Auta v r. 2030: Kufr Octavie Combi 680 l, Octavia RS dá stovku za 5,5 s a 911 Turbo pojede 356 km/h

Známe budoucnost až do roku 2030

Škoda Octavia Combi bude mít zavazadelník o velikosti 680 litrů

Škoda Octavia RS zvládne akceleraci 0-100 km/h za 5,5 s

BMW řady 3 naroste na 4,7 m

Maximální rychlost Porsche 911 Turbo přesáhne 350 km/h

Znáte to. Když přijde na trh nová generace existujícího auta, zpravidla nabízí po všech stránkách o něco víc. Je větší než předchůdce. Má objemnější zavazadlový prostor. Je prostornější, rychlejší… Kam až tohle může dojít? Pokusili jsme se předpovědět budoucnost a za pomoci dostupných údajů jsme se podívali na to, co nás čeká. Pro ilustraci nám poslouží několik zavedených modelů: Škoda Octavia, BMW 3, VW Golf a Porsche 911 Turbo.

Princip je vcelku jednoduchý. U zkoumaných aut jsme shromáždili vybraná data všech předchozích generací. Tím jsme získali trend, na jehož základě lze stanovit vývoj pro nadcházející roky. Už rekapitulace dosavadních údajů samotná je u některých modelů dost zajímavá, ale pohled do budoucna je samozřejmě ještě zajímavější. Zde je několik příkladů.

Objem zavazadelníku Škody Octavia Combi příštích generací

Určitě si vzpomenete na příchod současné Škody Octavia Combi. Všechna média troubila do světa skutečnost, že zavazadelník tohoto modelu je největší v segmentu. Zatímco první generace si vystačila s objemem 548/1512 l, ta současná se dostala na 610/1740 l. Důvodem je absence rezervy, ale zejména všeobecný nárůst vnějších rozměrů.

Pokud Škoda stávající trend zachová, stane se ze Škody Octavia Combi v roce 2030 velmi prostorný automobil s celkovou délkou 4819 mm a objemem zavazadelníku 680 l v základním uspořádání, respektive 1995 l po sklopení zadních opěradel. Zajisté se dočkáme i řady nových jednoduše-chytrých řešení. Co třeba integrovaný vysavač tak, jak to má už dnes Chrysler Pacifica?

Prognóza vývoje základních rozměrů Octavie i Octavie Combi do roku 2030 vyšla takto:

Škoda Octavia Délka/šířka/výška (mm) Rozvor náprav (mm) Objem zavazadelníku (l) 1996 4511/1731/1429 2512 528/1328 2004 4572/1769/1462 2578 560/1350 2012 4659/1814/1461 2686 590/1580 2020 4729/1854/1483 2766 621/1671 2025 4775/1880/1493 2820 641/1750 2030 4821/1906/1503 2875 660/1829

Škoda Octavia Combi Délka/šířka/výška (mm) Rozvor náprav (mm) Objem zavazadelníku (l) 1996 4513/1731/1457 2512 548/1512 2004 4572/1769/1468 2578 580/1620 2012 4659/1814/1465 2686 610/1740 2020 4727/1854/1471 2766 641/1852 2025 4773/1880/1474 2820 661/1923 2030 4819/1906/1476 2875 680/1995

Octavia RS pokoří 100 km/h za 5,5 s

Škoda Octavia RS s každou novou generací zrychluje. Ta první si vystačila s výkonem 132 kW (180 koní) a zrychlením 7,9 s. Dosud nejrychlejší RS 230 se už dostala na 169 kW (230 koní) a 6,7 s. Mluví se o tom, že modernizovaná verze nabídne dokonce 180 kW (245 koní). Do našeho výhledu jsme ji ale nezahrnuli, protože tento fakt zatím není potvrzen.

Škoda Octavia RS Výkon (k) 0-100 km/h (s) Max. rychlost (km/h) 2000 180 7,9 235 2005 200 7,3 240 2013 220 6,8 248 2015 230 6,7 250 2020 251 6,3 255 2025 269 5,9 260 2030 287 5,5 265

Aktuálně jediné opravdové RS v nabídce Škody zatím přidává na rychlosti a výkonu spíše pozvolna. Při zachování stávajícího trendu by se měla v roce 2030 dostat na 211 kW (287 koní), 5,5 s a 265 km/h. Vlastně se není příliš čemu divit, protože, jak jsme si řekli o pár odstavců výše, tou dobou bude Octavia už dost velké auto.

