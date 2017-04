Galerie: 10 dostupných aut (včetně tří škodovek), která už budou jen vydělávat peníze

TIP Galerii otevřete klepnutím na první obrázek

Plno lidí neoslovují moderní přetechnizovaná auta

Spousta zájemců se vrací ke starším vozům s charakterními motory

Zájem je o všechno, co má historii a duši

Investiční potenciál mají i některá poměrně obyčejná auta

Zatím to nevypadá, že by měla „bublina“ prasknout

Nejlépe si cenu drží nevytuněná originální auta s jasnou historií

Kdo si kupuje nové nebo ojeté auto, pravděpodobně také řeší, jak moc bude takový vůz v průběhu let ztrácet hodnotu. Například majitelé francouzských a italských aut o tom ví své, zatímco majitelé jedničkové Octavie 1.9 TDI se možná diví, že když ji dali ze srandy do inzerátu za sto dvacet tisíc, zájemci jim div neutrhali ruce.

Máme ale mnohem lepší tipy na auta, která nejen, že se dají ještě pořád koupit za relativně slušné peníze, ale především už na hodnotě prakticky neztratí. Ba co víc, spíše se dá očekávat, že budou už jen vydělávat a zaplatí tak i investice do běžné údržby. A jako takový malý bonus se s nimi ještě báječně svezete.

V přiložené fotogalerii najdete desítku takových modelů, do jejichž koupě je dobré nyní investovat. Ještě totiž neutekly do nesmyslných cenových výšin, takže jsou relativně dostupné i té části populace, která musí o penězích pečlivě přemýšlet. Tak co? Rozbijete prasátko? Člověk se přece musí na penzi nějak zajistit!