeptická a snaží se brzdit bezbřehé nadšení, které se kolem něj šíří. Japonská značka se nebojí také ukazovat na negativní vlivy a případná rizika spojená se zaváděním systémů samočinné jízdy.

Jaké jsou systémy autonomní jízdy? Pro klasifikaci autonomních systémů se postupně vžilo označení, které zavedla organizace SAE (Society of Automotive Engineers). Jedná se o šest různých úrovní: Úroveň 0: Systém nemá kontrolu nad vozem, ale může vyslat varování řidiči (typicky se jedná o varování před kolizí, varování před namrzající vozovkou nebo třeba i parkovací senzory)

Úroveň 1: Vozidlo zvládá provádět vybrané úkony samostatně, ale řidič musí mít vše pod kontrolou (typicky adaptivní tempomat, systém pro pomoc s udržením v jízdním pruhu či třeba automatické parkování)

Úroveň 2: Vůz může řídit sám po předem definované trase, ale řidič musí být připraven převzít kdykoli řízení. Pokud řidič převezme řízení, systém se odpojí. V tomto řežimu se nachází většina současných systémů.

Úroveň 3: Ve vybraném prostředí (jednosměrná víceproudá dálnice s vodorovným značením) vozidlo převezme řízení natolik, že řidič může přestat dávat pozor. V určitém prostředí ale systém sám neřídí a přenechává odpovědnost na řidiči, ačkoli některé funkce jsou dále aktivní.

Úroveň 4: Vylepšení a rozšíření předchozího „levelu“, kdy řidič ve více situacích nechá rozhodování a pozornost na autě a to zvládá všechny úkony samo. Auto má ale stále pedály a klasický volant a v určitých situacích nemusí systém fungovat (například při nepříznivém počasí).

Úroveň 5: Cestující pouze zadá cíl cesty. O všechny úkony se vůz postará zcela sám.

Například před časem Toyota upozornila, že autonomní řízení pravděpodobně dostane na silnice mnohem více lidí a tedy i aut, na což nemusí stačit současná infrastruktura. A více aut znamená také větší riziko kolizí. Zároveň varuje, že pokud lidé budou více využívat autonomní řízení, přestanou „umět“ řídit. I to je jedním z důvodů, proč chce Toyota prozatím ponechat rozhodování na lidech.

Podle Toyoty je v současné době důležité pochopit chování člověka za volantem a přizpůsobit mu výpočetní algoritmy samočinného řízení. Značka se soustředí na systém tzv. druhé generace, který funguje vlastně jako asistent. Umí točit volantem, udržovat auto v pruhu a dodržovat vzdálenost od ostatních, ale řidič je stále dominantní prvek a o dalším manévru rozhoduje on.

Toyota si myslí, že už autonomní systémy třetí generace (auto se řídí samo, ale řidič může být vyzván, aby převzal řízení) povedou spíše k situacím, kdy řidič nebude dávat pozor a jeho reakce na vypnutí autonomního systému bude pomalá a špatná. Ačkoli má řidič dávat pozor, je podle Toyoty pravděpodobné, že s narůstajícím počtem ujetých kilometrů v autonomním režimu budou lidé systému více důvěřovat a jejich pozornost bude klesat.

Gill Pratt z Toyoty se domnívá, že velcí výrobci časem spíše rovnou přejdou ke čtvrté generaci autonomních systémů, který již bude auto řídit stoprocentně sám bez zásahů řidiče, ale fungovat bude jen na k tomu určených a značených silnicích. Řidič tak stále bude mít možnost převzít kontrolu, ale bude dopředu vědět, kde a kdy.