BMW řady 3 i Volkswagen Golf hodně narostou

Zajímavé je naše věštění zejména v případech, kdy lze dohledat více historických údajů. Vezměme si třeba takové BMW řady 3, které má na kontě už šest generací. Kdysi dávno v sedmdesátých letech to bývalo malé auto dlouhé pouze 4,35 m s rozvorem 2,57 m. Ta doba je už ale pryč. Dnes se bavíme o automobilu s délkou 4,62 m a rozvorem 2,81 m. Vývoj velikosti trojkového BMW krásně demonstruje přiložená ilustrace. Jestli to takto půjde dál, v roce 2030 už budeme na délce 4,73 m a rozvor náprav dosáhne téměř třímetrové hranice.

Nejinak tomu bude také třeba u Volkswagenu Golf. Legendární model se postupně představil v sedmi generacích. V roce 1974 začínal Golf na délce 3,7 m. Dnes už má o půl metru víc. Pokud bude v tomto trendu pokračovat, bude v roce 2030 téměř přesně o metr delší než první generace.

Volkswagen Golf Délka/šířka/výška (mm) Rozvor náprav (mm) 1974 3705/1610/1410 2400 1983 3985/1665/1415 2475 1991 4074/1695/1425 2475 1997 4149/1735/1444 2511 2003 4204/1759/1470 2578 2008 4199/1779/1480 2578 2012 4255/1799/1452 2637 2020 4402/1841/1485 2662 2025 4467/1865/1494 2691 2030 4533/1890/1502 2719

Porsche 911 Turbo: 632 koní, 2,5 s a 356 km/h

To nejzajímavější jsme si nechali na závěr. Porsche 911 Turbo totiž bylo rychlé už v době, kdy se objevilo na trhu poprvé. Už tenkrát nabízelo 191 kW (260 koní) a akceleraci z nuly na 100 km/h v čase 5,5 s. (Všimněte si: Octavia RS se na stejný čas dostane až v roce 2030.) Dnes patří klasické Turbo mezi to nejrychlejší, co si můžete pořídit. Provedení 991.2 o výkonu 397 kW (540 koní) potřebuje k pokoření hranice 100 km/h už pouze tři sekundy. Spolu s rostoucím výkonem se přirozeně zvyšovala i maximální rychlost.

Jestli to takto půjde dál, dočkáme se v roce 2030 hotového monstra. Budoucí Porsche 911 Turbo už dostane více než 441 kW (600 koní) a na sprint z nuly na 100 km/h mu postačí pouze 2,5 s. S každou novou generací se ale zvyšovala i hmotnost. Turbo z nepříliš vzdálené budoucnosti nakyne podle naší prognózy až na 1763 kg.

Výsledky jsou reálnější, než by se mohlo zdát

Všechny výše uvedené odhady vývoje jsou z naší strany jen čisté teorie, spekulace, výpočty… Ale když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že vůbec nejsou nereálné. Stačí zapojit trochu fantazie a připomenout si, kam automobilový průmysl obecně míří. Všichni slibují razantní nástup elektromobilů. Pokud si pro tento typ aut připravíte vhodnou platformu, můžete postavit téměř cokoliv. Klidně i Škodu Octavia s dvojicí zavazadlových prostorů. A rázem jsme na vypočteném objemu 680 litrů jako nic.

A Porsche 911 Turbo s hmotností téměř 1,8 tuny? Zde se na nárůstu hmotnosti nejspíše podepíše očekávaná přítomnost baterií. Ať už půjde o hybrid (který se opravdu chystá), nebo přímo o elektromobil. Nakonec Porsche konceptem Vision E jasně ukázalo, že s elektrickou budoucností počítá.

Myslíte, že jsme se v našich výpočtech trefili? Budeme rádi, když nám do komentářů napíšete, jak moc jsme podle vás vedle. A třeba přidáte vlastní prognózu.