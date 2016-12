Neradi řadíte? Tyto vozy s automatem jsou na našem trhu nejlevnější

1 z 12

Automatické převodovky jsou stále oblíbenější a žádanější. Nové moderní automaty svým rychlým a komfortním řazením dokážou přesvědčit plno řidičů, kteří dosud váhali. Mění se i zvyklosti. Stále více lidí má v autě na starosti jiné věci a automat jim pak cestu značně ulehčuje.

Když ale nechcete (případně ze zdravotních dovodů nemůžete) řadit a máte omezený rozpočet, jaké auto s automatem vybrat? Pokud nehodláte akceptovat ojetinu, je nabídka automatických převodovek na našem trhu v kategorii nejlevnějších aut dost omezená. Dali jsme dohromady auta z různých kategorií, která nabízejí automatické řazení za nejnižší cenu.

Zatímco při hledání nejlevnějších aut absolutně je to celkem jednoduché, při upřesňování požadovaných parametrů je výběr daleko složitější. Například co když chcete diesel a zároveň čtyřkolku a ještě automat? Najednou vycházejí nejlevněji značky, od kterých by to nikdo nečekal.