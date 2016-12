Budou spolu auta „mluvit“? V USA chtějí zavést povinný odpovídač jako v letadlech

Systém V2V má umožnit vzájemnou komunikaci aut

Užitečný by mohl být především pro autonomní vozy

Ministerstvo dopravy Spojených států ho chce za dva roky povinně

Ministerstvo dopravy Spojených států předložilo návrh na zavedení povinného systému, který umožní autům vzájemně spolu komunikovat a předcházet tak nehodám a kolizím. Systém se jmenuje V2V (z anglického Vehicle-to-Vehicle) a podle ministerstva by mohl pomoci snížit počet obětí dopravních nehod o 1000. Každoročně v USA při dopravních nehodách zemře 35 000 lidí.

Návrh počítá se systémem, který by nesbíral (a nevysílal) citlivá osobní data. Pouze by vysílal anonymní informace o poloze, rychlosti a směru jízdy. Systém by „viděl“ na vzdálenost asi 300 metrů. Především v mlze nebo za snížené viditelnosti by informoval ostatní auta o tom, že se blíží například ke stojící koloně nebo jiné překážce.

Letecká doprava používá podobný systém, který se označuje zkratkou TCAS. Má zabránit kolizím ve vzduchu, ale jak historie ukázala, ani na to se nedá stoprocentně spolehnout. Systém V2V pro osobní auta má, podobně jako TCAS, vyslat varování a dokonce by mohl ovlivňovat i funkci adaptivního tempomatu. Uplatnění by určitě našel u vozů s autonomním řízením. Samočinné auto by tak vidělo dál a nemuselo by se spoléhat jen na své senzory.

Určitě vás napadá, že to nemůže fungovat, když sice všechna nová auta tento systém dostanou, ale starší vozy na silnici ho mít nebudou. Podle návrhu ministerstva by se nicméně mohl stát systém V2V povinnou výbavou nových aut v USA už za dva roky. Cenu nových vozů by to zvedlo o asi 350 dolarů (8400 korun).

Ministerstvo si nechalo spočítat, že pokud by měla systém všechna auta na silnicích v USA, ročně by to ušetřilo náklady ve výši 55 až 74 miliard dolarů (v přepočtu asi 1,40 až 1,88 bilionu Kč). Tolik údajně ročně stojí odstraňování následků dopravních nehod.