Audi začíná prodávat model Q2

Nejlevnější provedení pořídíte za 584 900 Kč

Nejslabší motory nabídnou výkon 85 kW, ty nejsilnější pak 140 kW

Provedení s pohonem quattro pracuje s mezinápravovou spojkou

Vůz se vyrábí v Ingolstadtu

České zastoupení automobilky Audi uvedlo oficiálně na trh své nejmenší SUV, pojmenované Audi Q2. I když SUV… jak se to vezme. I na tiskové konferenci totiž zaznívaly informace o tom, že novinka vlastně nespadá do žádného tradičního segmentu. Pro někoho to údajně bude SUV, jiný uvidí v Audi Q2 hatchback, pro dalšího se jedná o kupé… Vůz je prý nezařaditelný, což se dá jednoduše přeložit jako typický crossover.

A protože se bavíme o prémiové automobilce, cena není úplně lidová. Nové Audi Q2 stojí minimálně 584 900 Kč. Za tuto sumu dostanete vůz osazený motorem 1.0 TSI, manuální převodovkou a základní výbavou Basis. Ta obsahuje plechová kola, elektricky ovládaná okna, klimatizaci, rádio a pár základních drobností. Audi ale nabídne za zvýhodněný příplatek paket Lifestyle, v rámci kterého dostanete litá kola, zadní parkovací asistent, vyhřívaná sedadla nebo tempomat. Kompletní ceník najdete najdete na stránkách automobilky.

K dispozici jsou tři zážehové a tři vznětové motory

Audi Q2 dává na výběr mezi trojicí zážehových a trojicí vznětových motorů. Nejdostupnější benzinový tříválec 1.0 TSI disponuje výkonem 85 kW (116 k), silnější alternativou je čtyřválec 1.4 TSI (110 kW/150 k) se systémem deaktivace poloviny válců. Vrchol pak představuje přeplňovaný dvoulitr naladěný na 140 kW (190 k).

Příznivci dieselu mohou sáhnout po základním vznětovém čtyřválci 1.6 TDI (85 kW/116 k), slabším dvoulitru o výkonu 110 kW (150 k) nebo rovnou po vrcholné verzi 2.0 TDI nabízející 140 kW (190 k). Nejsilnější vznětový agregát je přirozeně také to nejdražší, co si můžete v případě Q2 pořídit. Zaplatíte za něj minimálně 899 900 Kč.

Základní zážehový i vznětový motor pohání vždy přední kola a má jednoduchou zadní vlečenou nápravu. Zájemci si ale budou moci vybrat mezi manuální a automatickou převodovkou. Za tu se připlácí 57 000 Kč.

Nové Audi Q2: Zážehové motory

Motor 1.0 TFSI (S tronic) 1.4 TFSI (S tronic) 2.0 TFSI S tronic Zdvihový objem válců (cm3) 999 1395 1984 Nejvyšší výkon (kW/k) 85/116 110/150 140/190 min-1 5500 5000-6000 4200-6000 Nejvyšší točivý moment (Nm) 200 250 320 min-1 2000-3500 1500-3500 1450-4150 Nejvyšší rychlost (km/h) 190 (190) 208 (208) 219 0-100 km/h (s) 10,7 (10,5) 8,5 (8,5) 6,8 Cena od (Kč) 584 900 (641 900) 648 900 (705 900) neuvedena

Nové Audi Q2: Vznětové motory

Motor 1.6 TDI (S tronic) 2.0 TDI S tronic (quattro) 2.0 TDI S tronic quattro Zdvihový objem válců (cm3) 1598 1968 1968 Nejvyšší výkon (kW/k) 85/116 110/150 140/190 min-1 3250-4000 3500-4000 3500-4000 Nejvyšší točivý moment (Nm) 250 340 400 min-1 1500-3200 1750-3000 1900-3300 Nejvyšší rychlost (km/h) 190 (190) 208 (202) 218 0-100 km/h (s) 10,7 (10,7) 8,5 (8,7) 7,0 Cena od (Kč) 650 900 (707 900) 781 900 (841 900) 899 900

Od prostřední motorizace výše už najdete na Audi Q2 víceprvkovou zadní nápravu. Kdo chce pohon všech kol, ten musí sáhnout po motoru 2.0 TDI, který je aktuálně vždy spojen s automatem. V případě slabší varianty představuje systém quattro příplatkovou záležitost (+60 000 Kč), vrcholný diesel má pohon všech kol vždy. Později dorazí ještě další kombinace motorů, převodovek a pohonu všech kol.

Nabídka Audi Q2 se dále dělí na verze Sport a Design. Bez ohledu na vybrané provedení můžete ještě vylepšit svůj vůz o prvky paketu S line.

Už má na kontě 130 objednávek

Audi Q2 je bezesporu zajímavý crossover, ale protože šlo pouze o statickou prezentaci, více praktických podrobností zatím nabídnout nemůžeme. Automobilka hodlá tímto modelem oslovit mladé lidi a také ženy. Aktuálně to vypadá, že se tak v podstatě už stalo. Vůz má na kontě už 130 českých objednávek, ačkoliv oficiální start prodeje proběhl až dnes. Třicet kusů se týká dealerů, zbylých sto exemplářů ale půjde k reálným zákazníkům.

Automobilka přirozeně očekává zajímavá prodejní čísla, protože kategorie SUV je stále populárnější a měla by dále růst. Dokazují to nakonec i prodeje Audi na českém trhu. Celkový podíl modelů Q3, Q5 a Q7 dosahuje dvaačtyřiceti procent.

Očekává se, že po náběhu nového a zároveň nejmenšího crossoveru této značky se podíl SUV přehoupne přes 50 %. Německá novinka by také měla dopomoci k pokoření hranice 6000 vozů Audi prodaných v ČR za letošní rok.

Oficiální ceník nového crossoveru si můžete stáhnout klepnutím na následující odkaz:

Ceník Audi Q2